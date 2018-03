Appuntamenti a Montepulciano durante la Pasqua 2018

In Fortezza prosegue la mostra dell’artigianato Arte e Arti

Nuova edizione per il Festival di Pasqua a Montepulciano. Quest’anno il Festival si svolge dal 29 marzo al 15 aprile, nei fine settimana, sia a Montepulciano che in altri luoghi prestigiosi. Il programma 2018 dedica un’attenzione speciale alle orchestre e al mondo dei giovani, e si rivela ancora più ricco e interessante di sempre.Per il Lunedì di Pasqua, alle 17, a Montepulciano, nella Chiesa del Gesù si svolgerà un concerto con musiche di A. Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Handel, G. P. Telemann:Eleonora Contucci soprano, Irene Fiorito violino, Bianca Maria Fiorito flauto traverso, Pascal Suter flauto dolce, Katie Bruni violoncello, I Baroccoli, Massimiliano Matesic clavicembalo e direzione.Il programma completo, con tutti gli appuntamenti, è su www.festivaldipasqua.itFesta alla Casetta, al Lago di Montepulciano, lunedì 2 aprile, PasquettaCon inizio alle 8,00, tradizionale festa popolare alla Casetta, Centro Visite del Lago di Montepulciano: passeggiate guidate, mercato dei produttori agricoli, mostre, gara di pesca per bambini, escursioni sul lago con battello a pannelli solari. E inoltre, fattoria didattica per bambini, bar e stand gastronomici. Molto interessante ed istruttivo, per grandi e piccini, “il Sistema Solare in un chilometro e mezzo”. Per raggiungere la festa, è previsto un servizio di navetta, che è gratuito come l’intero evento.Info tel. 0578767343 – www.amicilagodimontepulciano.itApertura Museo Civico, Torre del Palazzo Comunale e Ufficio TuristicoLa Pro Loco comunica l’apertura durante la Pasqua e per tutta la stagione turistica 2018 della Terrazza e torre del Palazzo Comunale, ore 10.00 – 18.00, tutti i giorni, del Museo Civico, ore 10.00 – 19.00, dal 30 marzo ad ottobre, chiusura settimanale il martedì, e dell’Ufficio Turistico, Piazza Don Minzoni, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00, tutti i giorni, dal 30 marzo ad ottobre.Info tel. 0578 757341Lunedì 2 aprile, giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismoPer il secondo anno il Comune di Montepulciano aderisce alla Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’autismo che, in Provincia di Siena, è coordinata dall’Associazione Autismo Siena “Piccolo Principe”.Lunedì 2 aprile, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, i commercianti allestiranno le vetrine di blu e metteranno a disposizione materiale informativo su questa grave disabilità.Sempre da lunedì 2, data in cui si celebra la giornata mondiale, e fino al lunedì successivo ogni giorno, dal tramonto all’alba, la torre del Palazzo Comunale sarà illuminata di blu.I concerti dell’Accademia Europea di Musica e ArteL'Accademia Europea di Musica e Arte offre, anche per il mese di aprile, alcuni appuntamenti degni di rilievo nel salone di Palazzo Ricci, posto a pochi metri da Piazza Grande. Per aprile, sono in programma 5 appuntamenti nei giorni 3, 7, 14, 22 e 27.L’elenco dei vari appuntamenti viene continuamente aggiornato ed è consultabile nella sezione eventi del sito www.montepulcianoliving.it