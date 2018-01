A Siena una domenica di gusto con tante occasioni per grandi e piccini

Seconda giornata di eventi con Wine&Siena e dalla mattina le baby passeggiate di ‘A Piccoli Passi’

Vini e bollicine, appuntamenti ‘for kids’ e lo spettacolo ai Rinnovati saranno gli ingredienti principali del menù di domani, domenica 28 gennaio, a Siena. Dal percorso guidato di ‘A piccoli passi’, alla seconda giornata di Wine&Siena fino alla pièce ‘Il padre’, grandi e bambini saranno ancora protagonisti delle iniziative per vivere e scoprire la città anche d’inverno.La ‘baby caccia al tesoro’ e le etichette di Wine&Siena . A inaugurare la mattina di domani, domenica 28 gennaio, sarà ‘BIMBInGIRO’, la visita guidata ‘a misura di bambino’ in partenza da Palazzo Pubblico, in Piazza del Campo. Dalle ore 11, appuntamento per conoscere, esplorare e vivere Siena alla scoperta dei tesori e degli artisti del passato. La caccia al tesoro rientra tra gli appuntamenti della rassegna ‘A Piccoli Passi’. L’iniziativa è a pagamento e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 057743273, scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e consultare il sito www.guidesiena.it. Sempre dalle ore 11, torna la seconda giornata di ‘Wine&Siena’ il festival del vino che vedrà la partecipazione di oltre 160 etichette delle principali aziende vitivinicole del Bel Paese. A fare da cornice a vini rossi, bianchi e bollicine saranno i palazzi storici di Siena, che ospiteranno i produttori nelle sale del Palazzo Pubblico, tra i tesori di Palazzo Salimbeni, storica sede del Monte dei Paschi di Siena, al Grand Hotel Continental Siena – Starhotels. L’iniziativa è realizzata da Confcommercio Siena e Comune di Siena. L’ingresso è a pagamento e per informazioni è possibile chiamare Wein Vino Wine al numero 0577 600392 e consultare il sito ufficiale www.wineandsiena.it . Sui social è possibile seguire la pagina Facebook WineHunter, su Twitter l’account @MeranoWineFest e su Instagram l’account TheWineHunter. Hashtag: winesiena2018.‘Il padre’ apre il sipario dei Rinnovati. Il pomeriggio di domani, domenica 28 gennaio, dalle ore 17, tornano sul palco del Teatro dei Rinnovati gli attori di ‘Il padre’, la pièce di Florian Zeller con Alessadro Haber e Lucrezia Lante della Rovere. Lo spettacolo è a pagamento e per acquistare i biglietti è possibile chiamare il numero 0577 292615 o consultare il sito www.comune.siena.it Info. Il cartellone degli eventi è promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.