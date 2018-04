1° Maggio 2018 in provincia di Siena: tutte le manifestazioni CGIL, CISL E UIL

Tema: ''La sicurezza, il cuore del lavoro''

Tante, come sempre, le manifestazioni organizzate in provincia di Siena da CGIL, CISL e UIL per la Festa dei lavoratori del 1° Maggio. Quest’anno il tema scelto dai sindacati confederali nazionali è di scottante attualità: la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.MARTEDI’ 1 MAGGIOore 10.30 - ritrovo davanti al Comuneore 10.45 - partenza corteo per le vie cittadineore 11.45 - comizio di un dirigente sindacale davanti al ComuneLUNEDÌ 30 APRILE ore 21.15 - Club ’71: concerto dei lavoratori – Filarmonica dell’Amiataore 9.30 - ritrovo in via Oberdanore 10.00 - corteo per le vie cittadineore 11.00 - comizio conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza Arnolfoore 15,00 - ritrovo presso Vecchia Ferriera per passeggiata del 1° Maggio, all'arrivo sarà offerta una merendaore 9.00 - ritrovo in Piazza Matteottiore 9.30 - corteo per le vie cittadineore 10.30 - comizio conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza Matteottiore 15,00 - ritrovo presso Impianti sportivi Virtus per passeggiata del 1° Maggio, all'arrivo sarà offerta una merendaore 10.00 - ritrovo in Piazza della Cisternaore 10.30 - corteo per le vie cittadineore 11.15 - comizio conclusivo di un dirigente sindacale in Piazza della Cisternaore 9.00 - concentramento trattori; Filarmoniche locali e partecipanti in Piazza G. Garibaldiore 9.30 - colazione in piazzaore 10.00 - corteo per le vie cittadineore 12.00 - comizio con un dirigente sindacale in Piazza G. Garibaldiore 13.00 - pranzo sociale in Piazza L. Contileore 8.30 - ritrovo presso la Camera del Lavoro e distribuzione dei garofaniore 11.00 - partenza del corteo: dalle Terme di S. Elena alla Camera del Lavoro, con la banda di Chianciano Termeore 8.00 - colazione del 1° Maggio davanti alla Camera del Lavoroore 9.30 - concentramento di trattori e manifestantiore 10.00 - corteo per le vie cittadine con la Banda Filarmonica di Monticchielloore 11.30 - comizio di un dirigente sindacale ai Giardiniore 12.30 - conclusione della manifestazioneore 17.30 - Centro AUSER, merendaore 21.00 - Centro AUSER, musica e balloore 9.30 - concentramento dei trattori in Piazza Repubblicaore 10.15 - sfilata dei trattori da Pieve di Sinalungaore 10.45 - corteo per le vie del paeseore 11.15 - comizio di un dirigente sindacale in Piazza Garibaldiore 9.45 concentramento in via Tinoni di fronte al Comuneore 10.00 partenza corteo per le vie del paese con la Filarmonica "G. Puccini" di Monteroni d'Arbiaore 10.30 inaugurazione monumento e intitolazione strada ai Caduti sul Lavoroore 11.00 comizio finale in via Tinoni di fronte al ComuneRicordiamo inoltre che quest’anno sarà la Toscana, ed in particolare Prato, ad ospitare la manifestazione nazionale CGIL, CISL e UIL, con il corteo dei lavoratori e il comizio dei tre leader sindacali, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo.I sindacati hanno scelto la città di Prato perché "rappresenta un'importante e simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fortemente sentito”.Il concentramento del corteo sarà in piazza Mercatale alle ore 10 ed il comizio conclusivo dei tre Segretari nazionali si terrà in piazza Duomo alle ore 12.In precedenza, alle ore 8.00, Camusso, Furlan e Barbagallo saranno a Carrara per deporre una corona al monumento ai caduti sul lavoro.