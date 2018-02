Centro per l'Impiego zona Amiata - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l'Impiego zona Amiata

Via Hamman, 98 – 53021 Abbadia S. Salvatore

tel.: 0577/241727 Fax: 0577/241725

Numero Verde 800.904.504 Via Hamman, 98 – 53021 Abbadia S. Salvatoretel.: 0577/241727 Fax: 0577/241725Numero Verde 800.904.504

www.impiego.provincia.siena.it





OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 2 febbraio

In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.

AB 7215 – AZIENDA COMMERCIOCerca: 1 rappresentante incaricato alle vendite per zona amiata. E’ richiesto un diploma di scuola media superiore conoscenze informatiche (office) patente B e auto propria. Età tra i 25 e i 30 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto di collaborazione o partita iva.AB 7219 – PELLETTERIA PIANCASTAGNAIOCerca: 2 operai con esperienza nella scarnitura, lucidatura e tingitura della pelle.Offre: Assunzione immediata.AB 7378 – AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 meccanico con esperienza nel settore della riparazione di veicoli. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione immediata a tempo determinato inizialmente 6 mesi con possiblità di trasformazione a tempo indeterminato.AB 7379 –PELLETTERIA DI PIANCASTAGNAIOCerca: apprendista (18-29 anni) da adibire alla mansione di tingitore di pelle. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione contratto di apprendistato da Febbraio /Marzo.AB 7404 –AZIENDA DI ABBADIA S.S.Cerca: 1 tirocinante da adibire all’accoglienza clienti e segreteria. Età compresa tra i 18 e i 29 anni con diploma scuola media superiore.Offre: Tirocinio di 6 mesi a partire da Febbraio con rimborso previsto di 800 euro mensili.AB 7408 –PELLETTERIA DI ABBADIA S.S.Cerca: tingitore di pelle per borse completo con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione contratto a tempo pieno indeterminato.AB 7409–PELLETTERIA DI ABBADIA S.S.Cerca: apprendista (18-29 anni) da adibire alla mansione di tingitore di pelle. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione contratto di apprendistato da FebbraioAB 7470–AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: 1 lavapiatti addetto alla pulizia delle stoviglie, strumenti e macchinari di cucina e locali con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione da Febbraio con contratto a tempo indeterminato part time (dal Martedi alla Domenica).AB 7473–AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: 1 cuoco addetto alla preparazione primi, secondi e contorni con esperienza. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: Assunzione da Febbraio con contratto a tempo indeterminato pieno (dal Martedi alla Domenica).AB 7475–AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: 1 meccanico riparatore di auto ed autobus con esperienza. Età compresa tra i 18 ed i 45 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo pieno determinatoAB 7476–AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: 1 carrozziere riparatore di auto ed autobus con esperienza. Età compresa tra i 18 ed i 45 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto a tempo pieno determinatoAB 7526–AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 apprendista addetto al banco età massima 29 anni. Patente BOffre: Assunzione immediata con contratto di apprendistatoAB 7527–AZIENDA DI CASTIGLIONE D’ORCIACerca: 1 elettricista qualificato con esperienza. Patente B.Offre: Assunzione immediata con contratto a termine con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.AB 7537- AZIENDA DI PIANCASTAGNAIOCerca: impiegato amministrativo per calcolo preventivi e gestione aziendale. Richiede diploma scuola media superiore età tra i 20 e i 35 anni e pat.B.Offre: assunzione immediata con contratto a tempo determinato pieno per 8 mesi inizialmente con possibilità di trasformazione.AB 7615–AZIENDA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 1 addetto carico/scarico mobili. Età massima 40 anni.Offre: Assunzione immediata con contratto a termine tempo pieno fino a luglio 2018 con possibilità di rinnovo.DAB 7110 – ALBERGO LA CAPANNINA ABBADIA S.S.Cerca:1 cameriere di sala con esperienza per il servizio ai tavoli e pulizie sala. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: contratto a tempo determinato fino a Marzo 2018 tempo pieno.Se interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare 0577789713DAB 7111 – ALBERGO LA CAPANNINA ABBADIA S.S.Cerca:1 cameriere ai piani con esperienza per le pulizie delle camere e generali dei locali. Richiesta buona conoscenza della lingua italiana e patente B.Offre: contratto a tempo determinato fino a Marzo 2018 tempo pieno.Se interessati Inviare il cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonare 0577789713DAB 7415 – STUDIO FATICHENTI LUCA - ABBADIA SAN SALVATORECerca: Avvocato o in mancanza Laurea giurisprudenza per lavoro di supervisione e controllo area giuslavoristica e gestione area giuridico fallimentare. E’ richiesta una conoscenza informatica di base, età compresa tra i 25 e i 35 anni e patente BOffre: assunzione immediata a tempo indeterminatoSe interessati contattare sig. Luca Fatichenti allo 0577779779 o inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.DAB 7467 - ALLEANZA ASSICURAZIONI- AGENZIA DI ABBADIA SAN SALVATORECerca: 3 intermediari assicurativi per la gestione portfolio clienti e acquisizione di nuovi clienti. Età compresa tra i 25 ed i 50 anni , diploma scuola superiore, buona capacità comunicativa, ottima conoscenza della lingua italiana e pat.B.Offre: Remunerazione a provvigione- Corso di formazione gratuito.Se interessati contattare sig. Gabriele Possieri allo 0577778467 o inviare cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.