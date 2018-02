Nell'ambito del progetto ''Giovanisì'', Servizio civile regionale alla Biblioteca degli intronati

La Biblioteca Comunale degli Intronati offre la possibilità di svolgere il Servizio Civile regionale ai giovani in età compresa tra 18 e 29 anni nell’ambito del progetto “Giovanisì”.La richiesta deve essere compilata online entro le ore 14 del prossimo 2 marzo dalla pagina web del sito della Regione Toscana https://servizi.toscana.it/sis/DASC e corredata del curriculum vitae.Il progetto, a completamento di uno conclusosi nel 2017, riguarda il “Fondo Manifesti locali contemporanei”, all’interno della “Documentazione locale in biblioteca: identità di una comunità e valore socio-culturale” e prevede una durata di otto mesi e un contributo mensile di 433,80 euro.Per informazioni sul bando è possibile contattare la Regione Toscana ai numeri 055 4383383, 055 4384246/7, 055 4384208, 055 4385147, oppure alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , o rivolgersi all’ufficio Giovanisì al numero verde 800 098719, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Per approfondimenti sulle procedure amministrative contattare i numeri 0577 292631 o 292632, oppure scrivere agli indirizzi e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Per entrare nello specifico del progetto chiamare lo 0577 292638 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .