Estra, presentato il progetto ''Anche io uso internet'' - FOTO

Tutti al banco digitale: gli over 65 alla conquista di Internet

"Anche io uso internet" è un progetto di cittadinanza digitale promosso da Estra e rivolto ai cittadini che hanno compiuto 65 anni. E' nato con l'obiettivo di ridurre il cosiddetto "digital divide" e mettere tutti nelle condizioni di utilizzare le nuove tecnologie per la comunicazione. "Anche io uso internet" fornisce le nozioni basilari per utilizzare strumenti digitali, navigare su internet, dialogare con i social, utilizzare Skype.Il progetto di Estra è stato riconosciuto da Utilitalia fra le migliori buone pratiche delle multiutility italiane del settore dell’energia: è stato selezionato tra 274 progetti proposti da 134 aziende.“Siamo orgogliosi di promuovere un progetto inclusivo come questo che punta che punta a garantire pari opportunità di comunicazione ad una fascia di età meno incline all’uso delle nuove tecnologie – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Estra, Alessandro Piazzi -. Internet ormai è entrato a far parte del nostro vivere quotidiano non solo per l’accesso alle notizie con i motori di ricerca, per la comunicazione interpersonale con la posta elettronica, ma anche per l’uso di servizi pubblici essenziali: penso alle pratiche on line (dall’Inps ai rapporti con aziende di servizi, acqua, gas e luce). Rendere autonomi gli over 65 nell’era digitale è un diritto da garantire per una fascia di popolazione che cresce sempre più in proporzione all’allungamento della durata media della vita”.“Auser – ha dichiarato la sua presidente, Simonetta Pellegrini - è un’associazione di volontariato che svolge attività di carattere sociale, culturale, ricreativo nei confronti degli anziani, e non solo. L'alfabetizzazione informatica dei nostri soci è un obiettivo importante, perché consente di comunicare all'interno e all'esterno dell'associazione e in particolare di avere rapporti più costanti e proficui con i giovani. "Anche io uso Internet" offre questa possibilità e cerca di dare risposta anche all'esigenza, sempre più presente nella nostra società, di utilizzare i mezzi informatici nella vita quotidiana. L'iniziativa si inserisce dunque all'interno dei corsi di informatica che costantemente promuoviamo e contribuisce ad arricchirli e specializzarli su campi nuovi d'intervento”.Una particolarità di questa edizione è la collaborazione degli studenti laureandi del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Siena: "Saranno coinvolti in qualità di tutor – ha annunciato il professor Claudio Melacarne. Daranno un contributo al corso ma sarà per loro anche una concreta esperienza di formazione nonché un’opportunità di ricerca per la nostra università”.“Il progetto “Anche io uso Internet” è un’iniziativa di grande valore per i cittadini over 65 che saranno coinvolti in questa nuova edizione – afferma Mirko Neri, amministratore delegato di Ti Forma, Agenzia formativa che collabora alla realizzazione del corso. - Siamo convinti che la formazione sia non solo un’opportunità per crescere personalmente, ma anche per contribuire allo sviluppo del proprio territorio, attraverso la partecipazione, la condivisione e la diffusione di una nuova cultura digitale. I contenuti del programma didattico vengono affrontati con una metodologia fortemente interattiva che consente di dare immediata concretezza alle competenze acquisite, da subito utilizzabili nella vita quotidiana per accedere a informazioni, nuovi metodi di comunicazione e nuovi servizi digitali. Ci auguriamo che anche a Siena il corso ottenga buoni risultati per i partecipanti.”Le lezioni si terranno nel Laboratorio di Informatica del Complesso Universitario Mattioli (2° piano), in via Mattioli, 10 in Siena. Sette le lezioni in programma tra il 31 gennaio e il 21 febbraio, tutte nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17.Le iscrizioni sono aperte ed è necessario rivolgersi agli uffici AUSER in Via Massetana Romana 53/C, Siena. Telefono 0577 254720 – 340 8376197 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.30-12.30.E' necessario presentarsi con la copia di un documento d'identità valido e il codice cliente Estra.