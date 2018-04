Famiglia cinese finisce con l'auto in uno sterrato minacciato dall'esondazione del fiume Orcia: salvata dai Carabinieri

Attorno alle 20.50 di ieri, domenica 1 aprile, in località Castelnuovo dell'Abate (Montalcino), una famiglia cinese composta da tre persone ha segnalato al 112 la propria auto in panne nei pressi del fiume Orcia.La famiglia era moltro preoccupata in quanto, dopo essersi persa mentre si stava recando in un agriturismo seguendo le indicazioni fornite dal navigatore satellitare, si era impantanata in un tratto di strada sterrata dove il fiume stava minacciando di esondare. Il buio inoltre non consentiva nè di scappare nè di orientarsi.Dopo la telefonata ricevuta i Carabinieri hanno iniziato le ricerche e con la localizzazione satellitare del cellulare hanno inviato sul posto le pattuglie di Montalcino e San Quirico oltre ad i Vigili del Fuoco di Montalcino.I militari sono riusciti ad individuare l'autovettura raggiungendola e portando in salvo le persone. Con l'ausilio dei Vigili del Fuoco hanno poi riportato l'autovettura sulla sede stradale conducendola fuori dalla zona a rischio esondazione.