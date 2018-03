''Rendere E-bay e Amazon alleati del commercio tradizionale. Una sfida possibile''

La nuova proposta di formazione di Confcommercio Siena in collaborazione con l’Ente Bilaterale del Terziario Toscano

Dal 5 aprile è possibile imparare a rendere E-Bay e Amazon alleati del commercio tradizionale. Si parlerà di questo nell'iniziativa aperta a tutti con uno dei massimi esperti del settore, Gianluca Pellegrinelli, che si terrà giovedì prossimo alle 21 presso la sede di Confcommercio in via di Cerchiaia a Siena. E nelle settimane successive, al via il nuovo corso di formazione promosso da Confcommercio Siena insieme all'Ente Bilaterale Terziario Toscana "Commercio Elettronico: come gestire E-Bay ed altri market place traendone profitto".L'obiettivo è quello di spiegare cosa fare se i concorrenti si chiamano E-Bay e Amazon. Come gestire E-bay e Amazon senza subirli e trasformarli in una modalità di vendita da aggiungere al negozio tradizionale per raggiungere clienti ovunque. Ed ancora, come vendere on-line, come creare una inserzione on-line efficace, come creare una buona reputazione on line, come avere successo con il business on-line."Queste sono le domande che quotidianamente ci facciamo. Amazon, EBay sono fenomeni diffusi. Se negli ultimi mesi c'è una piccola ripresa questa non si traduce ancora sulle vendite del commercio tradizionale, mentre viene assorbita proprio dalle vendite on line. Quindi l'obiettivo nostro è quello di capire come il commercio tradizionale possa rendere questi strumenti propri alleati, metterli dalla propria parte insomma, imparare a gestirli. E' una sfida, importante, una sfida anche di abitudini e di modo di lavorare per raggiungere clienti ovunque. Ma ci dobbiamo provare. Tra l'altro ormai si tratta di sfide che non riguardano solo il singolo commercio, ma tutte le tipologie di commercio tradizionale. C'è un cambiamento di abitudini che dobbiamo affrontare e, appunto, gestire".Relatore dell'iniziativa del 5 aprile, Gianluca Pellegrinelli, uno dei massimi esperti del settore il quale, dopo una carriera di successo nelle vendite offline in aziende di rilievo quali IBM, P&G, Montenegro, Intersport, Briko, ha dedicato la sua vita professionale all'e-commerce, occupandosi di vendite online a partire dal 2003. Nel 2015 è nata Glooke Marketplace, piattaforma integrata con 15 marketplace che ospita 120.000 prodotti in tutte le categorie non food e nel 2016 ha supportato 180 aziende ad iniziare la vendita online nei principali marketplace e Fabio Fulvio, Responsabile del settore politiche per lo sviluppo di Confcommercio e coautore di "Il negozio nell'era di internet".Il corso di formazione, che come detto si svilupperà successivamente al 5 aprile, andrà avanti per 20 ore ed è totalmente gratuito per le aziende regolarmente iscritte e che versano all'Ente Bilaterale del Terziario Toscano. Per loro il corso si terrà al mattino, mentre per le aziende non tenute al versamento (quelle senza dipendenti) è prevista un'altra edizione di pomeriggio. Le lezioni si terranno presso le aule di Confcommercio Siena. Tra i temi che saranno trattati ci sono E- Bay e Amazon, come gestirli senza subirli; perché scegliere di vendere su eBay: aprire un account professionale, creare un'inserzione, strategie e formati di vendita come costruire una buona reputazione e diventare un venditore di successo; come convertirsi con successo al business on-line; case history di aziende che hanno iniziato da zero con l'e-commerce e altre dove l'on-line ha superato l'off-line.Per informazioni è possibile contattare Nicoletta Milano o telefonare allo 0577/248855, o inviare un fax allo 0577/223188). Per informazioni sui contenuti del programma dell'iniziativa, è possibile contattare anche Elena Lapadula al numero 0577/248856.