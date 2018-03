''Occident Express'': Ottavia Piccolo in scena ai Rinnovati

La storia di Haifa in fuga dalla guerra

L’appuntamento sostituisce nel cartellone dei Teatri di Siena 2017/18 “Rosalynd Franklin”, che è stato annullato

L’incredibile viaggio di Haifa, una donna anziana di Mosul che, nel 2015, insieme alla nipotina di 4 anni, ha percorso 5mila chilometri per fuggire dagli orrori della guerra: dall’Iraq al Baltico, attraverso la cosiddetta “rotta dei Balcani”.Per la stagione dei Teatri di Siena 2017/18, da martedì 6 a giovedì 8 marzo, con inizio alle 21.15, ai Rinnovati andrà in scena “Occident Express (Haifa è nata per star ferma)”, lo spettacolo scritto da Stefano Massini, a cura di Enrico Fink e Ottavia Piccolo, che ne è anche interprete, e prodotto da Teatro Stabile dell’Umbria/Officine della Cultura.“Occident Express” è il diario di una fuga, l’istantanea su un inferno a cielo aperto, un pezzo di vita vissuta che compone il grande mosaico dell’umanità in cammino. Un racconto spietato fra parole e musica, senza un attimo di sosta: la terribile corsa per la sopravvivenza.La musica, composta e diretta dallo stesso Fink, e suonata dal vivo dall’Orchestra Multietnica di Arezzo, contribuisce a raccontare i mille luoghi attraversati dalla protagonista nella sua odissea: la fantasmagoria di ambienti, climi e spazi diversi."Questa storia – afferma Ottavia Piccolo – mi aiuta a non voltare la testa dall’altra parte. Mi metto in cammino con Haifa e dopo non sarò più la stessa".Lo spettacolo sostituisce nel cartellone dei Teatri di Siena 2017/18 “Rosalynd Franklin”, che era programmato dal 9 all’11 marzo ed è stato annullato. Per quanto riguarda gli abbonati alla stagione teatrale, la data del 6 marzo rientra nel turno A, quella del 7 marzo nel turno B e quella dell’8 marzo nel turno C.La prevendita dei biglietti è attiva telefonando ai numeri 0577 292614-15 dell’Ufficio prenotazioni, in fascia oraria 9.30/12.30, fino a venerdì 2; oppure, collegandosi alla pagina web “Biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it , fino alla mezzanotte di sabato 3.La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione lunedì 5, dalle ore 17 alle 20, e nelle tre date della rappresentazione, a partire dalle 16; in questi stessi giorni e orari, informazioni telefoniche al numero 0577 292265.