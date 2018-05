''Le storie degli altri'', lo spettacolo al Teatro dei Rozzi

“Le storie degli altri” sarà rappresentato sul palcoscenico dei Rozzi il prossimo 4 maggio alle 11, a ingresso libero, fino a esaurimento posti.Lo spettacolo, prodotto da Egumteatro, in collaborazione con l’Associazione Migranti San Francesco onlus, e la regia di Annalisa Bianco, nasce dal progetto Nessun viaggiatore è straniero, laboratorio teatrale, La rappresentazione, con il contributo del Comune di Monteriggioni e il sostegno del Comune di Siena e di Fondazione Toscana Spettacolo, è rivolto ai migranti, tra i quali alcuni minori non accompagnati dei centri di accoglienza dell’Associazione.Dieci ragazzi in scena per uno spettacolo divertente e pieno di energia. Dieci ragazzi belli, spiritosi, intelligenti. Dieci ragazzi che non sono un problema sociale e geo-politico ma sono i nostri ragazzi, gli amici dei nostri figli, i loro compagni di scuola. Dieci ragazzi che sono anche i nostri figli. Con i loro problemi, gli alti e bassi umorali, la vitalità incontrollabile, la fiducia nel futuro, la stessa intelligenza e bellezza, gli stessi diritti.Uno spettacolo per rimettere al centro la questione umana, per ricordarci che essere umani non significa solo “aver paura” ma anche “amare” e “accogliere”. E per ricordarci che le storie degli altri sono anche le nostre storie. Per ricordarci che “l’altro” siamo ineludibilmente “noi”.Le storie degli altri ha come obiettivo di promuovere l’integrazione e l’inclusione anche attraverso il teatro. La preparazione dei ragazzi è stata, infatti, un allenamento incredibile e ha rappresentato una nuova forma di apprendimento non formale dell’italiano. Fondamentale la costruzione del gruppo di lavoro che per mesi si è confrontato, ha provato ed elaborato la propria storia, ognuno dei ragazzi infatti ha scritto la propria parte nello spettacolo, che a ogni prova veniva sapientemente e, non senza fatica, costruito.Per le scuole interessate a partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.