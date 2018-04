OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Sinalunga

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l’Impiego zona Val di Chiana - Sinalunga

Via Trento, 229/b – 53048 Sinalunga

Tel.: 0577/241920 Fax: 0577/241930

Numero Verde 800.904.504

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 20 aprile



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.





Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito www.impiego.provincia.siena.it, nella sezione “cerco lavoro” cliccando su idol web e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Sinalunga, o inviare curriculum vitae per faxRif.8148- RISTORANTE IN ASCIANO CERCA 1 APPRENDISTA CAMERIERE/A DI SALAMansioni: APPRENDISTA CAMERIERE/RA addetto/a al servizio ai tavoli.RICHIEDE: diploma scuola alberghiero, età inferiore a 29 anni - buona conoscenza lingua inglese - patente B e auto propria.OFFRE: Contratto di apprendistato - assunzione immediata, orario di lavoro tempo pieno spezzato - giorno di chiusura a turnazioneRif.8136- RISTORANTE IN SIANLUNGA CERCA 1 CAMERIERE/A DI SALAMansioni: CAMERIERE addetto al servizio in sala: predisposizione della sala, accoglienza clienti, distribuzione menu, consulenza nella scelta delle pietanze e delle bevande, raccolta ordinazioni..RICHIEDE: Necessaria precedente esperienza - buona conoscenza lingua inglese - patente B e auto propria, gradita età inferiore a 40 anni.OFFRE: Contratto a tempo determinato fino a ottobre 2018 - assunzione immediata, orario di lavoro: spezzato pranzo e cena - giorno di chiusura a turnazioneRif.8132- SETTORE METALMECCANICO IN RAPOLANO TERME CERCA 1 SALDATORE ED 1 ADDETTO CONDUZIONE TORNIMansioni: 1 Operaio Saldatore e 1 Addetto alla conduzione torni a controllo numericoRICHIEDE: diploma settore metalmeccanico, richiesta esperienza nel settore metalmeccanico, gradita età inferiore a 30 anni, conoscenza lingua italiana, patente B automunitoOFFRE: Assunzione immediata con contratto a tempo DETERMINATO fino a giugno 2018, orario di lavoro full-time su turnazione (06/14 e/o -14/22 altrimenti 08/17)Rif.8131- RISTORANTE IN SINALUNGA CERCA 1 CAMERIERE ED 1 AIUTO CUOCOMansioni: 1 CAMERIERE addetto servizio ai tavoli e 1 AIUTO CUCINA con mansioni di aiuto nelle preparazioni dei piattiRICHIEDE: diploma scuola alberghiera se trattasi di giovane privo di esperienza, gradita età inferiore a 30 anni – diploma scuola alberghiera se trattasi di giovane privo di esperienza oppure candidato con precedente esperienza nella mansione, patente B e auto propria – conoscenza lingua italiane e ingleseOFFRE: Contratto a tempo determinato con assunzione immediata fino al 31/10/2018, orario di lavoro FULL TIME -spezzato mattina e sera da concordare in sede di colloquio) - giorno di chiusura lunedìRif.8126- SERVIZI INFANZIA IN SINALUNGA CERCA 1 EDUCATORE PROFESSIONALEMansioni: EDUCATORE D'INFANZIA con LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE (CLASSE L19), mansioni di assistenza bambini per sostituzione di maternità fino a dicembre 2018RICHIEDE: Laurea in Scienze DELLA FORMAZIONE (CLASSE L19), patente B e auto propria – molto gradita precedente esperienza nelle mansioniOFFRE: Contratto a tempo determinato PER SOSTITUZIONE DI MATERNITA’ FINO A DIC. 2018orario di lavoro FULL TIMERif.8095- SERVIZI TURISTICI IN SINALUNGA CERCA 1 AIUTO CUOCOMansioni: AIUTO CUOCO con esperienza, con mansioni di aiuto nelle preparazioni dei piatti e supporto al cuoco, operazioni di pulizia piani di lavoro e macchinariRICHIEDE: corso HACCP, patente B e auto propria – INDISPENSABILE esperienza nel settoreOFFRE: Contratto a tempo determinato con assunzione immediata fino a SETTEMBRE 2018 , orario di lavoro FULL TIME -spezzato pranzo e cena, giorno di riposo su turnazioneRif.8056-STRUTTURA RESIDENZIALE IN LUCIGNANO CERCA 1 ASSISTENTE DI BASE ADB E 1 BAGNINO/AMansioni: 1 ASSISTENTE DI BASE CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI ADB e mansioni di assistenza anziani e persone con disabilità e 1 ASSISTENTE BAGNANTI (BAGNINO CON BREVETTO) con mansioni di sorveglianza e soccorso dei bagnantiRICHIEDE: Per l’ADB:CORSO DI QUALIFICA PER ASSISTENTE DI BASE, per il BAGNINO brevetto per assistenza bagnanti, richiesta ESPERIENZA in entrambe le mansioni- preferito domicilio limitrofo alla sede di lavoro - PATENTE B e auto propriaOFFRE: contratto a tempo determinato da GIUGNO AD AGOSTO. Per figura di ADB orario full time su turni: Per figura di BAGNINO orario PART TIME 18 ore settimanali da concordare con strutturaRif.8039- IMPIANTI ELETTRICI IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 ELETTRICISTAMansioni: OPERAIO ELETTRICISTA, addetto agli impianti elettrici civili ed industrialiRICHIESTA: INDISPENSABILE ESPERIENZA NEL SETTORE, conoscenza buona della lingua italiana, patente B automunito, disponibilità a spostarsi nei vari cantieri di lavoroOFFRE: assunzione immediata a TEMPO DETERMINATO FULL-TIME fino a LUGLIO 2018, orario di lavoro giornaliero, con orario spezzatoRif.8026 – SETTORE LEGNO IN SINALUNGA CERCA 1 TIROCINANTE SERRAMENTISTAMansioni: 1 TIROCINANTE SERRAMENTISTA addetto alla lavorazione, montaggio ed installazione di infissi in legnoRICHIEDE: ottima cd conoscenza della lingua italiana – Eta’ massima 29 anni –PATENTE B E AUTO PROPRIAOFFRE: RAPPORTO DI TIROCINIO SEMPRE DELLA DURATA DI 6 MESI CON RIMBORSO DI ALMENO 500 EURO MENSILIRif.8008- SETTORE COMMERCIO IN SINALUNGA CERCA 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVAMansioni: impiegata/o addetta/ a mansioni di segreteria e alle operazioni di contabilità e buste pagaRICHIEDE: Diploma Ragioneria o equivalente, precedente ESPERIENZA nella mansione - buone conoscenze informatiche (PACCHETTO OFFICE – SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA’- INTERNET- POSTA ELETTRONICA)- gradito domicilio nei comuni limitrofi alla sede di lavoro. PATENTE B AUTO PROPRIA –ETA’ MASSIMA 29 ANNIOFFRE: APPRENDISTATO CON orario di lavoro PART TIME, giornaliero, 24 ORE SETTIMANALIRif.7992 - ARTIGIANATO SETT. METLMECCANICO IN ASCIANO CERCA 2 SERRAMENTISTIMansioni: 2 SERRAMENTISTI addetti al montaggio ed installazione di infissi in metallo e strutture metalliche, smontaggio vecchi serramenti, carico e scarico merce, di cui 1 OPERAIO con CON ESPERIENZA COME SERRAMENTISTA e 1 TIROCINANTE con eta' massima 29 anni e iscrizione a programma GARANZIA GIOVANI.RICHIEDE: ESPERIENZA COME SERRAMENTISTA SE NON IN ETA' DI TIROCINIO- CONOSCENZE OFFRE:CONTRATTO A T. DETERMINATO DI 6 MESI SE CON ESPERIENZA , RAPPORTO DI TIROCINIO SEMPRE DELLA DURATA DI 6 MESI SE SOTTO I 29 ANNI E SENZA ESPERIENZA CON RIMBORSO DI ALMENO 500 EURO MENSILI – PATENTE B E AUTO PROPRIARif.7928 – AZIENDA SERVIZI IN SINALUNGA CERCA 1 DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISOREMansioni: CONSULENZA E SERVIZI FISCALI PER ENTI IN TOSCANA E UMBRIARICHIEDE: Laurea specialistica in Economia, NECESSARIA precedente esperienza superiore a 1 anno, conoscenze informatiche di OFFICE, TEAM SYSTEM, GESTIONALI IVA, gradita età compresa tra 25 e 35 anni, Patente BOFFRE: Assunzione immediata con contratto a TEMPO INDETERMINATO, orario di lavoro: TEMPO PIENORif.7512 – RISTORANTE-PIZZERIA IN ASCIANO CERCA 1 CAMERIERA/E DI SALAMansioni: servizio ai tavoli, preparare e riordinare la sala, accoglienza clienti, pulizia degli ambienti e dei locali, cura e allestimento dei buffetRICHIEDE: Preferito diploma di maturità, ESPERIENZA NEL SETTORE - patente B e auto propria –buona conoscenza della lingua inglese- preferibile età compresa tra i 20 e i 40 anni - gradito possesso attestato HACCP e corso sulla sicurezzaOFFRE: Contratto a tempo determinato fino al 31/10/2018, orario di lavoro part time di 24 ore settimanaliSono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura le offerte, su base provinciale, per il settore agricolo a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Trattasi di raccolta di adesione per tipologie di possibili future offerte di lavoro come trattorista (Rif. 6777), cantiniere qualificato (6781) operaio agricolo qualificato (Rif. 6778), addetto raccolta olive qualificato (Rif. 7099).Rif.8122- SETTORE CATERING IN CORTONA CERCA 2 ADDETTI ALLE CONSEGNEMansioni: 2 addetti alle consegne del materiale noleggiato - 2 addetti al lavaggio delle stoviglieOFFRE: contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/10/2018, orario di lavoro FULL-TIMERICHIEDE: età compresa tra 18 e 36 anni - possesso patente B o CE solo per gli addetti alla consegna - assunzione immediata. Per candidarsi contattare azienda tel: 0575-675016 o mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (sc. 18/05/2018)Rif.7813- AGENZIA DI ASSICURAZIONI CERCA 2 AGENTI ASSICURATIVIMansioni: INTERMEDIARIO ASSICURATIVO - FINANZIARIO, CON DOTI COMMERCIALI da inserire all'interno di un progetto carrieristico ai fini del raggiungimento di ruoli professionalmente rilevanti e gratificanti, con mansioni di gestione e sviluppo portafoglio clienti, consulenza finanziaria e previdenziale per le zone territoriali di SINALUNGA, TREQUANDA, TORRITA, MONTEPULCIANO, TREQUANDA, PIENZA E SAN QUIRICO.OFFRE: collaborazione coordinata e continuativa, orario di lavoro FULL-TIMERICHIEDE: età gradita 25-55 anni - RICHIESTO DIPLOMA O LAUREA - CONOSCENZE DI INFORMATICA DI BASE E CONOSCENZA ECCELLENTE DELLA LINGUA ITALIANA, INVIARE IL CURRICULUM A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e p.c. aRif.7598 – SERVIZI IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 TIROCINANTE GRAFICOMansioni: TIROCINANTE IMPIEGATO ADDETTO A LAVORAZIONI GRAFICHE per realizzazione di progetti finalizzati ad attività di promozione, marketing e comunicazione. Realizzazione di listini, archivio fotografico e schede tecniche - NECESSARIA CONOSCENZA di programmi Rhinoceros 3D ed InventorRICHIEDE: MOLTO GRADITO TITOLO DI STUDIO AMBITO GRAFICO E PUBBLICITA', Patente B e auto propria –OFFRE: TRATTANDOSI DI TIROCINIO OCCORRE NON AVER AVUTO ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DELLA GRAFICA - NECESSARIA CONOSCENZA DI PROGRAMMI INFORMATICI PER IL DISEGNO GRAFICO - NECESSARIA ETA' FINO AI 30 ANNI NON COMPIUTI - GRADITA ISCRIZIONE AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI, orario di lavoro full time con orario spezzato- Per candidarsi inviare cv al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.