Nazra Palestine Short Film Festival a Siena

Nazra Palestine Short Film Festival è lo sguardo che ognuno di noi ha della Palestina. Lo scambio di questi sguardi cinematografici, diventa un percorso itinerante e diffuso, aperto ad ogni collaborazione esterna che rispetti lo spirito e la visione del Festival.Nazra accoglie cortometraggi provenienti da ogni angolo del mondo, con l’obiettivo di offrire una visione ampia e diversificata sulle realtà socio-politiche e culturali palestinesi.Il Festival arriva a Siena grazie al supporto del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università degli Studi di Siena, di Link Siena e delle associazioni Siena per Gaza, Assopace Palestina, Centro italiano di scambio culturale VIK e Restiamo umani con VIK.Le proiezioni avranno luogo nelle tre serate del 5, del 12 e del 19 aprile presso l'Auditorium del Santa Chiara Lab, in via Valdimontone 1, a partire dalle ore 19:00.