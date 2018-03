Franci Festival: concerto di Primavera dedicato alla Francia

La performance è in programma mercoledì 21 marzo alle ore 18 sul palco dell’auditorium

Note di Primavera per la terza tappa del Franci Festival. La rassegna di concerti di musica da camera, organizzata dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, torna mercoledì 21 marzo sul palco dell’Auditorium, in Prato Sant’Agostino, con il concerto ‘Francia e Dintorni’. Per l’occasione si esibirà il trio formato da Livia Zambrini, al pianoforte e Daniele Fabbrini al clarinetto con il professor Carmelo Giallombardo alla viola.Francia e dintorni nella performance del 21 marzo. Per festeggiare la primavera il Conservatorio Franci porterà in scena tre autori appartenenti a epoche diverse, come Henrì Vieuxtemps, Max Bruch e Francis Poulenc per un viaggio di note di raro stile compositivo. La performance vedrà protagonisti due ex allievi del Franci come Livia Zambrini al pianoforte e Daniele Fabbrini al clarinetto, accompagnati al Maestro Carmelo Giallombardo alla viola. Il concerto si aprirà sulle note di Henrì Vieuxtemps che è considerato il principale esponente della scuola di violino franco-belga. Spazio infine agli Otto Pezzi per clarinetto, viola e pianoforte op. 83 di Max Bruch e gran finale con la sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc.ISSM Rinaldo Franci Siena. Il Franci Festival è la rassegna di concerti di musica da camera organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali Rinaldo Franci di Siena. La V edizione proporrà performance e concerti, tutti a ingresso gratuito e tutti alle ore 18. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.rinaldofranci.com , seguire la Pagina Facebook e il profilo Twitter dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.