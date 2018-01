Comune di Siena: avviso pubblico per due tirocini formativi al servizio progetti culturali

Le domande dovranno pervenire entro il prossimo 10 febbraio

Con l’obiettivo di proseguire con le attività di supporto tecnico allo sviluppo dei progetti avviati nell’ambito di Siena capitale italiana della Cultura 2015, il Comune di Siena promuove due tirocini formativi al Servizio Progetti culturali della Direzione Affari Generali per una durata di sei mesi, a partire dal prossimo 15 marzo, con un impegno settimanale di 30 ore e un rimborso spese di 500 euro mensili.L’avviso pubblico è rivolto a neolaureati in Architettura del Paesaggio (LM-3) o in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-4) o in Conservazione dei Beni architettonici e ambientali (LM-10) che, di età inferiore ai 30 anni alla data di inizio del tirocinio, abbiano conseguito il titolo di laurea successivamente al 15 marzo 2017 e risultino iscritti nell’elenco anagrafico dei disoccupati.La documentazione integrale e il modulo da compilare sono pubblicati all’Albo pretorio online e nel sito www.comune.siena.it , seguendo il percorso Il Comune>Gare, concorsi e avvisi>Tirocini formativi; la stessa documentazione è inoltre disponibile all’URP di Palazzo Berlinghieri (Piazza il Campo, 7/8), alla Direzione Affari Generali (via di Città, 81 - IV piano) e nel sito del Centro per l’impiego www.impiego.provincia.siena.it La domanda dovrà pervenire entro il prossimo 10 febbraio con raccomandata postale all’indirizzo Comune di Siena - Piazza il Campo, 1 - 53100 Siena, o tramite posta elettronica certificata scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure essere consegnata manualmente all’ufficio Protocollo (Piazza il Campo, 1) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30.Nella mattina del 27 febbraio, a partire dalle ore 9, sono previsti il colloquio e la prova attitudinale nei locali della Direzione Affari Generali.Per informazioni contattare i numeri 0577 292406-38 della Direzione Affari Generali, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12; oppure l’ufficio Informagiovani allo 0577 292409 o all’e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; infine, il numero verde gratuito 800.904.504 del Settore Formazione e Lavoro della Provincia di Siena, reperibile dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9.30/12.30 e 14.30/17.30.