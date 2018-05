Comune di Siena, attivato tirocinio formativo retribuito alla direzione territorio

Il Comune di Siena ha previsto l'attivazione di un tirocinio formativo retribuito, attraverso la selezione di candidati neo diplomati, per la realizzazione di un progetto formativo al Servizio Attività Produttive della Direzione Territorio, che riguarda “Selezione e digitalizzazione archivio Servizio Attività Produttive”È richiesto il Diploma di Archivistica Paleografia Diplomatica tenuta presso gli Archivi di Stato, conseguito entro 12 mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio prevista per il prossimo 11 giugno.Il tirocinio, della durata di sei mesi e per un impegno di 30 ore settimanali, è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e occupazionali di giovani, tra i 18 e i 30 anni, domiciliati o residenti in Toscana.Le domande, che dovranno pervenire entro il prossimo 23 maggio, possono essere inviate con raccomandata a: Comune di Siena, Piazza Il Campo n. 1 – 53100 Siena; oppure, tramite posta certificata all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , o consegnate direttamente all’ufficio Posta in arrivo – ufficio Protocollo (Il Campo, 1) aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.L’avviso pubblico è consultabile all’URP di Palazzo Berlinghieri (Piazza il Campo, 7/8) e alla Direzione Territorio (via di Città, 81), aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e, il martedì e giovedì, anche dalle 15 alle 17; oppure al Centro per l’impiego di Siena (via Fiorentina, 91), nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.15, e di martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30. La stessa documentazione è anche on line sul sito www.comune.siena.it , seguendo il percorso Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/Tirocini Formativi.Per informazioni è possibile contattare la Direzione Territorio ai numeri telefonici 0577 292466 - 2283 in orario 9/12, il Servizio Attività Produttive (Fosso di S. Ansano n. 10) dalle 9 alle 12 allo 0577 292604, o l’ufficio Informagiovani del Comune allo 0577 292492 – Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .