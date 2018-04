Il Comune di Gaiole in Chianti informa che a partire lunedì 9 aprile entrerà in vigore il nuovo regolamento della ZTL nel tratto tra l'intersezione con via Marconi e via Bandinelli.Al seguente link tutte le informazioni: http://www.comune.gaiole.si.it/sites/default/files/nuovo%20regolamento%20ztl.jpg