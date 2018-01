''Anna. Omaggio ad Anna Marchesini'' a Chiusi con Ingrid Monacelli

Stagione teatrale 2017/2018 ''Accendi il tuo Inverno''

La stagione invernale “Accendi il tuo Inverno” della Fondazione Orizzonti d’Arte prosegue venerdì 26 gennaio (ore21.15) con “Anna. Omaggio ad Anna Marchesini”. Lo spettacolo, firmato dalla regia di Roberto Carloncelli, vedrà tornare sul palco del Teatro P. Mascagni Ingrid Monacelli che il pubblico di Chiusi e non solo ha già avuto modo di conoscere e apprezzare al Festival Orizzonti #Umano. Il terzo appuntamento del cartellone della Fondazione Orizzonti d’Arte vuole essere un omaggio alla contemporaneità con cui Anna Marchesini ha espresso in arte il suo modo di essere autrice, oltre che superba attrice e regista. Un omaggio alla profondità e alla leggerezza che le è stata propria.“Credo che l’arte soprattutto ma anche chi come me spera di farla ma poi in realtà faccio solo un buon mestiere, penso sia errato considerare tutto questo un bisogno secondario. Se non c’è l’intelligenza, l’amore, la passione, l’ingegno e anche il sogno per poter condurre la nostra esistenza verso il futuro, viviamo semplicemente di bisogni primari quali il cibo, ma poi ci sono dei falsi bisogni primari che danno una connotazione diversa alla nostra società, alla nostra civiltà, al nostro modo di essere.” (da un’intervista di Anna Marchesini a Teatro.it 2005).Per informazioni e biglietti è possibile chiamare il numero 3459345475/0578226273-20473 oppure inviare una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . I biglietti sono acquistabili anche online sul circuito ciaotickets.com