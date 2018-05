''Franci Spring Festival'': il talento del Franci va in scena al Santa Maria della Scala

Concerto giovedì 10 maggio alle ore 19 con la classe di musica da camera del Maestro Massimo Niccolai

Continua la bella stagione in musica del Conservatorio Franci di Siena. Il nuovo appuntamento con l’edizione 2018 del ‘Franci Spring Festival’ è in programma giovedì 10 maggio al Santa Maria della Scala. La rassegna, organizzata dall’istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci in collaborazione con il Comune di Siena, l’Opera della Metropolitana, il Santa Maria della Scala, la Contrada della Tartuca e l’Associazione Italia-Israele Onlus di Siena, metterà in scena il giovane talento degli studenti del conservatorio senese.Il programma del maggio in musica del Franci. La serata musicale “Il Franci da Camera Histoire du Tango e altri racconti” si aprirà alle ore 19 nella Cappella del Manto dell’antico ospedale senese, in compagnia della classe di musica da camera del Maestro Massimo Niccolai. Protagonisti della performance saranno: Niccolò Vacca al flauto; Caterina Mega al pianoforte; Maria Novella Menicacci al flauto e Leonardo Binazzi alla chitarra su note di Astor Piazzolla e Philippe Gaubert.Info utili. L’edizione 2018 del "Franci Spring Festival" sarà ospitata all’interno della Cappella del Manto del Santa Maria della Scala e nella Chiesa di Sant’Agostino. Il Festival, in programma nel mese di maggio e fino a mercoledì 6 giugno, proporrà un calendario di otto performance con protagonisti i giovani talenti e i docenti del Franci con ospiti prestigiosi musicisti. Per conoscere il calendario completo, le attività e tutti gli eventi dell’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena, è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com e seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter.