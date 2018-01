Laudetur 2018, concerto del coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini alla chiesa Santissima Annunziata

Nato dal progetto dell'estate del 2017 dedicato alle grandi composizioni rinascimentali a 40 voci di Tallis e Striggio, il programma del concerto che si terrà questa sera, sabato 27 dicembre alle 21 alla chiesa Santissima Annunziata di Siena, vuole riproporre il tema della luce che può essere descritta attraverso le voci del coro. Molti compositori rinascimentali e contemporanei hanno dedicato la loro attenzione a questo tema così particolare che è la descrizione della luce attraverso il suono ed in particolare della voce umana. Il concerto quindi prevede brani in cui la luce di cui si parla è quella della luce della stella vista dai Magi, ma anche la luce eterna che si richiede in una preghiera per un defunto, fino alla luce viva dell'aurora.Il programmaThomas Tallis (1505-1585) O nata LuxGiovanni Matteo Asola (1532-1609) Lucis CreatorThomas Tallis Te lucisMorten Lauridsen (1943) O nata LuxTomas Luis de Victoria (1548-1611) Requiem (Introitus dalla Issa pro defunctis)Edwar Elgar (1857-1934) Lux aeternaFranco Dominutti (1947) RequiemIldebrando Pizzetti (1980-1968) Agnus Dei (dal Requiem)Lorenzo Donati (1972) Surge auroraEric Whitacre (1970) Lux aurumqueBruno Bettinelli (1913-2004) AuroraArvo Pärt (1935) Morning starCoro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracinidirettore Lorenzo DonatiOrganico del CoroSoprani 1: Sara Mazzanti, Katharina Montevecchi, Martina Paramatti. Soprani 2: Maria ChiaraArdolino, Valentina Garofoli. Alti 1: Ariel Bicchierai, Eleonora Ronconi, Voyat Caroline. Alti 2:Anna Passarini, Elisabetta Vuocolo. Tenori 1: Michele Bocchini, Alessandro Gambacorta. Tenori2/Baritoni: Daniele De Carolis, Sandro Degl'innocenti. Bassi 1: Farajisavarabadi Kaveh, Juan DavidZuleta. Bassi 2: Enrico Correggia, Roberto Locci.