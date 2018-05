Al Politeama l’Ort diretta da Donato Renzetti con Francesca Dego al violino

Mercoledì 2 maggio alle 21 al Politeama ultimo concerto della stagione di musica classica

All’evento parteciperanno anche gli studenti del progetto “Invito alla musica”

Si chiude mercoledì 2 maggio alle 21 al Politeama il cartellone della concertistica nell’ambito della stagione teatrale congiunta dei teatri della Valdelsa. Sul palco l’Orchestra della Toscana diretta dal maestro Donato Renzetti, ospite la talentuosa violinista Francesca Dego. Al concerto saranno presenti inoltre più di 50 studenti del Liceo Volta di Colle Val d’Elsa che, in continuità con il percorso già svolto lo scorso anno scolastico, partecipano al progetto “Invito alla musica”, promosso dalla Fondazione ORT in collaborazione con il Liceo Volta di Colle di Val d’Elsa e Fondazione Elsa. Gli studenti saranno accompagnati dai professori Dario Ceccherini, Patrizia Del Lungo e Roberta Olmastroni.In programma la “Sinfonia n.1 op.13” Sogni d’inverno di Čajkovskij, impregnata di autentico spirito russo, che fa il paio con il “Concerto per violino e orchestra op.26” di Ermanno Wolf-Ferrari scritto negli anni Trenta con uno stile tenero e appassionato, arguto e trasparente e interpretato da Francesca Dego.Donato Renzetti è tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana. Ha diretto alcune tra le più importanti orchestre del panorama internazionale tra cui la London Sinfonietta, la London Philharmonic, la Philharmonia Orchestra, la English Chamber Orchestra, la DSO Berlino, la Tokyo Philharmonic, l’Orchestre National du Capitol de Toulouse, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra di Santa Cecilia, le Orchestre Sinfoniche della RAI. La sua discografia comprende registrazioni di Schubert, Mozart, Čajkovskij, Mayr e Cherubini con Philips, Frequenz, Fonit Cetra.Francesca Dego, violinista, è considerata fra le migliori interpreti italiane di oggi. Artista Deutsche Grammophon dal 2012, il suo debutto discografico con i 24 Capricci di Paganini ha riscosso unanime consenso di critica e pubblico. Dal 2013 al 2015 si è dedicata all’incisione delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven. È regolarmente ospite delle più prestigiose orchestre internazionali, si è esibita, tre le altre, con la Philharmonia Orchestra/ Grant Llewellyn alla Royal Festival Hall di Londra.Biglietti singoli (13,00/10,00 euro) sono disponibili in prevendita presso le casse dei teatri Politeama di Poggibonsi, Popolo di Colle di Val d’Elsa e Boccaccio di Certaldo, prevendite on-line su www.politeama.info.Informazioni Informazioni su www.politeama.info o per mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o telefonando al numero 0577-983067.La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Chiantibanca, Unicoop Firenze ed Elsauto Centrocar.