Centro per l'Impiego zona Val d'Elsa - Poggibonsi - OFFERTE DI LAVORO

Regione Toscana - Giunta Regionale

Centro per l'Impiego zona Val d'Elsa - Poggibonsi

Loc. Salceto, 121 – 53036 Poggibonsi

tel. 0577/241741 - fax 0577/241743

OFFERTE DI LAVORO aggiornate a venerdì 2 febbraio



In base a quanto disposto dalla legge 125/91, tutti gli annunci per ricerca e selezione del personale si intendono rivolti a persone dell’uno e dell’altro sesso.







OFFERTE DI LAVORO IN PRESELEZIONE

Per candidarsi alle offerte di lavoro in preselezione è possibile registrarsi sul sito www.impiego.provincia.siena.it, nella sezione idol web cliccando su “cerco lavoro” e successivamente su “registrati”, oppure presentarsi personalmente c/o il Centro per l'Impiego di Poggibonsi, o inviare curriculum vitae per fax.





Rif. 7645 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 ADD. ALLA RECEPTION con esperienza e con ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza della lingua tedesca. Trattasi di tempo determinato sino al 10/01/2019.



Rif. 7634 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 ADD. VENDITE SETTORE ALIMENTARE CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato per il mese di febbraio 2018.



Rif. 7632 Struttura ricettiva di Monteriggioni ricerca n. 1 RECEPTIONIST CON ESPERIENZA mansioni: check in, out, riscossione, gestione accoglienza e prenotazioni. Preferibile eta' compresa tra 20 e 30 anni, diploma superiore buona conoscenza della lingua inglese, preferibile conoscenza della lingua francese e tedesco, buone conoscenze informatiche pat.b ed auto. Trattasi di contratto a t.determinato con orario a turnazione (i turno, 8/14.30 ii turno, 14.30/21.00), riposo: mai nel weekend necessario inviare cv con foto.



Rif. 7631 Struttura ricettiva di Monteriggioni ricerca n. 1 CAMERIERE/A SALA con esperienza per ristorante e bar mansione: servizio sala, pulizia sala e servizi. Necessaria esperienza nella mansione, buona conoscenza della lingua inglese e gradita conoscenza della lingua tedesca, pat.b ed auto. Trattasi di contratto stagionale (marzo/ottobre) con orario full time lavoro a turni settimanali dalle 7,00 alle 15,00 e dalle 15,00 alle 24,00.



Rif. 7630 Struttura ricettiva di Monteriggioni ricerca n. 1 BAGNINO ESPERTO CON BREVETTO FIN Obbligatoria esperienza nella mansione, possesso del brevetto fin, pat.b, auto propria, buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di contratto stagionale con orario full time con riposo a turnazione (non si riposa il sab o la dom) apertura della piscina: dal lun. alla dom. 9/19.30



Rif. 7621 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 HELP DESK ASSISTENZA TELEFONICA PER GESTIONALI WEB. Richiesto diploma o laurea settore informatica. Richieste ottime conoscenze informatiche. Tipologia di contratto: tempo determinato trasformabile in caso di personale già esperto - apprendistato in caso di ragazzi 18/29 anni.



Rif. 7619 Bar di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE ADD. AL BANCO PER SERVIZIO AL BAR Trattasi di tirocinio di 6 mesi. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego, richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenza scolastica della lingua inglese, patente B auto propria.



Rif. 7618 Struttura ricettiva di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A PER PREPARAZIONE PRIMI PIATTI E PIATTI FREDDI CON ESPERIENZA Richiesta patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a ottobre 2018.



Rif. 7617 Commercio di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 ADD. VENDITE PRODOTTI AZIENDA AGRICOLA Richiesta esperienza di lavoro nel settore. Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, conoscenze delle lingue inglese e spagnolo, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a ottobre 2018.



Rif. 7616 Struttura ricettiva di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERA/E DI SALA CON ESPERIENZA Mansioni: servizio ai tavoli e pulizie locali. Richiesta patente B auto propria Trattasi di lavoro stagionale da marzo a ottobre 2018.



Rif. 7614 Centro Benessere di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 ESTETISTA ESPERTA con precedenti lavorativi in centri benessere. Ottima conoscenza della lingua inglese.



Rif. 7611 Azienda di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE ADDETTO ALLA RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI INDUSTRIALI. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego e a Garanzia Giovani.



Rif. 7610 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE GUIDA DEGUSTAZIONI E SERVIZIO VINI

Richiede diploma nel settore turistico/alberghiero o agrario o enologia o corso di sommelier, indispensabile buona conoscenza della lingua inglese, preferibile conoscenza di altre lingue straniere, patente B e auto. Età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscrizione al centro per l'impiego e a Garanzia Giovani. Trattasi di tirocinio di 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili.



Rif. 7577 Centro Benessere di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 ADD. PULIZIE CENTRO BENESSERE CON PREFERIBILE ESPERIENZA DI LAVORO NEL SETTORE Richiesta patente B e auto propria, preferibile conoscenza della lingua inglese e diploma di Scuola Media Superiore. Trattasi di lavoro stagionale da aprile a ottobre su turni.



Rif. 7576 Azienda di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PER UFFICIO AMMINISTRAZIONE per tirocinio di 6 mesi Mansioni: amministrazione e recupero crediti Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego ed età massima 29 anni per iscrizione a Garanzia Giovani Richiesto Diploma di Scuola Media Superiore, patente B auto propria.



Rif. 7570 Ristorante di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE Richiesta patente B auto propria. Trattasi di contratto a tempo determinato full time.



Rif. 7568 Azienda di Servizi di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 FACCHINO con preferibile esperienza di lavoro nel settore. Richiesta patente B, auto propria. Lavoro stagionale da marzo a ottobre 2018, orario giornaliero full-time.



Rif. 7566 Parrucchiera di Poggibonsi ricerca n. 1 TIROCINANTE PARRUCCHIERA/E PER TIROCINIO DI 6 MESI con rimborso spese di 500 euro mensili, necessaria iscrizione ad un centro impiego e a Garanzia Giovani, eta' massima 29 anni, preferibile scuola per parrucchieri.



Rif. 7564 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 BARMAN CON ESPERIENZA. Richiede buona conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato stagionale da aprile a ottobre 2017.



Rif. 7563 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI SALA CON ESPERIENZA PER SERVIZIO COLAZIONI E CENA. Richiede buona conoscenza della lingua inglese e auto propria. Offre lavoro stagionale da aprile ad ottobre 2018.



Rif. 7558 Azienda di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 INGEGNERE MECCANICO CON ESPERIENZA NELLA REALIZZAZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE, buona padronanza del programma CAD 3D Solid Edge, capacità di realizzare manuali d'uso. Necessaria conoscenza delle tecniche di progettazione apparecchi complessi pluri componente (lamierati, alluminio, vetro, plastica) OTTIMA PADRONANZA della lingua inglese. Trattasi di tempo indeterminato full-time.



Rif. 7549 Azienda di San Gimignano ricerca n. 1 TIROCINANTE RAGIONIERE 18/29 ANNI. Trattasi di tirocinio per 6 mesi, obbligatoria iscrizione ad un centro per l'impiego, conoscenze informatiche, auto propria.



Rif. 7538 Commercio di Poggibonsi ricerca n. 1 GEOMETRA PER DISEGNI CON AUTOCAD, BOLLE E GESTIONE APPUNTAMENTI CON LA CLIENTELA. Trattasi di sostituzione di maternita'. Richiesta patente B auto propria.

Rif. 7532 Hotel di Colle Di Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERA/E DI SALA PER SERVIZIO COLAZIONI E CENA ETA' COMPRESA TRA 18 E 29 ANNI PER APPRENDISTATO Si richiede diploma di scuola media superiore, buona conoscenza della lingua inglese, patente B auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a novembre 2018.



Rif. 7520 Agriturismo di San Gimignano ricerca n. 1 CUOCO con esperienza nella preparazione di piatti della cucina Toscana e buona conoscenza della lingua inglese per dimostrazioni a turisti stranieri. Trattasi di tempo determinato.



Rif. 7519 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA, ottima conoscenza della lingua inglese, utilizzo di programmi gestionali. L'azienda preferisce candidati residenti a San Gimignano o zone limitrofe. Trattasi lavoro stagionale da marzo a ottobre 2018.



Rif. 7518 Hotel di San Gimignano ricerca n. 1 AIUTO CUOCO/A CON ESPERIENZA per preparazione pasti, servizio e riassetto della cucina. Richiesto attestato haccp, auto propria. Il lavoro è sia pranzo che a cena ed è stagionale da aprile a ottobre 2018. L'azienda preferisce candidati residenti a San Gimignano e dintorni.



Rif. 7505 Agriturismo di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 CAMERIERA AI PIANI, per pulizie agriturismo e preparazione colazioni. Obbligatoria esperienza e buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di lavoro stagionale da maggio a ottobre.



Rif. 7493 Hotel di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 ADDETTO/A ALLA LAVANDERIA CON ESPERIENZA. Preferibile conoscenza della lingua inglese, obbligatoria patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato da aprile a ottobre 2018, lavoro su turni.



Rif. 7492 Hotel di Tavarnelle Val Di Pesa ricerca n. 1 TERZA GOVERNANTE con esperienza in alberghi di categoria superiore (4 o 5 stelle) come controllo camere o vice governante. Preferibile diploma di scuola superiore, conoscenza della lingua inglese e del programma OPERA; patente B e auto. Offre contratto a tempo determinato da marzo a ottobre 2018.



Rif. 7479 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE DI SALA CON ESPERIENZA, buona conoscenza della lingua inglese auto propria. Trattasi di lavoro stagionale da marzo a novembre 2018. Orario a tempo pieno, sia pranzo che cena.



Rif. 7478 Ristorante di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE DI RISTORANTE CON ESPERIENZA e buona conoscenza della lingua inglese. Orario: sia pranzo che cena. Trattasi di tempo determinato.



Rif. 7421 Albergo di San Gimignano ricerca n. 1 CAMERIERE/A DI RISTORANTE con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese piu' una seconda lingua tra francese, spagnolo e tedesco. Trattasi di lavoro stagionale da marzo al 31 ottobre 2018. Lavoro full time sia pranzo che cena.



Rif. 7371 Azienda di San Vincenzo ricerca ANIMATORI DI VILLAGGI TURISTICI. Mansione: responsabili animazione, animatori miniclub, istruttori sportivi, istruttori di fitness, ballerini, tecnici audio e luce, dj, attori e cantanti per villaggi turistici in toscana, Italia e nord Europa.



Rif. 7203 Ristorante di Barberino Val D’Elsa ricerca n. 1 TIROCINANTE CUOCO/A Richiesto diploma di scuola superiore (preferibilmente nel settore alberghiero), patente B auto propria. Trattasi di tirocinio per 6 mesi con rimborso spese di 500 euro mensili. Necessaria iscrizione ad un Centro Impiego.





OFFERTE DI LAVORO RISERVATE LEGGE 68/99



Rif. 7649 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 ADD. ALLA CATENA DI MONTAGGIO LEGGE 68/99 ART. 18. Trattasi di tempo determinato full-time.



Rif. 7648 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 ADD. ALLA CATENA DI MONTAGGIO LEGGE 68/99 ART. 8. Trattasi di tempo determinato full-time.



Rif. 7647 Azienda di Casole D’Elsa richiede n. 1 SALDATORE CON ESPERIENZA E ISCRIZIONE ALLA LEGGE 68/99 ART. 8.



Rif. 7646 Azienda di Casole D’Elsa richiede n. 1 ADD. ALLA PIEGATURA DELLE LAMIERE CON ESPERIENZA ISCRITTO ALLA LEGGE 68/99 ART. 18. Trattasi di tempo determinato full-time. Non saranno presi in considerazione c.v. di non iscritti alla legge 68/99.



Rif. 7629 Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 ADD. VERNICIATURA, SBAVATURA, TAGLIO E MOVIMENTAZIONE MULETTO CON PATENTINO per la conduzione del carrello elevatore iscritto alla legge 68/99 art. 8. non saranno presi in considerazione c.v. di non iscritti alla legge 68/99



Rif. 7626 Azienda di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO DI IMPIANTI ELETTRICI con diploma di scuola superiore ATTINENTE o ESPERIENZA in impianti elettrici a 12W. Richiede patente B e auto propria. Tempo determinato fino al 30/09/2018, poi possibile trasformazione a tempo indeterminato. Iscrizione alla Legge 68/99, art. 18



Rif. 7625COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO DI IMPIANTI ELETTRICI con diploma di scuola superiore ATTINENTE o ESPERIENZA in impianti elettrici a 12V. Richiede patente B e auto propria. Tempo determinato fino al 30/09/2018, poi possibile trasformazione a tempo indeterminato. Iscrizione alla Legge 68/99, art. 8



Rif. 7571COB Azienda di Colle Di Val D’Elsa richiede n. 1 ADD. AL TORNIO CNC PER LAVORAZIONI MECCANICHE CON ESPERIENZA OFFERTA RISERVATA AGLI ISCRITTI LEGGE 68/99 ART.8 Richiesta Patente B auto propria.



Rif. 7567COB Azienda di Poggibonsi richiede n. 1 FORMATORE MANUALE ANIME PER FONDERIA con esperienza. Richiede OBBLIGATORIA iscrizione alla Legge 68/99, art. 8. Il lavoratore si occupa dei processi di formatura per creazione stampi in ghisa, i pezzi prodotti possono essere leggeri pesanti o più o meno complessi.



Rif. 7349COB Azienda di Casole D’Elsa richiede n. 1 HEALT & SAFETY SPECIALIST con laurea attinente e attestati di frequenza corsi specifici. OBBLIGATORIA ISCRIZIONE ALLA LEGGE 68/99 art. 1 Trattasi di tempo determinato full time.





ELENCO STAGIONALE AGRICOLTURA



Sono pubblicate in IDOLWEB, nella sezione elenco stagionale agricoltura, le offerte su base provinciale per il settore agricolo, a cui possono iscriversi volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole. Si tratta di raccolta di CV per quattro tipologie di possibili future offerte di lavoro: trattorista (Rif. 6777), bracciante agricolo qualificato (Rif. 6778), cantiniere (Rif. 6781) e potatore (Rif. 7279).





OFFERTE DI LAVORO DIRETTE



PARRUCCHIERE GIACOMO ricerca n. 1 PARRUCCHIERE per assunzione a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Mansioni: shampoo, piega, colore, meches e possibilmente taglio. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



CINQUANTA SRL ricerca n. 1 cameriere/a di fast food sui pattini. Trattasi di lavoro su turni. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



OFFERTE EURES: LA RUNWAY BPO (http://www.runwaybpo.com ), importante azienda norvegese, ricerca uno/a SPECIALISTA DI CUSTOMER SERVICE PER L'UFFICIO DI KAUNAS (LITUANIA) per assistenza ai clienti di norwegian air shuttle. Lo/a specialista dovrà rispondere alle chiamate e alle e-mail dei clienti e lavorare a fianco del responsabile per trovare le soluzioni migliori. Si richiede italiano ottimo e inglese buono, eccellenti doti di comunicazione, precisione nell'immissione dati. Trattasi di tempo indeterminato. Se interessati contattare: Indre Strole, telefono: +370 672 46773, email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



ABA GROUP SOC. COOP A R.L. richiede n. 1 CUOCO, n. 1 AIUTO CUOCO e n. 1 CAMERIERE/A DI SALA. Richiesta esperienza , HACCP. Trattasi di lavoro stagionale da FEBBRAIO 2018 al 31/10/2018. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



RELAIS SANTA CHIARA SRL richiede n. 1 PORTIERE DI NOTTE CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese + altra lingua n. 1 ADD. ALLA RECEPTION CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese + altra lingua n. 1 CAMERIERA AI PIANI CON ESPERIENZA n. 1 BARISTA CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese n. 1 ADD. COLAZIONI CON ESPERIENZA e ottima conoscenza lingua inglese. Lavoro stagionale da aprile a ottobre 2018. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



BELLINI BRUNO SRL richiede n. 1 AUTISTA CON PATENTE KB CON ISCRIZIONE AL RUOLO PER TRASPORTO PERSONE (trattasi di autonoleggio turistico). Richiesta buona conoscenza della lingua inglese. Trattasi di lavoro stagionale da gennaio ad ottobre 2018. Gli interessati, che hanno i requisiti richiesti, devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



EDILPLASTECOLOGIA SRL richiede n. 1 TIROCINANTE IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A TECNICO PER TIROCINIO DI 6 MESI con rimborso spese di 500 euro al mese Obbligatoria iscrizione ad un Centro Impiego della Regione Toscana. Gli interessati devono essere neo-diplomati (preferibilmente in Ragioneria o Geometra) o neo-laureati (preferibilmente discipline economiche), conoscenza di autocad. Per neodiplomato e neolaureato si intende da meno di 24 mesi. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



FRANZ VERNICIATURA MOBILI SRL richiede n. 1 VERNICIATORE A SPRUZZO E CARTEGGIATURA CON ESPERIENZA. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



MGM OFFICINA richiede n. 2 MECCANICO PER RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI CON ESPERIENZA Richiesta Patente B auto propria. Trattasi di tempo determinato. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



A.S.D. GOATRAINING richiede n. 1 COLLABORATORE/RESPONSABILE TECNICO con esperienza nel settore fitness. Richiede laurea specialistica in scienze motorie. Offre contratto di collaborazione con orario spezzato. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .



OFFICINA AUTOCAR richiede n. 1 MECCANICO Richiesta patente B auto propria Se interessati telefonare a Officina Autocar 0577/928157



BURRESI & FOSSATI DI BURRESI M. E FOSSATI B. & C. SAS richiede n. 1 PERITO INFORMATICO O INGEGNERE INFORMATICO. Tipologia di contratto: Apprendistato per 18/29 anni. Oltre i 29 anni obbligatoria esperienza e trattasi di contratto a tempo determinato trasformabile a indeterminato. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



ELLEHOUSE SRL ricerca n. 1 OPERAIO (età 51/60 anni iscritto da almeno 12 mesi al Centro Impiego) n. 2 MONTATORI DI MOBILI CON ESPERIENZA. Gli interessati devono inviare il curriculum a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



POGGIBUS S.R.L. ricerca n. 1 CONTABILE CON ESPERIENZA minimo di 2 anni, e conoscenza base della lingua inglese. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



STUDIO TECNICO & C. ricerca n. 1 COLLABORATORE PER STUDIO TECNICO CON LE SEGUENTI MANSIONI: DISEGNATORE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO LAVORI. Richiede uno dei seguenti titoli di studio: diploma di geometra, laurea in architettura o ingegneria. Richiede esperienza nel settore e nel ruolo, ottima conoscenza dei programmi grafici -autocad 2D e-Autocad 3D/. OFFRE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



PRIMO SOLO SOC. COOP ricerca n. 1 PERITO MECCANICO , INFORMATICO, CHIMICO, ELETTROTECNICO, AGRARIO con diploma per manutenzione impianti antincendio (controllo, revisione, assistenza, manutenzione estintori). Richiede Pat. B e auto, buone conoscenze informatiche. Se interessati contattare: Micheli Fabio 0566/53400, Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



FONDAZIONE OPERA DIOCESANA SENESE PER LA CARITA' ONLUS ricerca n. 1 OSS OPPURE OSA CON DIPLOMA età 20/24 oppure 55/65 per contratto a chiamata. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



KAR.IME SRL ricerca n. 1 ADD. ALLA SALDATURA Trattasi di lavoro a tempo indeterminato. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



AERNOVA PULIZIE SAS DI MUGNAI A. E C. ricerca n. 1 AUTISTA PATENTE B PER SPOSTARE MEZZI E PULIZIA DI TALI MEZZI. LAVORO PART TIME DALLE 8,00 ALLE 14,00 DAL LUNEDI' AL VENERDI'. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



RONCUCCI NERI ricerca n. 1 ADDETTO AL RICEVIMENTO AGRITURISMO - GESTIONE PORTALI ON LINE CORRISPONDENZA CON I CLIENTI + n. 1 CAMERIERA/E DI SALA Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



LOCANDA DELL'ARTISTA DI BLOODWORTH BAKER LINDSAY ricerca n. 1 CAPOSALA per bellissimo e nuovo ristorante alla Locanda dell'Artista, vicino San Gimignano. Pochi coperti per cucina gourmet. Ambiente giovane, energico e pieno di iniziative. Requisii: Sommelier secondo livello. Esperienza nel settore gourmet come Caposala. Se interessati inviare cv a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



CARLETTI CARLO ricerca n. 1 AUTISTA PER TRASPORTO BIANCHERIA DI LAVANDERIA E CARICO E SCARICO. Tempo determinato 6 mesi part time 20 ore lavorative dalle 8.30 alle 12.30. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



LA ROMITA S.A.S. DI STEFANO RUGGERO & C. ricerca n. 1 CUOCO ESPERTO, n. 1 AIUTO CUOCO CON ESPERIENZA di almeno 2 anni. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.



NIMS SPA ricerca n. 1 INCARICATO VENDITE e promozioni. Richiesta età massima 45 anni e minima 23. Licenza scuola media, buona conoscenza della lingua italiana e buone conoscenze informatiche. Corsi da fare presso la sede dell'agenzia. Gli interessati devono inviare il curriculum a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure telefonare al n. 0575/984362.



ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ricerca n. 1 CONSULENTE FINANZIARIO E PREVIDENZIALE Mansione: gestione del portafoglio clienti settore finanziario/assicurativo, richiesto diploma superiore/laurea, patente b auto propria collaborazione come consulente di agenzia finanziaria. L'azienda offre un programma di formazione strutturato con la possibilita' di assunzione a t. indeterminato (affiancamento del personale esperto). Se interessati contattare Alleanza Assicurazioni: Telefono: 0577/939979 Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.