Il ''Mezzanotte tour'' di Ghemon al Teatro dei Rinnovati

Il quarto appuntamento della rassegna Rinnòvati Rinnovati, in programma alle ore 21 di mercoledì 14 marzo, è con il “Mezzanotte tour” di Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop della scena nazionale. “Mezzanotte”, suonato con la band “Le Forze del bene”, è il suo ultimo album, prodotto nel settembre 2017 da Macro Beats e distribuito da A1 Entertainment.Con uno stile originale che unisce temi profondi e rime molto curate sotto l’aspetto lessicale, a metà tra un cantautore e un rapper, Ghemon ha cambiato il modo di intendere il rap e la musica black in Italia. In “Mezzanotte”, oltre che nella stesura dei testi e delle melodie, si è cimentato anche nella composizione delle musiche, creando un suono unico e assolutamente inedito senza termini di paragone in Italia. Il risultato è un album sempre più cantato con un’immediatezza e una profondità in grado di coinvolgere anche il pubblico più adulto e attento alle sfumature.Il suo lungo percorso artistico, in un territorio musicale rap contaminato da sonorità soul, funk, jazz e dal cantautorato italiano, ha segnato la tappa di maturazione con “ORCHIdee” (2014), l’album prodotto e registrato da Tommaso Colliva, producer di fama internazionale e vincitore di un Grammy Award.Dopo aver conquistato la copertina del numero di luglio-agosto 2014 del magazine “Rumore”, ed essersi reso protagonista, accompagnato da “Le Forze del Bene”, di un tour di oltre 70 date, nel settembre 2015 Ghemon ha composto per la Lega Basket il singolo “Vola Alto” e una serie di strumentali di accompagnamento alle partite del campionato di serie A Beko.Il brano “Adesso sono qui” è entrato nella soundtrack di NBA 2k17, il più famoso videogame a livello mondiale dedicato alla pallacanestro.Nell’autunno 2015 ha ritirato il premio come miglior artista hip hop al MEI, il meeting delle etichette indipendenti.Tra il 2016 e il 2017 ha girato con successo tutta l’Italia con i suoi “DJ Set raccontati”: un progetto in bilico tra il dj set e la chiacchierata informale attraverso i brani che hanno segnato la sua vita artistica e personale.In concomitanza con lo spettacolo, alle ore 15,30 presso la libreria Mondadori (via Montanini, 112 - Siena), Ghemon presenterà il suo libro Io sono (edito da HarperCollins). < >. Adesso, da artista affermato, ha deciso di raccontare la sua vita; i traguardi importanti e con questo gli ostacoli incontrati e i periodi bui vissuti. Una testimonianza limpida, come è stata definita, accompagnata da una scrittura emozionante, tagliente e coinvolgente, come i testi delle sue canzoni.La prevendita dei biglietti è attiva nella sezione “Biglietteria teatri, musei e bottini comunali” del sito www.comune.siena.it fino alla mezzanotte di lunedì 12.La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione martedì 13, dalle 17 alle 20, e mercoledì 14, a partire dalle 16: in questi stessi orari, informazioni al numero 0577 292265.La rassegna Rinnòvati Rinnovati è organizzata dall’Università degli Studi di Siena in collaborazione con il Comune e il contributo di Banca MPS, ed è inserita nel cartellone dei Teatri di Siena 2017/18.