Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Montepulciano - OFFERTE DI LAVORO

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 2 febbraio



Rif. 7468 AZIENDA alberghiera - CERCA 1 CAMERIERE SALA

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B, età compresa tra 20 e 35 anni, diploma, inglese buono, HACCP

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a chiamata con turni



Rif. 7469 AZIENDA alberghiera - CERCA 1 PORTIERE

RICHIEDE: esperienza nel settore accoglienza clienti, PATENTE B, età compresa tra 28 e 50 anni, diploma, inglese ottimo, francese buono, tedesco buono e russo buono

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a tempo determinato con turni



Rif. 7471 AZIENDA commerciale - CERCA 1 MACELLAIO

RICHIEDE: esperienza nel settore REPARTO MACELLERIA ETA’ MASSIMA 50 ANNI

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato



Rif. 7485 PRIVATO - CERCA 1 BADANTE CONVIVENTE

RICHIEDE: esperienza nel settore, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato



Rif. 7502 AZIENDA AGRITURISTICA - CERCA 1 TIROCINANTE aiuto cantina

RICHIEDE: età compresa tra 18 e 29 anni, diploma settore agrario, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche di base

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: tirocinio da aprile



Rif. 7504 AZIENDA AGRITURISTICA - CERCA 1 TIROCINIO aiuto cuoco

RICHIEDE: età compresa tra 18 e 29 anni, diploma settore alberghiero, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche di base

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: tirocinio da aprile



Rif. 7507 AZIENDA ARTIGIANALE PELLI - CERCA 1 ADDETTO MACCHINA PIANA

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato DA SUBITO



Rif. 7555 AZIENDA RISTORATIVA - CERCA 1 CAMERIERA SALA

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B, età massima 40 anni,

OFFRE: sede di lavoro CETONA

CONTRATTO: contratto tempo determinato orario giornaliero/spezzato



Rif. 7556 AZIENDA RISTORATIVA - CERCA 1 CAMERIERE SALA

RICHIEDE: esperienza nel settore, PATENTE B, età massima 30 anni,

OFFRE: sede di lavoro CETONA

CONTRATTO: contratto tempo determinato orario giornaliero/turni



Rif. 7565 PRIVATO - CERCA 1 BADANTE CONVIVENTE

RICHIEDE: esperienza nel settore, CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

OFFRE: sede di lavoro PIENZA

CONTRATTO: contratto a tempo indeterminato



Rif. 7580 AZIENDA ARTIGIANA - CERCA 1 ELETTRICISTA

RICHIEDE: esperienza nel settore, età massima 40 anni

OFFRE: sede di lavoro CHIUSI

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito



Rif. 7603 AZIENDA COMMERCIALE - CERCA 1 BARISTA

RICHIEDE: esperienza nel settore, lingua inglese, HACCP preferibile

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito part/time



Rif. 7613 AZIENDA COMMERCIALE - CERCA 1 AIUTO CAMERIERE SALA

RICHIEDE: esperienza nel settore età massima 35 anni gradito inglese, pat. B

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a chiamata da subito part/time



Rif. 7644 PRIVATO - CERCA 1 BADANTE CONVIVENTE

RICHIEDE: esperienza nel settore buona conoscenza lingua italiana

OFFRE: sede di lavoro MONTEPULCIANO

CONTRATTO: contratto a tempo determinato da subito





OFFERTE DISABILI



Rif. 7152COB AZIENDA AGRICOLA - CERCA 1 MANOVALE AGRICOLO

RICHIEDE: PATENTE B,

OFFRE: sede di lavoro CHIUSI

CONTRATTO: contratto a tempo determinato



Rif. 7557COB AZIENDA COMMERCIALE - CERCA 1 GENERICO DI MAGAZZINO

RICHIEDE: PATENTE B, età compresa tra 18 e 45 anni, diploma, CONOSCENZA BASE INFORMATICA

OFFRE: sede di lavoro CHIANCIANO TERME

CONTRATTO: contratto a tempo determinato per sei mesi part time 30 ore a turni





OFFERTE DI LAVORO DIRETTE



Rif. 7438 CENTROFARC RICERCA UN AGENTE DI COMMERCIO

RICHIEDE: Disponibilità a spostamenti e a prendere la partita iva

OFFRE: sede di lavoro zona MONTEPLCIANO CHIANCIANO e limitrofe

CONTRATTO: libera professione

Invio mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. tel 3492710645 alessandro laccagni