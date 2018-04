''Novilunio'' chiude la rassegna Rinnòvati Rinnovati

Con “Novilunio”, il 19 aprile alle ore 21,15, si chiude a Siena la rassegna Rinnòvati Rinnovati. Lo spettacolo vede protagonisti sul palcoscenico dei Rinnovati Maria Mazzotta e Redi Hasa, i quali rappresentano il centro geografico e musicale del Mediterraneo.Da un lato il Salento, piccola lingua di terra protesa verso est, che fa dialogare l’Europa con l’Oriente; dall’altro Tirana, capitale di una terra ricca di storia e di contrasti.Fondamenta del repertorio sono le storie del sud Italia e dei Balcani, delle genti della vecchia Europa e dei migranti di ogni tempo e luogo che Maria e Redi interpretano e ripropongono secondo il proprio sentire. Sperimentazione e improvvisazione sono strumenti dosati con saggezza per sentire l’appartenenza di un brano e imprimervi la propria personalità.Laddove la storia dei luoghi si fonde con le storie dell’uomo, le parole si fanno volentieri trascinare dal suono di premurosi strumenti musicali. E’ qui che, con il violoncello, Redi Hasa ne raffina le trame e ne intreccia rumori e armonie. Con la voce, Maria Mazzotta ne traccia il percorso e ne dipana il groviglio. Una voce già nota grazie al sodalizio con il Canzoniere Grecanico Salentino e altri gruppi attenti al recupero del patrimonio tradizionale dell’Italia meridionale. Voce classica, voce dolce, voce aggressiva, voce potente che non ha eguali in Italia e pochi altrove.Redi Hasa è il violoncello più creativo nell’area della musica adriatica, tra le sponde italiche e balcaniche. Già pilastro della Bandadriatica, ora stretto collaboratore di Ludovico Einaudi, Redi costruisce sul suo violoncello una “polifonia monostrumentale”, che sostiene perfettamente la voce di Maria Mazzotta nelle sfumature folk e in quelle più ardite della reinvenzione della tradizione.L’appuntamento è inserito in “Tradire le radici nella musica”, un’iniziativa dell’Accademia Musicale Chigiana.La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione mercoledì 18, dalle 17 alle 20, e giovedì 19, a partire dalle 16. In questi stessi orari, informazioni al numero 0577 292265.