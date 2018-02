Servizio civile all’Anffas, 4 posti a disposizione

Servizio civile all’Anffas. Nell’ambito del bando Giovanisì per il servizio civile regionale, l’Anffas AltaValdelsa mette a disposizione quattro posti sul progetto, già attivato nel 2017, “Si può fare” che si svolge presso la propria sede. La durata del servizio civile regionale è pari a 8 mesi e ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro.Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online accedendo al sito della Regione Toscana ed entro la scadenza del 2 marzo 2018. Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda: abbia un’età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno); sia regolarmente residente in Italia; sia inoccupato, inattivo o disoccupato ai sensi del decreto legislativo 150/2015; sia in possesso di idoneità fisica; non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo. Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del servizio. Possono presentare domanda di partecipazione anche gli studenti.Le selezioni dei giovani che hanno presentato domanda saranno effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del bando direttamente da Anffas AltaValdelsa che stabilirà tempi e modalità, dandone comunicazione ai candidati.Come lo scorso anno l’associazione apre la struttura ai giovani che sono interessati, per rispondere alle loro domande e per mostrare la realtà della disabilità a chi intende avvicinarsi. Gli incontri informativi appositi si svolgeranno presso la sede (località La Strolla 4) martedì 20 febbraio dalle 10 alle 12, giovedì 22 febbraio dalle 18,30 alle 20, mercoledì 28 febbraio dalle 15 alle 17.Per ricevere informazioni sul bando è possibile contattare Anffas presso la sede oppure tramite telefono 0577.982.354 - 366.278.9081 (Presidente Lucia Semplici) per mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e sul sito www.anffasvaldelsa.it