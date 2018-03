Franci Festival: omaggio sacro per la Settimana Santa

Il concerto è in programma martedì 27 marzo alle ore 18, nella Cappella del Conservatorio senese

La musica del Franci rende omaggio al sacro con il quarto concerto del Franci Festival. Appuntamento martedì 27 marzo, alle ore 18, nella Cappella del Conservatorio senese che ospiterà ‘Leçons de Ténèbres: concerto per la Settimana Santa’. Per l’occasione si esibirà l’ensemble formato da Charlotte Couleau, soprano; Beatrice Fanetti, mezzosoprano; Dimitri Betti al clavicembalo e Roberta Caselli alla viola da gamba.Il programma musicale. Il concerto porta in scena le note di ‘Leçons des ténèbre’, titolo che riunisce i tre pezzi per una o due voci e basso continuo, concepiti da François Couperin per ‘l’Ufficio delle Tenebre del Mercoledì Santo’, pubblicati intorno al 1713 e richiesti dalle Clarisse di Longchamp che durante la Settimana Santa, ospitavano nella loro abbazia le suggestive funzioni religiose a cui assisteva buona parte della nobiltà parigina. Per rendere ancora più suggestiva la performance il concerto si terrà all’interno della Cappella del Franci, in Prato Sant’Agostino, dove si esibiranno Charlotte Couleau, musicologa, cantante e pianista francese, che frequenta il biennio con la professoressa Laura Polverelli al Franci e Beatrice Fanetti, mezzosoprano senese con laurea in canto lirico conseguita al Franci di Siena sempre sotto la guida di Laura Polverelli. Alle due cantanti si uniranno due studenti del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze: Dimitri Betti al clavicembalo e Roberta Caselli, alla viola da gamba.ISSM Rinaldo Franci Siena. Il Franci Festival è la rassegna di concerti di musica da camera organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena. La V edizione proporrà performance e concerti, tutti a ingresso gratuito e tutti alle ore 18. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.