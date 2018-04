Meccatronix, a Siena il corso gratuito di Formazione tecnica su avviamento macchina e manutenzione preventiva

Si terrà da giugno a ottobre 2018 il corso gratuito di Formazione tecnica su avviamento macchina e manutenzione preventiva "Meccatronix''.Meccatronix è un progetto che mira alla creazione di figure professionali ad alta specializzazione nel campo della meccanica e meccatronica tra giovani inoccupati/disoccupati nonché la creazione di nuove iniziative imprenditoriali da parte di giovani e meno giovani.Il progetto prevede corsi completamente gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito Giovanisì, il progetto della Regione toscana per l'autonomia dei giovani ( www.giovanisi.it ). I corsi sono organizzati da un partenariato di soggetti con Capofila Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud.Entro il 23 maggio 2018 sarà possibile iscriversi al corso di Formazione tecnica su avviamento macchina e manutenzione preventiva.Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare giovani disoccupati/inoccupati/inattivi in grado di eseguire gli interventi necessari per la manutenzione dei macchinari destinati alla produzione, effettuandone sia il controllo periodico, sia le operazioni di assistenza.A seguito del raggiungimento di almeno il 70% della frequenza delle ore d’aula e il 50% delle ore di stage il candidato è ammesso all'esame finale finalizzato al rilascio del Certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso.• DURATA: 220 ore di cui 88 di stage• SEDE DEL CORSO: Assoservizi S.r.l. – via dei Rossi, 2 – Siena e I.T.T. “T. Sarrocchi” – Via Pisacane, 3 – Siena• N. PARTECIPANTI: 8 (disoccupati – inoccupati – inattivi)PER INFORMAZIONIE ISCRIZIONI:Assoservizi srl 0577/2571 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure visita il sito www.assoservizi.eu