OFFERTE DI LAVORO - Centro per l'Impiego zona Val d'Elsa - Poggibonsi

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l'Impiego zona Val d'Elsa - Poggibonsi

Loc. Salceto, 121 – 53036 Poggibonsi

tel. 0577/241741 - fax 0577/241743

Numero Verde 800.904.504

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 20 aprile



OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito www.impiego.provincia.siena.it, nella sezione idol web cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi, o inviare curriculum vitae per fax.

Rif. 8157 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A con esperienza anche minima nella mansione. Preferibile Diploma Alberghiero, necessario possesso di attestato HACCP, patente B e auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato fino al 30 settembre. Orario di lavoro: dalle ore 16.00 fino a chiusura. Luogo di lavoro: San Gimignano.Rif. 8156 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CAMERE DELL'AGRITURISMO Preferibile esperienza di lavoro nel ruolo richiesto. Necessaria Patente B auto propria. Part-time 30 ore settimanali da svolgere la mattina.Rif. 8128 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLE VENDITE CON ESPERIENZA SETTORE ABBIGLIAMENTO oppure APPRENDISTA COMMESSA (con età compresa tra i 18 e i 29 anni). Si richiede diploma di scuola superiore, buona conoscenza della lingua inglese e buone conoscenze informatiche, preferibile patente b e auto. Offre contratto a tempo determinato/apprendistato con orario part-time di 20-24 ore settimanali.Rif. 8125 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 SALDATORE A FILO CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria.Rif. 8124 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 BADANTE SOLO DI GIORNO CON ESPERIENZA Mansioni: assistenza a persona anziana non autosufficiente. Trattasi di part-time 20 ore la settimana circa da concordare.Rif. 8123 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A Mansioni: contabilità, dichiarazioni fiscali, contratti locazione. Richiesto Diploma di ragioneria o Laurea attinente. Preferibile esperienza di lavoro nel ruolo richiesto in studi professionali. Richieste conoscenze informatiche: word, excel, team system. Patente B auto propria. Tempo determinato trasformabile.Rif. 8119 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 ASSISTENTE FAMILIARE PER ACCOMPAGNARE LE PERSONE DELLA FAMIGLIA NEI VARI SPOSTAMENTI Necessaria Patente B e auto propria. Trattasi di part-time di 10 ore la settimana da concordare.Rif. 8117 Studio Commerciale di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. SEGRETERIA E ARCHVIO PER TRE MESI Richiesto diploma di Ragioneria o Laurea attinente conseguito negli ultimi 24 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani. Previsto rimborso spese di 500 euro al mese. Trattasi di part-time 30 ore settimanali.Rif. 8115 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE DISEGNATORE CAD Richiede diploma superiore ad indirizzo tecnico, patente B e auto. Età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscrizione ad un centro per l'impiego della Regione Toscana e a Garanzia Giovani. Trattasi di tirocinio non curriculare di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.Rif. 8112 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 OPERATORE MACCHINE CONTROLLO NUMERICO/ ELETTRICISTA MONTATORE CON ESPERIENZA Richiede patente B e auto propria. Trattasi di tempo determinato full time.Rif. 8106 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 FACCHINO con preferibile esperienza di lavoro nel settore. Richiesta patente B, auto propria e licenza media. Lavoro stagionale fino a novembre 2018, orario giornaliero full-time. Luogo di lavoro: Casole d'Elsa.Rif. 8105 Hotel di Casole D’Elsa ricerca n. 1 APPRENDISTA RECEPTIONIST. Richiesta età tra i 19 e i 29 anni. Necessario Diploma e buona conoscenza della lingua inglese. Luogo di lavoro: Casole d'Elsa.Rif. 8104 Famiglia di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 BADANTE CONVIVENTE per persona autosufficiente. Mansioni pulizia della casa, preparazione pasti. Necessaria esperienza di almeno due anni nella mansione e patente B. Si offre contratto a tempo determinato da giugno a fine agosto con possibilità di proroga. Luogo di lavoro: Colle di Val d' Elsa.Rif. 8102 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Orario di lavoro: part-time da concordare. Trattasi di tempo determinato.Rif. 8101 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO per ristorante e organizzazione eventi/cerimonie. Richiesto Diploma di scuola alberghiera, necessaria esperienza di almeno 5 anni nella mansione. Richieste inoltre buona conoscenza della lingua italiana ed inglese e patente B. Trattasi di tempo determinato con orario spezzato.Rif. 8076 Azienda di Casole D’Elsa ricerca n. 1 CONTABILE CON PLURIENNALE ESPERIENZA per gestione totale dell'ufficio contabilita'. Richiesto diploma di ragioneria. Trattasi di tempo determinato full-time.Rif. 8075 Bar/Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERA/E SALA E BAR CON ESPERIENZA Richiesta buona conoscenze della lingua inglese. Necessaria patente B auto propria. Tempo determinato fino al 31/10/2018.Rif. 8067 Famiglia di Poggibonsi ricerca n. 1 DOMESTICA CON PATENTE ED AUTO PROPRIA per cura persona non vedente e con problemi motori, e cura della casa. Nel curriculum indicare le precedenti esperienze come domestica. Trattasi di lavoro part time 4 ore tutte le mattine.Rif. 8054 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE GRAFICO. Richiede diploma di scuola superiore o laurea, utilizzo iMAC, preferibile conoscenza dei programmi ILLUSTRATOR e PHOTOSHOP. Preferibile possesso di patente B. TRATTASI DI TIROCINIO DELLA DURATA DI 6 MESI CON RIMBORSO SPESE DI 500 EURO MENSILI.Rif. 8053 Azienda Agricola di San Gimignano ricerca n. 1 TRATTORISTA CON ESPERIENZA Richiede OBBLIGATORIAMENTE il possesso del patentino guida trattori e del patentino per fitosanitari. Offre contratto a tempo determinato di tre mesi con possibilità di rinnovo.Rif. 8035 Famiglia di Casole D’Elsa ricerca n. 1 OSS oppure OSA per assistenza e accompagnamento per una ragazza con ridotte capacità motorie. Obbligatorio corso di OSA o OSS, auto propria (sede di lavoro Casole d'Elsa), Trattasi di lavoro part time 20 ore settimanali.Rif. 8017 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 INGEGNERE ELETTRONICO CON ESPERIENZA Mansioni: assemblaggio schede elettroniche Richiesta LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA, conoscenza in apparati elettronici, buona conoscenza nella saldatura di schede elettroniche. Trattasi di tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato.Rif. 7970 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PERITO MECCANICO Richiesto Diploma di Perito Meccanico/Elettrotecnico/Elettrico. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di euro 500 mensili, necessaria iscrizione ad un Centro Impiego. Il tirocinio partirà a maggio 2018.Rif. 7709 Famiglia privata di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ASSISTENTE ALLO STUDIO PER AIUTO ALLA STESURA DI TESI UNIVERSITARIA A PERSONA NON VEDENTE Richiesto possesso di Laurea in Lettere (si richiedono conoscenze di Antropologia), patente B auto propria. Trattasi di part-time di 4 ore la mattina dal lunedì al venerdì, tempo determinato fino a dicembre 2018.Rif. 8153COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 APPRENDISTA DISEGNATORE TECNICO ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 8. con possesso di diploma e conoscenza cad. Non saranno presi in considerazione c.v. di non iscritti alla legge 68/99.Rif. 8138COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 TECNICO STRUMENTISTA CON DIPLOMA DI ELETTROTECNICO O PERITO MECCANICO. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLA LEGGE 68/99 ART. 18. Non saranno presi in considerazione cv di candidati non iscritti alla legge 68/99 art. 18.Rif. 8137COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 CONSULENTE IN AMBITO FARMACEUTICO LAUREATO IN CTF OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLA LEGGE 68/99 ART. 18. Non saranno presi in considerazione c.v. di candidati non iscritti alla legge 68/99 art. 18.Rif. 8127COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 ADD. SEGRETERIA E ACCOGLIENZA CON PREFERIBILE ESPERIENZA RISERVATO LEGGE 68/99 ART. 1 Richiesto Diploma Scuola Media Superiore, patente B auto propria, conoscenze informatiche.Rif. 8079COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 CONCIERGE ATTENDANT ISCRITTO LEGGE 68/99 (ART 18) della provincia di Siena Mansioni assistenza clienti prima e durante il soggiorno, corretta distribuzione delle informazioni ai clienti sia per quanto riguarda le attività interne che di quelle con fornitori esterni. Richiede diploma, conoscenza inglese livello ottimo scritto e parlato, capacità di relazione con il cliente, disponibilità e cortesia, gradita esperienza. Trattasi di tempo determinato, lavoro su turni.Rif. 8070COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 RESTAURANT WAITER ISCRITTO LEGGE 68/99 ART 1. Richiesta BUONA conoscenza della lingua inglese, capacità di relazionarsi con i clienti, disponibilità e cortesia. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE C.V. DI CANDIDATI NON ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99. GRADITA ESPERIENZA NEL RUOLO. Offre contratto stagionale.Rif. 8069COB Hotel di Casole D’Elsa richiede n. 1 FACCHINO D'ALBERGO ISCRITTO LEGGE 68/99 ART. 1 con conoscenza della lingua inglese con preferibile esperienza. Obbligatoria iscrizione alle liste legge 68/99 art. 1 non saranno prese in considerazione candidature senza tale requisito. Trattasi di lavoro stagionale.Rif. 8047COB Commercio di Poggibonsi richiede n. 1 OPERATORE PLURISERVIZI Obbligatoria iscrizione alle liste legge 68/99 art. 8 Mansioni: bar, produzione, cassa, rifornimento scaffali e piccole pulizie. Trattasi di lavoro a turni anche NOTTURNO. Trattasi di tempo determinato.Rif. 8030COB Azienda di San Gimignano richiede n. 1 ADDETTO/A VENDITA, ETICHETTATURA, MAGAZZINO, CASSA FISCALE CON ESPERIENZA. Richiede obbligatoria iscrizione alla legge 68/99, art 8, diploma di scuola superiore, buona conoscenza delle lingue inglese e tedesco, auto propria, conoscenze informatiche. Offre contratto a tempo determinato (minimo 6 mesi) part-time 24 ore settimanali.Rif. 8003COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 DISEGNATORE TECNICO per progettazione di trasformatori con obbligatoria iscrizione negli elenchi di cui alla Legge 68/99, art. 1. Richiede diploma di scuola superiore, patente B e auto, preferibile esperienza e conoscenza del disegno tecnico. Trattasi di tempo determinato full time.Rif. 7646COB Azienda di Casole D’Elsa richiede n. 1 STAMPATORE DI LAMIERE CON ESPERIENZA ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 18. Trattasi di tempo determinato full-time. Non saranno presi in considerazione c.v. di non iscritti alla legge 68/99.Sono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura, le offerte su base provinciale per il settore agricolo, a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Si tratta di raccolta di CV per quattro tipologie di possibili future offerte di lavoro: trattorista (Rif. 6777), bracciante agricolo qualificato (Rif. 6778), cantiniere (Rif. 6781) e potatore (Rif. 7279).JIANG HAOYONG ricerca n. 1 PARRUCCHIERE per assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Mansioni: shampoo, piega, colore, meches e possibilmente taglio. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure telefonare al numero 3383325489 (dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 20:00)EDILPLAST ECOLOGIA SRL ricerca n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A TECNICO PER TIROCINIO DI 6 MESI con rimborso spese di 500 euro al mese. Obbligatoria iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana. Gli interessati devono essere neo-diplomati (preferibilmente in Ragioneria o Geometra) o neo-laureati (preferibilmente discipline economiche). conoscenza di autocad. Per neodiplomato e neolaureato si intende da meno di 24 mesi. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ricerca n. 1 CONSULENTE FINANZIARIO E PREVIDENZIALE Mansione: gestione del portafoglio clienti settore finanziario/assicurativo, richiesto diploma superiore/laurea, patente b auto propria collaborazione come consulente di agenzia finanziaria. L'azienda offre un programma di formazione strutturato con la possibilita' di assunzione a t. indeterminato (affiancamento del personale esperto). Se interessati contattare Alleanza Assicurazioni: Telefono: 0577/939979 Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.BAMBOLE SNC ricerca n. 1 PARRUCCHIERA/E UNISEX Richiesto Diploma di Scuola di Parrucchiera e preferibile esperienza di lavoro nel settore Trattasi di tempo determinato part-time da concordare Se interessati contattare Bambole Snc 055/8068031, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.GAIAS PIETRO PAOLO ricerca n. 1 IDRAULICO CON ESPERIENZA Gli interessati devono inviare il C.V. a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.OLIVELO SOC.COOPERATIVA ricerca n. 1 ADD. PULIZIE AGRITURISMI CON AUTO PROPRIA. Trattasi di lavoro part time 20 ore settimanali sino al 30/09/2018. Gli interessati devono inviare il curriculum a : Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.RELAIS SANTA CHIARA SRL ricerca n. 1 CAMERIERA AI PIANI + AIUTO COLAZIONI CON ESPERIENZA, AUTO PROPRIA, Trattasi di lavoro stagionale da aprile ad ottobre. Gli interessati devono inviare il C.V. a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.LOCANDA DEL MOLINO DI GI. GE. SRL ricerca n. 1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.OFFERTE EURES ricerca ANIMATORI TURISTICI PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 VARIE LOCALITA' ITALIANE Richiesta buona conoscenze delle lingue straniere (inglese fondamentale e tedesco/olandese costituirà titolo preferenziale). Se interessati inviare cv con foto a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e per conoscenza a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.SALERNO ROSARIO ricerca n. 1 APPRENDISTA MONTATORE ARREDAMENTI DA INTERNO . Mansione: carico, scarico e montaggio arredamenti. Richiesta patente B ed auto propria. Se interessati inviare Curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.GELATERIA DONDOLI ricerca n. 1 ADD. VENDITA DI GELATO con esperienza lavorativa nei bar o ristoranti. Richiesta buona conoscenza della lingua inglese, auto propria, HACCP, tempo determinato stagionale sino ad ottobre 2018. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.IL TORCHIO S.R.L.S. ricerca n. 1 PIZZAIOLO ESPERTO Solo per la cena. Gli interessati devono inviare il C.V. a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.BAR DI CAPONI A. & C. SNC ricerca n. 1 BARISTA/CAMERIERE DI BAR CON PREFERIBILE ESPERIENZA per lavoro stagionale fino al 31/10/2018. Se interessati, contattare il sig. Massimo telefonicamente al numero 347/8625768 oppure inviare il cv per e-mail all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .GMR IMPIANTI S.R.L. ricerca n. 1 ELETTRICISTA SPECIALIZZATO NELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI o APPRENDISTA ELETTRICISTA (18/29 ANNI). Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.ELE.MAC SRL ricerca n. 1 CABLATORE ELETTRICO CON DIPLOMA DI PERITO ELETTRICO/ELETTRONICO Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Trattasi di tempo determinato full-time.LA SCULTURA DI ANDREA ROGGI ricerca n. 1 ASSISTENTE ALLA VENDITA DI OPERE D'ARTE Tempo determinato Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.ELIOWATT SRL ricerca n. 1 IDRAULICO CON ESPERIENZA. Patente B, automunito Gli interessati possono inviare il proprio cv a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure telefonare al n. 0577/958995. Trattasi di lavoro part time 20 ore settimanali.CAFFE' CASOLANI DI GIOTTI SIRIO & C ricerca n. 1 CAMERIERE/A SALA E BAR CON OBBLIGATORIA ESPERIENZA E BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE Necessaria patente B auto propria. Orario part-time 30 ore settimanali circa: lavoro su turni 4 giorni la settimana pranzo o cena (si lavora anche il sabato o la domenica). Tempo determinato da aprile a settembre 2018. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.AVANTIME S.R.L. ricerca n. 1 MONTATORE DI PONTEGGI CON PATENTINO di ponteggiatore. Gli interessati possono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.IMMOBILIARE CELARDO DI CELARDO MASSIMILIANO ricerca n. 1 TECNICO per redarre A.P.E. , RELAZIONI CONFORMITA' URBANISTICA E CATASTALE con esperienza. Richiesta laurea in architettura o ingegneria o perito edile o geometra. Gli interessati devono inviare il C.V. a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.CAPITANE SERVICE ricerca n. 1 ELETTROMECCANICO-ELETTRICISTA Mansioni: manutenzione e montaggio macchinari per l'edilizia Obbligatoria esperienza di lavoro nel settore Necessaria patente B auto propria Se interessati contattare Vincenzo Capitaneo 3347440771; Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.ALDEA DANIELA ricerca n. 1 FACCHINO Mansioni: facchinaggio e montaggio mobili. Preferibile esperienza di lavoro nel settore, richiesta patente B auto propria. Se interessati telefonare a Globo: 3397727969 Trattasi di lavoro intermittente.CRIF DI XIAO LAN & C. SNC ricerca n. 1 ADD. AL BANCO Trattasi di tempo determinato. Se interessati telefonare a: 0577/933545; 3343293867AERNOVA PULIZIE SAS DI MUGNAI A. E C. ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CON PREFERIBILE ESPERIENZA Necessaria patente B auto propria. Tempo determinato fino al 30 ottobre con orario part-time spezzato da concordare. Se interessati contattare Aernova tel.: 3357124615, 0577/933729; e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.TU AL TOP ESTETICA ricerca n. 1 ESTETISTA CON ESPERIENZA Richiede qualifica di estetista, preferibile patente B e auto. Sedi di lavoro: Colle Val d'Elsa e Casole d'Elsa Offre contratto a tempo determinato da subito con orario full-time Per candidarsi inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure contattare telefonare al numero 0577/926719FULIGNATI RICCARDO SAS ricerca n. 1 CALDAISTA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE CALDAIE CON ESPERIENZA ED AUTONOMIA NEL LAVORO. Gli interessati devono inviare il C.V. a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.FAST & GO SRL ricerca n. 1 AUTISTA CONSEGNATARIO Necessaria PATENTE C + CQC Se interessati contattare Fast & Go 0577/1915661, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Ppg 8091 COMUNE DI RADICONDOLI bando per assunzione n°1 Esecutore addetto manutenzioni e supporto categoria B1 a tempo determinato fino al 31/12/2018 , prenotarsi compilando apposito modulo presso il CPI di Poggibonsi secondo le modalità indicate nel bando, richiesti requisiti per accesso lavoro Pubblico Impiego e scuola dell’obbligo, per ogni ulteriore informazioni consultare bando del Comune di Radicondoli.