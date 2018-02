I Chicos Mambo portano in scena ''Tutù'' sul palco dei Rinnovati

Domenica 18 appuntamento di danza con lo spettacolo vincitore del Premio del pubblico al 50° Festival Off di Avignone nel 2015

Un coinvolgente spettacolo di danza che si prende gioco, senza tabù, dei codici della coreografia. Il cartellone dei Teatri di Siena 2017/18 segna il suo prossimo appuntamento domenica prossima, 18 febbraio, alle ore 17, sul palco dei Rinnovati, con i “Chicos Mambo” e il loro “Tutù”, vincitore del Premio del pubblico al 50° Festival Off di Avignone nel 2015 e proposto in oltre 250 repliche a livello internazionale.Prodotto nel 2014 per i festeggiamenti del ventennale della compagnia, fondata a Barcellona dal francese Philippe Lafeuille, “Tutù” si dive in venti quadri nei quali, con grandi doti tecniche e altrettanta ironia, i sei interpreti, travestiti da ballerine, si immergono in un universo fantastico e teatrale, incarnando oltre quaranta personaggi.David Guasgua M., Pierre-Emmanuel Langry, Julien Mercier, Guillaume Queau, Vincenzo Veneruso e Stéphane Vitrano, con coreografia e regia di Philippe Lafeuille, spaziano dai canoni della danza classica alle coreografie contemporanee di Pina Bausch; da “La Sagra della Primavera” alla ginnastica artistica di Nadia Comaneci; dal tango alla danza maori “haka”. Le invenzioni comiche sono sottolineate dai costumi di Corinne Petitpierre.Il risultato è un magma effervescente di colori e visioni sfrenate che seduce e conquista il pubblico amatoriale quanto quello più esperto ed esigente. Come ha scritto Le Monde, “è una danza che diverte, ma non scherza in quanto a difficoltà tecnica ed efficacia”.I biglietti possono essere acquistati in prevendita telefonando domani, giovedì 15, e venerdì 16, ai numeri 0577 292614-15, dalle 9.30 alle 12.30, oppure online collegandosi alla sezione “Biglietteria teatri, musei e bottini storici” del sito www.comune.siena.it fino alle 24 di venerdì 16. La vendita diretta al botteghino dei Rinnovati sarà in funzione sabato 17, dalle 17 alle 20, e domenica 18, a partire dalle 15; in questi stessi orari, informazioni allo 0577 292265.