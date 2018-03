Montepulciano, ritrovamento bombe: la posizione del Comune

"Lunedì mattina, a breve distanza di tempo l’una dall’altra, sono state ritrovate nel centro storico di Montepulciano due bombe a mano, una alla base della Colonna del Marzocco, un’altra nella parte alta del paese, in Piazza Grande". Così interviene il Comune di Montepulciano con una nota."La prima è stata esaminata dagli artificieri dei Carabinieri, appositamente intervenuti; la seconda era stata consegnata dalla persona che l’ha ritrovata direttamente alle Forze dell’Ordine. In entrambi i casi si tratta di ordigni bellici, risultati inoffensivi.Nel corso delle operazioni di recupero non c’è stato dunque mai pericolo per la cittadinanza. Il Comune, attraverso la Polizia Municipale, ha comunque posto in essere tutti gli accorgimenti – come la temporanea chiusura del traffico nel Centro Storico – che consentissero di prevenire qualsiasi rischio.Sul ritrovamento stanno indagando i Carabinieri. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sembrerebbero escludere un atto inserito in un disegno articolato; più plausibile la bravata o il gesto di uno squilibrato, fatto per suscitare allarme e impressione, non per procurare danni a cose o persone.In ogni caso il Comune di Montepulciano condanna fermamente il gesto e invita la cittadinanza a quella coesione e compattezza sociale che da sempre caratterizzano la convivenza nel territorio. Proprio nell’ambito di tale consolidato interesse al bene comune, si suggerisce attenzione verso eventuali fatti inusuali ed a segnalarli alle Forze dell’Ordine".