Bassilichi: il sindaco Valentini in Regione Toscana

Il sindaco di Siena, Bruno Valentini, ha partecipato stamattina in Regione Toscana all'incontro fra sindacati e proprietà di Bassilichi sulle prospettive della società, dopo aver preso parte anche all'incontro dello scorso 27 aprile.Il Comune di Siena, unico presente fra i territori coinvolti su scala nazionale, segue da vicino il caso di questa importante realtà produttiva per cercare di salvaguardare i livelli occupazionali. Il Sindaco fa sapere che la situazione è ancora preoccupante perché la divisione societaria è tuttora all'ordine del giorno, così come la richiesta di ottenere cento uscite volontarie incentivate (quasi il 10% dell'organico globale) entro l'autunno. Si registra, tuttavia, qualche passo in avanti, soprattutto unificando il tavolo del negoziato così frammentato per categorie e città. La garanzia temporale di mantenere l'occupazione è stata posticipata nella proposta aziendale ma, spiega il primo cittadino, è ancora insufficiente. La trattativa è ancora aperta. Tutelare la parte senese (circa un quarto del totale) dell'azienda è priorità dell'Amministrazione Comunale.