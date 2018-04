Franci Festival: mercoledì omaggio a Reinecke, Brahms e Bruch

Fa tappa tra le note del repertorio romantico di area tedesca il nuovo appuntamento del Franci Festival. La rassegna di concerti di musica da camera, organizzata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, torna domani, mercoledì 11 aprile sul palco dell’Auditorium, in Prato Sant’Agostino, con il concerto ‘Il Canto Notturno del Bosco’. Protagonista della performance sarà il trio formato da Francesco Darmanin, al clarinetto; Giulia Guerrini, alla viola con il professor Marco Guerrini, al pianoforte.Programma musicale dedicato al repertorio romantico. In occasione del penultimo appuntamento della stagione sarà proposto un originale viaggio che metterà in scena il Trio op. 264 di Carl Reinecke, superbo lavoro datato 1903, dove è possibile ritrovare gli sviluppi musicali del tardo romanticismo, oltre alla sottile differenza timbrica tra il clarinetto e la viola, strumenti dall’estensione quasi simile, che il compositore grande amico di Brahms riesce a restituire con una grande finezza, soprattutto nella scelta dei timbri e delle dinamiche. Il concerto proseguirà sulle note della Sonata op. 120 in n.2 che rappresentano il testamento spirituale di Johnnes Brahms e si concluderà con gli Otto Pezzi per clarinetto, viola e pianoforte op. 83 di Max Bruch.ISSM Rinaldo Franci Siena. Il Franci Festival è la rassegna di concerti di musica da camera organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena. La V edizione proporrà performance e concerti, tutti a ingresso gratuito e tutti alle ore 18. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com, seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.