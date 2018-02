Centro per l'Impiego zona Val di Chiana - Sinalunga - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l’Impiego zona Val di Chiana - Sinalunga

Via Trento, 229/b – 53048 Sinalunga

Tel.: 0577/241920 Fax: 0577/241930

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 2 febbraio



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.





Rif.7643 – SERVIZI IN FOIANO DELLA CHIANA CERCA 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZAMansioni: impiegata/o addetta/ a mansioni di contabilità per buste paga e contabilità generaleRICHIEDE:. Diploma Ragioneria o equivalente - precedente ESPERIENZA significativa nella mansione - buone conoscenze informatiche (programmi di contabilità e buste paga - PACCHETTO OFFICE – excel –Posta elettronica) - gradito domicilio nei comuni limitrofi alla sede di lavoro. PATENTE B AUTO PROPRIAOFFRE: Contratto a tempo determinato, DA MARZO AD AGOSTO 2018 - Orario di lavoro FULL TIME SPEZZATO 9-13 E 15-19, giorno di chiusura SABATO PATENTE B AUTO PROPRIAOFFRE: Contratto a tempo determinato, DA MARZO AD AGOSTO 2018 - Orario di lavoro FULL TIME SPEZZATO 9-13 E 15-19, giorno di chiusura SABATORif.7620 – AZIENDA TERMOIDRAULICA IN SINALUNGA CERCA 1 TERMOIDRAULICO CON ESPERIENZAMansioni: TERMOIDRAULICO addetto alla installazione assistenza e riparazione impianti idraulici e di condizionamentoRICHIEDE:. Gradito diploma settore professionale - ESPERIENZA NEL SETTORE ANCHE MINIMA - patente B e auto propria - disponibilità a lavorare nei vari cantieri della provincia di SienaOFFRE: Assunzione IMMEDIATA a TEMPO DETERMINATO PER 3 MESI con possibile TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO O APPRENDISTATO a seconda dell’età del candidato - Orario di lavoro spezzato full time - Sede di lavoro: VARI CANTIERI DELLA PROV. DI SIENARif.7598 – SERVIZI IN TORRITA DI SIENA CERCA 1 TIROCINANTE GRAFICOMansioni: IMPIEGATO ADDETTO A LAVORAZIONI GRAFICHE per realizzazione di progetti finalizzati ad attività di promozione, marketing e comunicazione. realizzazione di listini, archivio fotografico e schede tecnicheRICHIEDE:. molto gradito titolo di studio ambito grafico e pubblicità - patente B e auto propria - trattandosi di tirocinio occorre non aver avuto esperienze lavorative nel settore della grafica - necessaria conoscenza di programmi informatici per il disegno grafico - necessaria età fino ai 30 anni non compiuti - gradita iscrizione al programma garanzia giovaniOFFRE: TIROCINIO per 6 mesi - Orario di lavoro full time con orario spezzatoRif.7512 – RISTORANTE PIZZERIA IN ASCIANO CERCA 1 CAMERIERA/E DI SALAMansioni: servizio ai tavoli, preparare e riordinare la sala, accoglienza clienti, pulizia degli ambienti e dei locali, cura e allestimento dei buffetRICHIEDE:. Preferito diploma di maturità - ESPERIENZA NEL SETTORE - patente B e auto propria –buona conoscenza della lingua inglese- preferibile età compresa tra i 20 e i 40 anni - gradito possesso attestato HACCP e corso sulla sicurezzaOFFRE: Contratto a tempo determinato fino al 31/10/2018 - Orario di lavoro part time di 24 ore settimanaliRif.7484 – AZIENDA DI SERVIZI IN SINALUNGA CERCA 1 TECNICO ADD. ALL'ASSISTENZA su MACCHINE POSMansioni: ASSISTENZA ai correntisti su MACCHINE POS per conto delle banche, installazione e manutenzione dei sistemi elettronici di pagamento POS, ATM Bancomat sulla provincia di Siena ed ArezzoRICHIEDE: molto gradito diploma in informatica, elettronica o telecomunicazioni ma non indispensabile - patente B e auto propria - preferibile esperienza nel settore assistenza tecnica e customer care, ma non indispensabile - disponibilità e buona volontà in quanto si possono percorrere anche molti Km in un giorno. Trattasi di lavoro con interventi di assistenza organizzati su pacchetto clienti già esistente su territorio provinciale di Siena e Arezzo. Previsto affiancamento di pre-inserimento di circa 1 mese.OFFRE: Contratto inizialmente di COLLABORAZIONE CON RITENUTA D'ACCONTO ED IN SEGUITO DISPONIBILITA' AD APRIRE PARTITA I.V.A. - Orario di lavoro full time da gestire autonomamenteRif.7410 – ARTIGIANATO EDILE IN TREQUANDA CERCA 1 ESCAVATORISTA/AUTISTA PAT. C + CQCMansioni: ESCAVATORISTA addetto mal movimento terra tramite escavatore caterpillar e AUTISTA con patente C + CQC per guida camion e trasporto materiale su provincia di Siena ed ArezzoRICHIEDE: ESPERIENZA SIGNIFICATIVA COME ESCAVATORISTA - NECESSARIA PATENTE C + CQC PER GUIDA CAMION E TRASPORTO MATERIALE - RICHIESTA OTTIMA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - PREFERIBILE PATENTINO PER CONDUZIONE ESCAVATORI – GRADITA ETA’ MASSIMA 50 ANNI -OFFRE: Contratto a tempo determinato 3 MESI, orario di lavoro FULL TIME SPEZZATO CON POSSIBILITA’ DI PROROGA, orario di lavoro giornaliero, FULL TIME SPEZZATORif.7627 – SERVIZI DI RISTORAZIONE IN FOIANO DELLA CHIANA CERCA 6 PIZZAIOLIMansioni. Stesura pasta manuale, condimento, cottuaraRICHIEDE: richiesta esperienza di almeno 4 mesi, Patente B, età compresa tra 18 e 50 anniOFFRE: contratto a tempo determinato con decorrenza febbraio/marzo 2018, orario di lavoro part time 24-40 ore settimanali spezzato su turnazione. PER CANDIDARSI INVIARE CV a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif.7624 – SERVIZI DI RISTORAZIONE IN FOIANO DELLA CHIANA CERCA 15 CUOCHIMansioni. Servizio al tavolo, presa comandaRICHIEDE: richiesta esperienza almeno 1 anno, Patente B, età compresa tra 18 e 45 anniOFFRE: contratto a tempo determinato con decorrenza febbraio/marzo 2018, orario di lavoro part time 20-30 ore settimanali spezzato su turnazione. PER CANDIDARSI INVIARE CV a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif.7622 – SERVIZI DI RISTORAZIONE IN FOIANO DELLA CHIANA CERCA 15 CAMERIERI DI RISTORANTEMansioni. Preparazione e cottura cibi, pulizia cucinaRICHIEDE: richiesta esperienza almeno 1 anno, Patente B, età compresa tra 18 e 40 anniOFFRE: contratto a tempo determinato con decorrenza febbraio/marzo 2018, orario di lavoro part time 20-30 ore settimanali spezzato su turnazione. PER CANDIDARSI INVIARE CV a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Rif.7541 – NEGOZIO IN SINALUNGA CERCA 1 ADDETTA ALLE VENDITEMansioni. ADDETTA ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO CON FUNZIONI DI VENDITA IN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO E MERCERIA, carico merce in programma informatico GAMMA, stoccaggio merce, controllo scorte e gestione ordini, contabilità di magazzino: bolle, fatture ecc, sistemazione merce, prezzature e codice a barre, allestimento vetrine e servizio di vendita al dettaglioRICHIEDE: BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE per poter utilizzare il programma utilizzato dalla ditta per la gestione del magazzino, - PATENTE B- diploma scuola superiore, preferibile età massima 29 anni – NON NECESSARIA ESPERIENZAOFFRE: contratto di apprendistato previo periodo di prova, orario di lavoro dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 - preferibile domicilio vicino al luogo di lavoro in quanto orario di lavoro spezzato ( 9-13 e 16-20) - PER CANDIDARSI INVIARE CV CON FOTO ALL'INDIRIZZO: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. SPECIFICANDO NELL'OGGETTO DELLA E-MAIL: CANDIDATURA PER NEGOZIO AGILERif.7481 – PARRUCCHIERA IN SINALUNGA CERCA 1 ESTETISTA ONICOTECNICA CON ESPERIENZAMansioni: Accoglienza clienti, trucco e pulizia del viso, manicure, pedicure, depilazioneRICHIEDE: indispensabile CORSO ONICOTECNICA ED ESPERIENZA NEL SETTORE – preferita età massima 40 anni – buona conoscenza lingua italianaOFFRE: contratto a tempo determinato per 2 mesi con possibile proroga - orario di lavoro FULL- TIME spezzato, orario prolungato nel fine settimana, giorno di chiusura LUNEDI'. Per candidarsi inviare cv ai seguenti contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure chiamare il numero 0577/624534.Rif.7480 – PARRUCCHIERA IN SINALUNGA CERCA 1 PARRUCCHIERA CON ESPERIENZAMansioni: addetta all'accoglienza clienti, colore e piega.RICHIEDE: indispensabile ESPERIENZA e CORSO PER PARRUCCHIERA – preferita età massima 40 anni – buona conoscenza lingua italianaOFFRE: contratto a tempo determinato per 2 mesi con possibile proroga - orario di lavoro FULL- TIME spezzato, orario prolungato nel fine settimana, giorno di chiusura LUNEDI'. Per candidarsi inviare cv ai seguenti contatti: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure chiamare il numero 0577/624534.