Alla Kato Imer siglato accordo per donare le ferie a colleghi in difficoltà

Alla Kato Imer, azienda metalmeccanica di Cusona (San Gimignano), la RSU FIOM-CGIL e l'azienda hanno firmato un accordo che permetterà ai lavoratori di donare le ferie a colleghi in difficoltà.“L'iniziativa spontanea - spiega Stefano Borgogni, responsabile della FIOM-CGIL per la Valdelsa senese - è nata per aiutare un collega che aveva bisogno di assistere un familiare, ma non avendo più ferie a disposizione si trovava in difficoltà. I delegati sindacali ed i colleghi si sono subito attivati per capire se c'erano possibilità di dare aiuto al collega, donando le loro ferie. Questo gesto di grande civiltà, solidarietà e di immenso valore sociale è sicuramente un esempio da seguire soprattutto in un momento storico in cui purtroppo regna l'individualismo”.La FIOM-CGIL ringrazia i lavoratori e la Kato Imer per la sensibilità, la disponibilità e la generosità dimostrate che hanno portato alla firma di questo importante accordo.