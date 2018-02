Centro per l'Impiego zona Senese - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l’Impiego Area Senese - Siena

Via Fiorentina, 91 – 53100 Siena

tel. 0577/241526 - fax 0577/241539

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 2 febbraio



candidarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Siena citando il riferimento dell'annuncioRif. 7642 – BED AND BREAKFAST di SIENA cerca ADDETTA/O AL RICEVIMENTO IN B&B 5 STELLE CON ESPERIENZA MANSIONE: RICEVIMENTO OSPITI (CHECK IN E CHECK OUT, PLANNING, PRENOTAZIONI), SUPPORTO NELLE PRIME COLAZIONI E AIUTO NELLE PULIZIE DELLE 4 CAMERE DEL B&B. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONE CONOSCENZE DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7641 – GASTRONOMIA/MACELLERIA di MONTERONI D’ARBIA cerca BANCONIERE/GASTRONOMIA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. GASTRONOMIA E ADD. ALLA MACELLERIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 30 E 45 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA GRANDE O PICCOLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE NELLA MANSIONE DI GASTRONOMO/BANCONIERE O MACELLAIO CONOSCENZA SCOLASTICA DELLA LINGUA INGLESE ABILITA' NELL'USO DELL'AFFETTATRICE PREFERIBILE ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME PAT.B ED AUTORif. 7640 – AGRITURISMO di SOVICILLE cerca CAMERIERE/A AI PIANI CON ESPERIENZA ED ORARIO PART TIME (5/10 ORE A SETTIMANA) MANSIONE: PULIZIE AMBIENTI E SPAZI TURISTICI PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO ZONA DI LAVORO: ZONA ROSIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI 5/10 ORE SETTIMANALI (MERC., VEN., SAB. MATTINA)Rif. 7639 - BAR/PUB di SIENA cerca AIUTO IN CUCINA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NELLA MANSIONE MANSIONE: PREPARAZIONE PANINI CON UTILIZZO AFFETTATRICE, CREPES, PIZZETTE E COSE SEMPLICI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA CAPACITA' NELL'USO DELL'AFFETTATRICE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (2/3 MESI) CON ORARIO FULL TIME NOTTURNO ORARIO DA LUN ALLA DOM 21.00/03.00 DI NOTTE CON RIPOSO A TURNAZIONERif. 7638 – BAR/PUB di SIENA cerca BARMAN CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO DI BARMAN GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO /2/3 MESI CON POSSIBILITA' DI PROROGA) ORARIO FULL TIME: DAL LUN ALLE DOM 21/03.00 DI NOTTE CIRCARif. 7637 - RISTORANTE di CASTELLINA IN CHIANTI cerca RESPONSABILE DI SALA E CAMERIERE/A DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 60 ANNI NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE ) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO E NOTTURNORif. 7636 – RISTORANTE di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CUOCO O AIUTO CUOCO CON PLURIENNALE ESPERIENZA MANSIONE: CUOCO/AIUTO CUOCO, PREPARAZIONE ANTIPASTI, CONTORNI, DOLCI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO ANCHE NOTTURNO) SE IN ETA' 18/29 ANNI: CONTRATTO DI APPRENDISTATO (ANCHE SENZA ESPERIENZA)Rif. 7635 – AGENZIA INTERMEDIAZIONE TURISTICA di SIENA cerca ADDETTO/A ALL'UFFICIO FOTOGRAFIA MANSIONI: ELABORAZIONE GALLERIE FOTOGRAFICHE DI APPARTAMENTI GESTITI DAL TOUR OPERATOR (CARICAMENTO FOTO, ELABORAZIONE GALLERIE FOTOGRAFICHE). RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 20/25 E 35 ANNI DIPLOMA O LAUREA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (SCRITTO E PARLATO) PREFERIBILE FREQUENZA CORSI DI FOTOGRAFIA O DI GRAFICA BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, EXCEL, ADOBE, PHOTOSHOP, CC CAMERA, RAW) OTTIMA CONOSCENZA NELL'USO DEL MEZZO FOTOGRAFICO RICHIESTA DISPONIBILITA' A TRASFERTE ANCHE FUORI REGIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/DICEMBRE) CON ORARIO DAL LUN AL SAB 8.45/13.00 E 13.45/17.30Rif. 7608 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA MANSIONI: CHECK IN, OUT, RISCOSSIONE, GESTIONE ACCOGLIENZA E PRENOTAZIONI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE LINGUISTICHE (BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA FRANCESE E TEDESCO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO A TURNAZIONE (I TURNO, 8/14.30 II TURNO, 14.30/21.00) RIPOSO:MAI NEL WEEKEND NECESSARIO INVIARE CV CON FOTORif. 7607 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca CAMERIERE/A SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA, PULIZIA SALA E SERVIZI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE IL DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE) CON ORARIO FULL TIMERif. 7606 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca BAGNINO CON BREVETTO FIN CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO DEL BREVETTO FIN NECESSARIA PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME CON RIPOSO A TURNAZIONE (NON SI RIPOSA IL SAB O LA DOM) APERTURA DELLA PISCINA: DAL LUN. ALLA DOM. 9/19.30Rif. 7602 - RISTORANTE di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE SALA, SERVIZIO AI TAVOLI E PREPARAZIONE/IMPIATTAMENTO DOLCI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO STAGIONALE (ORARIO SPEZZATO: PRANZO E CENA) E RIPOSO MERCOLEDI'Rif. 7601 – RISTORANTE di SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CUOCO DI CUCINA TOSCANA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO NECESSARIO POSSESSO HACCP CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7599 – AGRITURISMO di CHIUSDINO cerca ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO E SUPERVISORE MANSIONE: GESTIRE E COORDINARE LE OPERAZIONI DI RICEVIMENTO, LE OPERAZIONI DI PRENOTAZIONE, GESTIRE OFFERTE, PACCHETTI E TARIFFE SUI VARI PORTALI, GESTIONE RECENSIONI, COMUNICAZIONI SU SOCIAL NETWORK. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE RICHIESTA ALMENO TRE ANNI DI ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E ITALIANA PAT.B ED AUTO (LUOGO DI LAVORO A CIRCA 20 KM DA SIENA) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, INTERNET E BOOKING/EXPEDIA) CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (I TURNO, 14/20; II TURNO, 8.00/14.00) RIPOSO: A TURNAZIONERif. 7596 COB - STUDIO COMMERCIALE di SIENA cerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTABILE. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALE DELLA LEGGE 68/99 ART 8 - DIPLOMA DI RAGIONERIA CONOSCENZE INFORMATICHE-PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE STUDI COMMERCIALI SEDE DI LAVORO SIENA -TEMPO DETERMINATO ORARIO GIONALIERO SPEZZATO-QUALIFICA IMPIEGATO AMM.VO ADDETTO CONTABILITA' ORDINARIERif. 7595 - AGRITURISMO di CASTELLINA IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE PRIMI PIATTI, PREPARAZIONE TAGLIERI AFFETTATI, PIATTI FREDDI, SERVIZIO PER GLI OSPITI E PULIZIE DELLA CUCINA. PREFERIBILE DIPLOMA ALBERGHIERO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA DISPONIBILITA' SALTUARIAMENTE DI SUPPORTARE LA CUCINA DEL RISTORANTE IN ZONA MONTERIGGIONI CONTRATTO STAGIONALE (MAGGIO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME (10.00/18.00)Rif. 7594 – AGRITURISMO di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ADDETTA/O ALLE VENDITE DI PRODOTTI DELL'AGRITURISMO E AIUTO NELLE DEGUSTAZIONI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE TURISTICO BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE INVIARE CV CON FOTO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE RICHIESTA DISPONIBILITA' A SPOSTARSI SALTUARIAMENTE NEL PUNTO VENDITA DI MONTERIGGIONI CONTRATTO STAGIONALE (MAGGIO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME (DALLE 11 ALLE 18)Rif. 7593 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTALCINO cerca BAGNINO PER LE PISCINE ALBERGHIERE CON ESPERIENZA E BREVETTO FIN. NECESSARIA ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO BREVETTO FIN BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE ) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7592 - STRUTTURA RICETTIVA di MONTALCINO cerca FACCHINO D'HOTEL CON ESPERIENZA. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7589 - STRUTTURA RICETTIVA di RAPOLANO TERME cerca ADD. ALLA RECEPTION CON PREFERIBILE ESPERENZA MANSIONE: RICEVIMENTO, ASSISTENZA E GESTIONE DELLA CLIENTELA, FRONT E BACK OFFICE. ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PRFERIBILE DOMICILIO IN ZONA NECESSARIA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (PREFERIBILE SPAGNOLO) BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE) CONTRATTO DI APPRENDISTATO OPPURE SE CON PIU' DI 29 ANNI ED ESPERIENZA CONTRATTO A T.DETERMINATO (stagionale) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7588 - RISTORANTE di MONTALCINO cerca COMMIS DI SALA CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA MANSIONE: SERVIZIO QUALIFICATO IN SALA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI DIPLOMA SUPERIORE BUONA/OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7587 – RISTORANTE di MONTALCINO cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO HACCP PREFERIBILE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO)Rif. 7586 - AZIENDA SETT. TELECOMUNICAZIONI di SIENA cerca CONTABILE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: CONTABILITA', FATTURAZIONE, PRIMA NOTA, F24. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI DIPLOMA DI RAGIONERIA O LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DI PROGRAMMI GESTIONALI PREFERIBILE CONOCENZA DEL CAD E DEL PROGRAMMA SIT PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7585 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA IN CUCINA MANSIONE: AIUTO AL CUOCO DEL RISTORANTE D'ALBERGO. PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) COPN ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7584 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AL TAVOLO PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO ATTESTATO HACCP BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2018) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE A di RADDA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO AL TAVOLO.Rif. 7583 - STRUTTURA RICETTIVA di RADDA IN CHIANTI cerca MASSAGGIATRICE/MASSAGGIATORE CON ESPERIENZA MANSIONE: ADD. AI MASSAGGI IN STRUTTURA ALBERGHIERA/CENTRO BENESSERE. DIPLOMA DI ESTETISTA PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PREFERIBILE CONOSCENZA BUONA DELLA LINGUA INGLESE) PAT.B ED AUTO (preferibile domicilio in zone limitrofe) CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE CON ORARIO A TURNI) POSSIBILITA' DI COLLABORAZIONE SE IN POSSESSO DI PARTITA IVARif. 7582 - STUDIO COMMERCIALE di SIENA cerca IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO CONTABILE CON ESPERIENZA IN STUDI COMMERCIALI MANSIONI: ADD. CONTABILITA' ORDINARIA, SEMPLIFICATA, REDAZIONI BILANCI E STUDI DI SETTORI. DIPLOMA DI RAGIONERIA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE (CONTABILITA', PAGHE/CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ONLINE) ED IN STUDI COMMERCIALI PAT.B ED AUTO NECESSARIE BUONE/OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DI PROGRAMMI DI CONTABILITA' CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/NOVEMBRE 2018) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: SABATO E DOMENICARif. 7581 - PANIFICIO ARTIGIANALE di SIENA cerca ADDETTO ALLA CONSEGNA DEL PANE CONSEGNA PANE IN VARIE ZONE DI SIENA. PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA VIABILITA' DI SIENA CONTRATTO A T.DETERMINATO (FEBBRAIO/LUGLIO 2018) CON ORARIO NOTTURNO (DAL LUN AL SAB 02.00/8.40) RIPOSO: DOMENICARif. 7579 - IMPRESA DI SERVIZI di SIENA E PROVINCIA cerca GIARDINIERE CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 35 ANNI DIPLOMA SUPERIORE PREFERIBILE NEL SETTORE (AGRARIO) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANUTENZIONE AREE VERDI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO (GRADITO POSSESSO PAT.C) LUOGO DI LAVORO: VARIE ZONE IN SIENA E PROVINCIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (CIRCA 1 ANNO) CON ORARIO FULL TIMERif. 7578 COB – STRUTTURA RICETTIVA di MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA'. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8-PATENTE B AUTO PROPRIA DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE ETA' 18/29 ANNI- SEDE DI LAVORO MONTERIGGIONI -MANSIONI IMPIEGATO ADDETTO ALLA CONTABILITA' ORARIO E TIPO DI CONTRATTO DA CONCORDARE (POSSIBILITA' DI APPRENDISTATO)Rif. 7562 – FAMIGLIA di SIENA cerca COLLABORATRICE DOMESTICA CONVIVENTE CON ESPERIENZA MANSIONE: AIUTO ALLA FAMIGLIA CON TRE FIGLI (UNO DI 5 ANNI E DUE CON PIU' DI 14 ANNI), PULIZIE DELLA CASA, LAVARE E STIRARE, AIUTO NELLA GESTIONE DEI BAMBINI/RAGAZZI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE POSSESSO PAT.B NECESSARIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA PREFERIBILE INSERIRE NEL CV LE REFERENZE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIMERif. 7550 - AZIENDA VITIVINICOLA di MONTALCINO cerca TIROCINANTE ADD. VARIE LAVORAZIONI DI VINIFICAZIONE IN CANTINA MANISONI: IMBOTTIGLIAMENTO, TRAVASI, TAGLI E CONFEZIONAMENTO, MESSA IN LEGNO NECESSARIA ISCRIZIONE COME DISOCCUPATO AD UN CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE ALLA GARANZIA GIOVANI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI POSSESSO DIPLOMA O LAUREA IN SETTORE ENOTECNICO O ENOLOGICO NECESSARIO AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO DA NON PIU' DI 24 MESI OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE NECESSARIO POSSESSO PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE TIROCINIO DELLA DURATA DI CIRCA 6 MESI CON UNA BORSA DI TIROCINIO MENSILE DI CIRCA 500 EURO LORDIRif. 7548 - AZIENDA AGRITURISTICA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE FREQUENZA CORSO DI SOMMELIER PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA) CON RIPOSO A TURNAZIONE POSSIBILITA' DI ALLOGGIORif. 7547 - IMPRESA DI PULIZIE di SIENA cerca ADDETTA/O ALLE PULIZIE CON ESPERIENZA MANSIONE: PULIZIE NEL SETTORE ALBERGHIERO E AGRITURISMI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI PAT.B ED AUTO NECESSARIA LUOGO DI LAVORO: MONTERIGGIONI, GAIOLE IN CHIANTI, SIENA, ROSIA, SOVICILLE, CASTELNUOVO B.GA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO PART TIME DI 18 ORE SETTIMANALI CIRCA (DA DEFINIRE IN COLLOQUIO)Rif. 7546 - SALA GIOCHI di MONTERIGGIONI cerca OPERATORE SALA SLOT CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA VENDITA. GRADITA ETA' COMPRESA 20-40 ANNI MANSIONE: ADDETTO ALLA VENDITA PRODOTTI IN SALA, GESTIONE CASSA E RESPONSABILITA' DI CASSA; PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE; PAT.B ED AUTO. CONTRATTO A T. DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGA CON ORARIO A TURNAZIONE (ANCHE NOTTURNO)Rif. 7545 - RESIDENZA PER ANZIANI di MONTALCINO cerca OPERATORE ADDETTO/A ALL'ASSISTENZA DI BASE IN RSA CON ESPERIENZA NECESSARIO POSSESSO QUALIFICA DI ADB. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE RICHIESTA; NECESSARIO POSSESSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE COME ADD. ASSISTENZA DI BASE NECESSARIO POSSESSO PAT. B ED AUTO. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI PROROGARif. 7543 COB - AZIENDA SETTORE PELLETTIERO di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO ALLE PULIZIE/RICEZIONE MERCE MAGAZZINO. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8 SEDE DI LAVORO MONTERIGGIONI-MANSIONI ADDETTO/A ALLE PULIZIE/RECEZIONE MERCE MAGAZZINO TIPO DI CONTRATTO DA VALUTARERif. 7539 COB – BAR RISTORAZIONE di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO PULIZIE O LAVAPIATTI. ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8 ETA' MINIMA 25 MASSIMA 35 -PATENTE B AUTO PROPRIA- SEDE DI MONTERIGGIONI- TEMPO DEDERMINATO ORARIO PART-TIME 25 ORE SETTIMANALI -MANSIONI ADDETTO/A ALLE PULIZIE O LAVAPIATTIRif. 7535 - STRUTTURA RICETTIVA di SAN QUIRICO D’ORCIA cerca CUOCO/A CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (GRADITA) CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO SETTIMANALERif. 7534 - AZIENDA SETT. PUBBLICA ILLUMINAZIONE di SIENA E PROVINCIA cerca ELETTRICISTA CON ESPERIENZA SU IMPIANTI MANSIONI: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE ZONE DI SIENA E PROVINCIA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI LAVORO: SIENA E PROVINCIA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI PROROGABILI O TRASFORMABILE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIMERif. 7531 - AZIENDA AGRITURISTICA di RADDA IN CHIANTI cerca CANTINIERE E ADDETTO ALLE DEGUASTAZIONI CON ESPERIENZA MANSIONE: OPERAIO AGRICOLO, CANTINIERE E SUPPORTO NELLE DEGUSTAZIONI. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON POSSIBILE TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO FULL TIMERif. 7530 - TOUR OPERATOR DI SIENA cerca TRAVEL DESIGNER CON ESPERIENZA SIA IN TERRITORIO TOSCANO CHE ITALIANO IN GENERALE MANSIONE: PROGETTAZIONE ITINERARI TURISTICI (GESTIONE CLIENTI, ELABORAZIONE PACCHETTI E PREVENTIVI, PRATICHE AMMINISTRATIVE E CONTABILI). PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI DIPLOMA NEL SETTORE TURISTICO O LAUREA IN LINGUE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE BUONE CONOSCENZE DEL TERRITORIO LOCALE E NAZIONALE PER LA CREAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE DI PACCHETTI ED ITINERARI TURISTICI PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA IN AGENZIE VIAGGI O IN HOTEL 5 STELLE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE CONTRATTO A T. DETERMINATO ED ORARIO FULL TIME O PART TIME (NON SI RIPOSA SAB. E DOM.)Rif. 7529 - STRUTTURA RICETTIVA DI SOVICILLE cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA DI MATURITA' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ECCELLENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE FREQUENZA CORSO SULLE SICUREZZA OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO GRADITO DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE (FULL TIME)Rif. 7528 - STRUTTURA RICETTIVA DI SIENA cerca ADD. ALL'ACCOGLIENZA CLIENTI, PRENOTAZIONI CAMERE, FRONT OFFICE E BACK OFFICE DELL'ACCOGLIENZA, MARKETING ONLINE DELLA STRUTTURA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA SUPERIORE OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE BUONA CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI ALBERGHIERI) CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (I TURNO: 7/15; II TURNO, 15/23)Rif. 7525 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca MASSAGGIATORE/MASSAGGIATRICE CON ESPERIENZA IN CENTRI BENESSERE. NECESSARIA ESPERIENZA COME MASSAGGIATRICE/MASSAGGIATORE PREFERIBILE ESPERIENZA IN CENTRI BENESSERE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMIANTO (STAGIONALE 2018) ED ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7524 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONE 2018) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7523 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca CAMERIERA AI PIANI CON ESPRIENZA NELLA MANSIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7522 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA. PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2018) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFERif. 7521 - STRUTTURA RICETTIVA DI MONTALCINO cerca RECEPTIONIST CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIA ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO. NECESSARIA ESPERIENZA E AUTONOMIA NEL RUOLO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2018) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFERif. 7516 – NEGOZIO ESTETISTA di SIENA cerca ESTETISTA CON ESPERIENZA MANSIONE: CURE ESTETICHE (DEPILAZIONE, PEDICURE, MANICURE, VISO E MASSAGGI) NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE E AUTONOMIA NEL RUOLO. PREFERIBILE ETA' TRA 20 E 35 ANNI PREFERIBILE AVER CONSEGUITO LA QUALIFICA DI ESTETISTA PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (3 MESI) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE SETTIMANALI (NEL POMERIGGIO - FASCIA ORARIA 15/20) POSSIBILE AMPLIAMENTO ORARIORif. 7513 – FAMIGLIA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca BADANTE CONVIVENTE MANSIONE: ASSISTENTE A PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE, CUCINARE E FARE PULIZIE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE AUTONOMIA NEGLI SPOSTAMENTI BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE O TEDESCA CONTRATTO A T. INDETERMINATORif. 7509 - AZIENDA SETTORE CHIMICO di SOVICILLE cerca TIROCINANTE NEL SETTORE TECNICO DELLA MANUTENZIONE NEL SETT. PRODUTTIVO CHIMICO/FARMACEUTICO MANSIONE: MAPPATURA SERIVIZI, REVISIONE E CREAZIONE P&I DI IMPIANTIE UTILITES NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCO DISOCCUPATI DELLA REGIONE TOSCANA E PREFERIBILE ADESIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 30 ANNI DIPLOMA DI PERITO MECCANICO E ELETTRONICO (RICHIESTA DI AVER CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO DA NON PIU' DI 24 MESI) BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONA CONOSCENZA INFORMATICA E NECESSARIO CONOSCENZA DEL CAD/CAM TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESIRif. 7500 – STRUTTURA RICETTIVA di GAIOLE IN CHIANTI cerca CUOCO CON ESPERIENZA MANSIONE: CUOCO CON ESPERIENZA DI DESTREGGIARSI IN TUTTE LE PARTITE IN MODO AUTONOMO. GRADITO DIPLOMA SUPERIORE NEL SETTORE NECESSARIE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO)Rif. 7498 - BAR BISTROT di SIENA cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA. PREFERIBILE ETA' 20-50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLE MANSIONI RICHIESTE ED AUTONOMIA NEL RUOLO. BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PIENO CON ORARIO A TURNI GIORNALIERI.Rif. 7497 - BAR BISTROT di SIENA cerca CUOCO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE CUOCO RESPONSABILE DI CUCINA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI DIPLOMA SUPERIORE E FREQUANZA CORSI SPECIFICI DELLA PROFESSIONALITA' NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO POSSESSO ATTESTATO HACCP CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIMERif. 7482 COB – SUPERMERCATO di SIENA cerca AIUTO COMMESSO/BANCONIERE GASTRONOMIA. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART. 18 - DIPLOMA -PATENTE B -ETA' ANNI 18/30 -PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE- SEDE DI SIENA - TEMPO DETERMINATO ORARIO PART-TIME 21 ORE SETTIMANALIRif. 7456 - AZIENDA DI SERVIZI di RADDA IN CHIANTI cerca ADD. ALLE PULIZIE DI CAMERE D'ALBERGO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO - GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (2 MESI) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO ORARIO DEL TIROCINIO: PART TIME DI 25 ORE A SETTIMANA - DAL LUN ALLA DOM 9/14 CIRCA CON 1 GIORNO DI RIPOSO A TURNAZIONE TRA SAB. O DO.Rif. 7451 - STRUTTURA TURISTICA di BUONCONVENTO cerca CAMERIERE/A DI SALA ADD. ALLE PRIME COLAZIONI E SUPPORTO NELLE PULIZIE CON ESPERIENZA MANSIONE: PREPARAZIONE BUFFET COLAZIONI, PICCOLE PREPARAZIONI IN CUCINA, SERVIZIO ALLE COLAZIONI, PULIZIE DELLA SALA E DEGLI AMBIENTI COMUNI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI GRADITO DIPLOMA SUPERIORE NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO ATTESTATO HACCP GRADITA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO - GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE 2018) CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 30 ORE SETTIMANALI (5 ORE AL GIORNO PER 6 GIORNI A SETTIMANA) RIPOSO A TURNAZIONE RICHIESTA FLESSIBILITA' ORARIA INVIARE CV CON FOTORif. 7442 - STRUTTURA TURISTICA di GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: RESPONSABILE DI SALA, SERVIZIO AI TAVOLI, PULIZIA E PREPARAZIONE TAVOLI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE POSSESSO ATTESTATO HACCP CONOSCENZA DEL VINO CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (MARZO/OTTOBRE CIRCA) CON ORARIO FULL TIME SERALE (DALLE 17.30 ALLE 22.30 CIRCA) I COLLOQUI SI SVOLGERANNO NEL MESE DI FEBBRAIORif. 7440 - STRUTTURA TURISTICA di GAIOLE IN CHIANTI cerca ADDETTO/A ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO MANSIONE: FRONT OFFICE E BACK OFFICE, CHECK IN E CHECK OUT, ACCOGLIENZA CLIENTI. DIPLOMA IN LINGUE O DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E DELLA LINGUA FRANCESE ESPERIENZA PLURIENNALE NELLA MANSIONE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE, CONOSCENZA DI GESTIONALE ALBERGHIERO 5 STELLE) PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONERif. 7439 - STRUTTURA TURISTICA di GAIOLE IN CHIANTI cerca CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA MANSIONE: SERVIZIO SALA E PREPARAZIONE/PULIZIE DELLA SALA. DIPLOMA SUPERIORE (PREFERIBILE DIPLOMA ALBERGHIERO) NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE e DELLA LINGUA FRANCESE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (SPEZZATO O A TURNAZIONE) I COLLOQUI SI SVOLGONO NEL MESE DI GENNAIORif. 7435 – AGRITURISMO di CASTELLINA IN CHIANTI cerca ADDETTA/O ALLA VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI CON ESPERIENZA. MANSIONE: ADD. ACCOGLIENZA OSPITI, VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VITINICOLI, ORGANIZZAZIONE EVENTI E DEGUSTAZIONE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 25 E 50 ANNI DIPLOMA O LAUREA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA E GRADITA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE GRADITA FREQUENZA CORSO DI SOMMELIER PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (MARZO/NOVEMBRE) CON ORARIO FULL TIME RIPOSO: DOMENICARif. 7120 COB – AZIENDA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca MAGAZZINIERE – NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 PATENTE B AUTO PROPRIA-ETA' 25/55 SEDE DI LAVORO CASTELLINA IN CHIANTI -TEMPO INDETERMINATO ORARIO PART-TIMERif. 6846 COB – AZIENDA di MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATO – NECESSARIA ISCRIZIONE ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART. 18 – ETA’ 18-29 ANNI, CONOSCENZE INFORMATICHE, DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.Rif. 6364 COB – AZIENDA di MONTERIGGIONI cerca PROGRAMMATORE INFORMATICO. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8 -PATENTE B- DIPLOMA PROGRAMMATORE INFORMATICO/LAUREA 1^ LIVELLO IN INFORMATICA-EPSERIENZA NEL SETTORE TEMPO INDETERMINATO CONTRATTO DI APPRENDISTATORif. 5955 COB – AZIENDA INFORMATICA cerca CONSULENTE/PROGRAMMATORE/ANALISTA. RICHIESTA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.8-PATENTE B-LAUREA TRIENNALE CONOSCENZE INFORMATICHE: LINGUAGGIO PROGRAMMAZIONE E DATABASE, BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE--LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON POSSIBILITA' DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN BASE ALL'ETA'-ORARIO GIORNALIERO SEDE DI LAVORO MONTERIGGIONIRif. 5931 COB – AZIENDA di SIENA cerca PROGRAMMATORE. ANALIZZARE /DISEGNARE E SVILUPPARE SOLUZIONI APPLICATIVE E SISTEMI DI INTEGRAZIONE. ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART.8-RICHIEDE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE - TEMPO DETERMINATO MINIMO 6 MESI.Rif. 5890 COB - ALBERGO di RAPOLANO TERME cerca ADDETTO ALLE PULIZIE. NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA .68/99 ART.18- TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T. IND-ORARIO ORE 6,40 LA MATTINA -RIPOSO 1 GIORNO ALLA SETTIMANA DA CONCORDARERif. 5270 COB – NEGOZIO DI PANETTERIA di SIENA cerca PIZZAIOLO/PASTICCERE. LAVORO A TEMPO DETERMINATO PREFERIBILE ETA' 30/50 - POSSESSO PAT. B AUTO PROPRIA. NECESSARIA ISCIRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI ART.18 LEGGE 68/99.Rif. 5208 COB – SUPERMERCATO di SIENA cerca TIROCINANTE ADDETTO ALLE VENDITE - NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA L.68/99 ART.18 - TIROCINIO FORMATIVO CON POSSIBILITA' DI ASSUNZIONERif. 5472 COB – AZIENDA di MONTERIGGIONI cerca ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO – NECESSARIA ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PROVINCIALI DELLA LEGGE 68/99 ART. 18 – NECESSARIO DIPLOMA DI PERITO MECCANICO – PAT. B ED AUTO.Rif. 7609 – AZIENDA DI COMUNICAZIONI di SIENA cerca RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO CON PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE MANSIONE: COORDINAMENTO SEDI, GESTIONE CONTATTI E FORNITORI, GESTIONE BUDGET FINANZIARIO, CILANCIO AZIENDALE. LAUREA IN ECONOMIA O SIMILARI NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA/OTTIMA CONOCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE PREFERIBILE CV CON FOTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (3/6 MESI CON POSSIBIILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO) CON ORARIO FULL TIME (9/13 E 14/18). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7600 – RISTORANTE di SIENA cerca APPRENDISTA CUOCO. RICHIESTA ETA' COMPRESA TRA 19 E 30 ANNI DIPLOMA ALBERGHIERO PREFERIBILE QUALCHE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO DI APPRENDISTATO E ORARIO FULL TIME SPEZZATORif. 7591 – AZIENDA SETT. SICUREZZA cerca AGENTE DI COMMERCIO CON ESPERIENZA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE COLLABORAZIONE CON RIMBORSO SPESE E PROVVIGIONI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7590 – AZ. COMMERCIALE di ASCIANO cerca ADD. CONTATTO CLIENTI IN ITALIA E ESTERO E RICERCA NUOVO CLIENTI MANSIONI: GESTIONE VENDITA PRODOTTI SCIENTIFICAMENTE AVANZATI. RICHIESTA DISCRETA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CAPACITA' NELLA RELAZIONE COMMERCIALE CON I CLIENTI OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E DI PROGRAMMI DI GRAFIC A (PER ELABORARE MATERIALE E FOTO) CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7559 – NEGOZIO PARRUCCHIERE di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca PARRUCCHIERA P.TIME CON ESPERIENZA MANSIONI: LAVAGGIO, COLORI, MESSSA IN PIEGA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DI CIRCA 20 ORE A SETTIMANA (ORARIO DI LAVORO DA DEFINIRE IN COLLOQUIO). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7536 – AZIENDA SETTORE ASSICURAZIONI di SIENA cerca CONSULENTI FINANZIARI E PREVIDENZIALI CON ESPERIENZA MANSIONE: GESTIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 23 E 40 ANNI DIPLOMA SUPERIORE/LAUREA MANSIONE: OPERATORE NEL SET. FINANZIARIO/ASSICURATIVO PAT.B ED AUTO GRADITE ESPERIENZE NEL COMMERCIALE E GESTIONE CLIENTI COLLABORAZIONE COME CONSULENTE DI AGENZIA FINANZIARIA L'AZIENDA OFFRE UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE STRUTTURATO CON LA POSSIBILITA' DI ASSUNZIONE A T. INDETERMINATO (AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ESPERTO). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7501 - AZIENDA COMMERCIO ALL’INGROSSO di GAIOLE IN CHIANTI cerca APPRENDISTA ASSISTENTE ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO MANSIONE: STOCCAGGIO, ORDINI/SPEDIZIONI, ARCHIVIO DOCUMENTI, CLIENTI/FORNITORI. NECESSARIA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI DIPLOMA O LAUREA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE (PACCHETTO OFFICE E GESTIONALI DI MAGAZZINO) GRADITA CONOSCENZA DEL GESTIONALE PANTHERA PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE PAT.B ED AUTO RICHIESTE PREGRESSE ESPERIENZE NELLA MANSIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7496 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA. LAVORO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7489 – FAMIGLIA di SIENA cerca COLLABORATRICE FAMILIARE CON ESPERIENZA (CURA DELLA CASA, DEL GIARDINO E DEGLI ANIMALI) NECESSARIA PREDISPOSIZIONE ALLA CURA DEGLI ANIMALI DOMESTICI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 35 E 50 ANNI PREFERIBILE PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7463 – AZIENDA MACCHINE UFFICIO cerca APPRENDISTA CONTABILE. MANSIONE: ADD. ALLA CONTABILITA', RECUPERO CREDITI, PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE PER LA PREPARAZIONE DEI BILANCI, GESTIONE DELLE PRATICHE DI NOLEGGIO. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI DIPLOMA O LAUREA NEL SETTORE PREFERIBILI BREVI ESPERIENZE NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO OTTIME CONOSCENZE INFORMATICHE E ABILITA' NELLA GESTIONE DI PROGRAMMI DI CONTABILITA' CONTRATTO DI APPRENDISTATO CON ORARIO FULL TIMERif. 7302 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CUSTODE E MANUTENTORE AD. PISCINE (CONTROLLO IMPIANTI) E GIARDINIERE CON ESPERIENZE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA DI LAVORO COME CUSTODE MANUTENTORE DI STRUTTURE RICETTIVE GRADITA CONOSCENZA DI BASE DELLA LINGUA INGLESE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO STAGIONALE (FEBBRAIO/OTTOBRE 2018) CON ORARIO FULL TIME SPEZZATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7076 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CHEF DE RANG CON ESPERIENZA MANSIONI: SERVIZIO AI TAVOLI, PRIMA COLAZIONE E PRANZO/CENA. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 18 E 35 ANNI NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE, LINGUA FRANCESE E/O TEDESCO PAT.B ED AUTO RICHIESTO POSSESSO ATTESTATO HACCP E GRADITO CORSO DI SOMMELIER CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO SPEZZATO. Inviare curriculum alla mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 6393 - ENOTECA di CASTELNUOVO BERRARDENGA cerca AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA, MANSIONE: AIUTO CUOCO DI CUCINA TOSCANA. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO HACCP PREFERIBILE DOMICILIO IN ZONA CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME DA DEFINIRE (PRANZO E CENA). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 5601 – AZIENDA SETTORE TURISMO di MONTERIGGIONI cerca AUTISTA NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON PAT.KB E ISCRIZIONE AL RUOLO NCC NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE. RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE POSSESSO PAT.B K E NECESSARIA ISCRIZONE AL RUOLO BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE PREFERIBILE CONOSCENZA DI ALTRE LINGUE STRANIERE CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON POSSIBILITA' DI TRASFORMAZIONE A T.INDETERMINATO Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 5600 – AZIENDA SETTORE TURISMO di MONTERIGGIONI cerca IMPIEGATA CON PREFERIBILE ESPERIENZA IN CAMPO TURISTICO MANSIONI: ADD. UFFICIO PRENOTAZIONI, GESTIONE DELLE INFORMAZIONI NEL GESTIONALE, SVILUPPO PACCHETTI TURISTICI, ATTIVITA' DI SEGRETERIA CON NECESSARIA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. DIPLOMA SUPERIORE GRADITO OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DELLA LINGUA SPAGNOLA PREFERIBILE ESPERIENZA NEL SETTORE TURISTICO PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE) CON ORARIO FULL TIME A TURNAZIONE (DAL LUN ALLA DOM CON TURNAZIONI CHE COPRONO L'ORARIO DALLA 7.30 ALLE 22). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 4844 – ENOTECA di CASTELNUOVO BERRARDENGA cerca CAMERIERE DI SALA CON PLURIENNALE ESPERIENZA. GRADITA ETA' COMPRESA TRA 20 E 50 ANNI NECESSARIA PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE NECESSARIE CONOSCENZE NEL SETTORE VINO ED ABILITA' ELEMENTARI DI SOMMELIER FLUENTE CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E PREFERIBILE CONOSCENZA DI UNA SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE E TEDESCO) PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE DOMICILIO IN ZONA CASTELNUOVO B.GA, GAIOLE IN CHIANTI, TAVERNE D'ARBIA CONTRATTO A T.DETERMINATO (STAGIONALE ) CON ORARIO SPEZZATO. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7431 – COOPERATIVA SOCIALE di SIENA cerca ADB O OSS CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE MANSIONE: ADD. ALL'ASSISTENZA DI BASE IN RESIDENZE PER ANZIANI. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 55 ANNI NECESSARIO POSSESSO ATTESTATO DI ADB o OSS PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONTRATTO A T.DETERMINATO CON ORARIO PART TIME (ORARIO DA CONCORDARE). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7430 - STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca CUOCO/A DI RISTORANTE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL RUOLO NECESSARIO INSERIRE LE REFERENZE NEL CV. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO NECESSARIA PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE ED AUTONOMIA NEL RUOLO CONTRATTO STAGIONALE (APRILE/OTTOBRE 2018) CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7429 – STRUTTURA RICETTIVA di CASTELLINA IN CHIANTI cerca INTERNO CUCINA CON ESPERIENZA RICHIESTO DI INSERIRE NEL CV LE REFERENZE. PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI PREFERIBILE DIPLOMA NEL SETTORE ALBERGHIERO PAT.B ED AUTO NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE INSERIRE LE REFERENZE NEL CV CONTRATTO STAGIONALE CON ORARIO FULL TIME (PRANZO E CENA). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7401 – DITTA INVIVIDUALE di SIENA cerca EDUCATORE AUSILIARIO CON ESPERIENZA NECESSRIO DIPLOMA MAGISTRALE O LICEO DELLA FORMAZIONE O LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO O DIPLOMA DI DIRIGENTE DI COMUNITA' O LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE. NECESSARIA ESPERIENZA NELLA MANSIONE PAT.B ED AUTO CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CONTRATTO A CHIAMATA E POI LA POSSIBILITA' DIVENTARE SOCIA DELL'AZIENDA PART TIME DI CIRCA 20/30 ORE SETTIMANALI. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7320 – AZ. CONSULENZA ALIMENTARE cerca NUTRIZIONISTA CON PREFERIBILI ESPERIENZE NELLA MANSIONE PER SOSTITUZIONE MATERNITA' MANSIONE: CONSULENZA NUTRIZIONALE, PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATORI ALIMENTARI. NECESSARIA LAUREA IN BIOLOGIA, SCIENZE DELLA NUTRIZIONE, SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, FARMACIA E DIETISTICA NECESSARIO PAT.B ED AUTO REQUISITO PREFERENZIALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.DETERMINATO (SOSTITUZIONE MATERNITA') CON ORARIO PART TIME DI 30 ORE PER 6 GIORNI A SETTIMANA (ORARIO LAVORO). Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7319 – SOC. COOP. di CASTELNUOVO BERARDENGA cerca AUTISTA DI SCUOLABUS CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO: COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA. NECESSARIO POSSESSO PAT. D CQC PERSONE PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE GRADITO DOMICILIO IN ZONE LIMITROFE CONTRATTO A T.DETERMINATO (NOVEMBRE 2017/GIUGNO 2018) CON ORARIO SPEZZATO INVIARE EMAIL A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif. 7291 – SOC. COOP. di SIENA cerca PERITO MECCANICO ELETTRONICO E AGRARIO CON ESPERIENZA NELLA MANSIONE. DIPLOMA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE BUONE CONOSCENZE PACCHETTO OFFICE PAT.B ED AUTO RICHIESTA ESPERIENZA NELLA MANSIONE CONTRATTO A T.INDETERMINATO CON ORARIO FULL TIME. Inviare curriculum alla mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.