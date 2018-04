''Plastic People'', al Teatro dei Rinnovati

Lo spettacolo con la regia e la coreografia di Francesca Lettieri è prodotto dalla Compagnia Adarte

Per la rassegna Siena Danza, all’interno del cartellone della stagione teatrale 2017/18, il 21 aprile, con inizio alle 21.15, sul palcoscenico dei Rinnovati andrà in scena “Plastic People”, lo spettacolo con la regia, coreografia e costumi di Francesca Lettieri. Danzato e creato con Cristina Abati, la stessa Lettieri, Sara Orselli, Vladimir Rodriguez, Ulisse Romanò.Plastic People si muove in una logica creativa che prende spunto da un meccanismo di interconnessione tra lo spazio, il performer e gli eventi che lo circondano secondo un principio di totalità dell’atto e dell’azione, completata, quest’ultima, dal ruolo determinante del suono e della voce.La ricerca di Francesca Lettieri si concentra sull’istinto, sul sogno, sull’immaginazione, sul coraggio; strumenti di cambiamento capaci di produrre variazioni nella struttura dello spettacolo secondo una combinazione di elementi che si fondono in modo sempre differente. Lo spirito che anima il lavoro è ambivalente: ottimismo e sindrome della decadenza, fede nel progresso e angoscia della catastrofe, sogno e incubo, peso e leggerezza, desiderio e bellezza assoluta, fragilità e potenza del corpo, impulso primitivo e delicato stato dell’essere, alla ricerca dell’essenza più carnale e vulnerabile dell’umanità.La produzione è della Compagnia Adarte, con il sostegno della Regione Toscana, Ministero per i Beni e le attività Culturali e per le residenze ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, CLAPS Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari, SPAM! Rete per le arti contemporanee, PRINZENALLEE 58 e Tanzfabrik-Berlino.La vendita on line dei biglietti è attiva, fino alla mezzanotte del 19, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it L’acquisto diretto al botteghino dei Rozzi si potrà effettuare il giorno della rappresentazione dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo (informazioni telefoniche al numero 0577 292265).