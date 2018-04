C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi all’iniziativa organizzata da FISASCAT CISL di Siena in collaborazione con EBINCOLF

Le lezioni prenderanno il via il prossimo 21 maggio nella sede della CISL di viale Toselli a Siena

Al via a Siena il primo corso per baby sitter, una professione delicata che richiede competenze e saperi specifici. Organizzate dalla FISASCAT CISL di Siena (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini al turismo) in collaborazione con EBINCOLF le lezioni, che prenderanno il via il prossimo 21 maggio e proseguiranno fino al 15 luglio, hanno l’obiettivo di fornire formazione per lo svolgimento un servizio che necessità di particolare attenzione e sensibilità.“Il corso – commenta Marco Brogi delegato FISASCAT CISL - nasce dalla consapevolezza che a molte persone si trovano a gestire questo tipo di mansione, senza alcuna preparazione anche perché la formazione specifica ha costi proibitivi”.Gratuito per gli iscritti alla CISL, il corso si svolgerà prevalentemente in orario pomeridiano presso la sede di Siena, in viale Toselli.Il percorso formativo consente l’acquisizione dei titoli HACCP e Primo Soccorso che verranno certificati da una apposita società di formazione Saiter.Le iscrizioni termineranno il prossimo 30 aprile. Gli interessati possono ottenere informazioni rivolgendosi al centralino della CISL di Siena telefonando allo 0577/289206.