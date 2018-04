Rubano due auto, una in centro a Siena e una nel Chianti: due 24enni fermati dai Carabinieri

Due cittadini ucraini entrambi residenti a Siena, sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Gaiole in Chianti dopo che gli stessi hanno compiuto il furto di un’autovettura presso una nota azienda vitivinicola chiantigiana.I due S.V e Z.V entrambi di 24 anni e con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio alle spalle, dopo aver rubato una Fiat Punto a Siena, si dirigevano nel Chianti senese e precisamente nel Comune di Gaiole in Chianti, dove dopo varie scorribande lasciavano l’auto precedentemente asportata e ne rubavano un'altra, una Opel Mokka, di proprietà di un’azienda vitivinicola della zona che si trovava regolarmente parcheggiata davanti l’azienda.Immediatamente allertati i Carabinieri di Gaiole di quanto stava accadendo, i militari si ponevano alle ricerche dei due individui, rintracciandoli in località Monti e ponendo fine alle loro imprese.All’interno dell’auto rubata a Siena sono stati rinvenuti vari oggetti tra i quali una motosega molto probabilmente oggetto di un precedente furto perpetrato dai due e per il quale i Carabinieri sono al lavoro al fine di individuarne il proprietario.I due, non nuovi a questo tipo di azioni, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Siena, mentre i due automezzi sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.