''Straniero'', in scena al Teatro dei Rozzi il nuovo spettacolo della compagnia dei Girasoli

Uno spettacolo che nasce da un’idea quanto mai attuale: la diffidenza nei confronti ‘dell’altro’, di chi è diverso da noi per cultura, sembianze, abitudini. Parte da qui “Straniero”, rappresentazione teatrale che andrà in scena venerdì prossimo, 16 marzo alle ore 21.15, al Teatro dei Rozzi per la stagione dei Teatri di Siena 2017/18.L’opera, messa in scena dalla Compagnia dei Girasoli e prodotta nell’ambito del progetto sostenuto da USL Toscana sud est - DISM Siena e Cooperativa Sociale Valle del Sole in collaborazione con laLut, è inserita nel cartellone del Festival Siena Città Aperta e di Metamorfosi. La storia di “Straniero” si dipana in un villaggio fittizio e in un tempo imprecisato, popolato da vari personaggi e governato da un uomo molto malato, in procinto di lasciare le redini del potere ad uno dei suoi due figli. L’arrivo di uno straniero, un profugo in fuga dalla guerra, sconvolgerà il destino del villaggio e dei suoi abitanti. Un racconto quanto mai d’attualità che viene portato in scena dalla Compagnia dei Girasoli, formatasi più di dieci anni fa e costituita da attori, operatori teatrali, volontari e da utenti, educatori ed infermieri dei servizi psichiatrici del DISM (Dipartimento Interaziendale Salute Mentale) Alta Val d’Elsa.Biglietti online fino a giovedì 15 marzo su www.comune.siena.it >servizi online>biglietteria teatri e musei Vendita diretta presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi (info negli orari di apertura tel. 0577/ 46960) venerdì 16 marzo dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo.