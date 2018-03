Torna il Festival di Pasqua a Montepulciano

Dopo il crescente successo delle prime tre edizioni, torna a Montepulciano il Festival di Pasqua, che quest’anno si svolgerà dal 29 marzo al 15 aprile, sempre nei fine settimana. Ideatrice e motore del Festival è Eleonora Contucci, cantante lirica proveniente da una delle più antiche famiglie poliziane. L’idea di un Festival che proponga eventi musicali di alta qualità in suggestivi luoghi d’arte è nata in lei dalla collaborazione con alcuni musicisti svizzeri, “i baroccoli”, animati dalla sua stessa passione.Il programma di quest’anno dedica un’attenzione speciale alle orchestre e al mondo dei giovani.Come è ormai una tradizione, il fine-settimana di Pasqua è dedicato al Barocco e avrà come protagonisti “i baroccoli” sotto la direzione di Massimiliano Matesic insieme ai solisti Irené Fiorito al violino, Katie Bruni al violoncello, Bianca Maria Fiorito al flauto traverso, Pascal Suter al flauto dolce e al soprano Eleonora Contucci per un’anteprima a Roma il 29 marzo presso l’Ambasciata di Svizzera e poi il 31 a Sarteano al Teatro degli Arrischianti, il 1 a Chiusi nella Concattedrale di San Secondiano, il 2 a Montepulciano nella Chiesa del Gesù.Nel secondo fine-settimana, il 7 aprile nel salone di Palazzo Ricci a Montepulciano ci sarà un affascinante concerto di Lieder: quattro prestigiosi cantanti – Eleonora Contucci, Marina Comparato, Blagoj Nacoski e Umberto Chiummo – condivideranno la scena accompagnati dal duo pianistico di Cristina Biagini e Marco Marzocchi nelle due raccolte dei Liebeslieder-Walzer di Brahms e gli Spanische Liebeslieder di Schumann.L’8 aprile al Teatro Poliziano ci sarà la seconda edizione della Giornata Amnesty International: alle 10 Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, presenterà il rapporto 2017 sui diritti dell’uomo dedicando una particolare attenzione al mondo dei giovani; dopo un intervento artistico del drammaturgo e regista Marco Filiberti e dei suoi attori sul rapporto fra Etica ed Estetica, la responsabile Amnesty per la formazione Chiara Pacifici presenterà le attività delle scuole “amiche di Amnesty”: subito dopo, i Licei Poliziani (che sono “amici di Amnesty”) relazioneranno sotto la guida di Claudio Nicosia di Amnesty sul progetto contro bullismo e cyber-bullismo portato avanti da ottobre.Alle 17, il teatro verrà invaso dai 130 ragazzi della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – il più straordinario e prestigioso esempio di orchestra di giovanissimi in Italia – sotto la direzione di Simone Genuini in musiche di Beethoven, Bellini, Brahms, Čajkovskij, Dvořák, Elgar, Rossini.Nell’ultimo fine-settimana, il 14 aprile il Festival approderà a Firenze con i giovani dell’Orchestra Florentia e il soprano Eleonora Contucci diretti da Valentino Zangara in musiche di Beethoven.Due gli appuntamenti del 15 aprile, a Montepulciano: alle 11, nel Salone di Palazzo Contucci, il sovrintendente dell’Archivio di Stato Eugenio Lo Sardo terrà una conferenza su Athanasius Kircher e la Roma Barocca, in occasione del 250° anniversario della morte di Contuccio Contucci, che fu conservatore del Museo Kircheriano di Roma; seguirà una degustazione del Vino Nobile Contucci.Alle 18 al Teatro Poliziano ci sarà il concerto di chiusura, affidato significativamente a un’orchestra di giovani con la replica del programma del giorno precedente.Il Festival di Pasqua si avvale della collaborazione dei Comuni di Montepulciano, di Sarteano e di Chiusi, dell’Ambasciata di Svizzera in Italia, della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, dell’Accademia Europea di Palazzo Ricci, delle Cantine Contucci, della Pro Loco di Montepulciano, del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, del Museo Civico di Montepulciano, delle Vie del Teatro in Terra di Siena, della Dimora Buonriposo, dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di Amnesty International Italia.Programma completo e maggiori informazioni su www.festivaldipasqua.it e su download www.facebook.com/festivaldipasqua