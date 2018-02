Concerti al Museo, appuntamento con l'Unione Corale Senese ''Ettore Bastianini''

Voci e storie: la scuola Ammannati e i cantanti lirici di Siena nel secondo dopoguerra

Continuano gli appuntamenti “Concerti al Museo”. Domenica, 4 febbraio alle 16,30, nella Sala del Mappamondo a Palazzo Civico l’Unione Corale Senese “Ettore Bastianini”, diretta da Francesca Lazzeroni, intratterrà il pubblico con un pomeriggio di musica dal titolo Voci e storie: la scuola Ammannati e i cantanti lirici di Siena nel secondo dopoguerra.La serata vedrà l’alternanza di momenti con il coro, solisti e lettori, per guidare i presenti alla scoperta di un periodo, quello degli anni successivi al secondo conflitto mondiale, ricco di attività musicali e, durante il quale, a Siena si formarono giovani cantanti lirici che si affermarono nel mondo dell'arte.L’occasione per raccontare le loro storie, con musica, aneddoti, curiosità e letture tratte dai quotidiani dell'epoca. Una maniera diversa per dare voce e ricordare gli artisti che con la loro arte contribuirono ad arricchire il patrimonio culturale della città.Ad accompagnare al pianoforte Elina Yancenko.Ingresso a invito, fino ad esaurimento posti, contattando il 339 7930935.