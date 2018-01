A Siena continuano le iniziative all’insegna dell’arte e del gusto

Mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, tornano protagoniste le lezioni di cucina e la mostra di Ambrogio Lorenzetti al Santa Maria della Scala

Shopping, arte e gusto. Un tris da regalare anche dopo le feste, con gli appuntamenti di del cartellone di eventi promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo con mai sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Domani, mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, le iniziative golose tornano protagoniste in città, con le lezioni di cucina della Scuola di Lella e di The International Chef Academy of Tuscany, per portare in tavola tante nuove ricette anche dopo le feste. Fino al 21 gennaio, sarà ancora possibile visitare la mostra di Ambrogio Lorenzetti, il grande artista senese del Trecento da scoprire attraverso le preziose opere in esposizione al Santa Maria della Scala.Shopping e dolci nel programma di domani. Per gli amanti degli acquisti e dei prodotti tipici, torna il tradizionale appuntamento del mercoledì, alle ore 7.30 alle ore 14, con il Mercato delle merci, in Via XXV Aprile. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 292401. Il pomeriggio spazio alla cucina, con le lezioni ai fornelli di The International Chef Academy of Tuscany, in Via Lippo Memmi. Dalle ore 18 alle ore 21, gli aspiranti chef potranno cimentarsi nella preparazione dei dessert, con la ricetta di plum cake, muffin e tortini. Le lezioni sono a pagamento e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0577 280121.Giovedì 11 gennaio, la mostra di Lorenzetti e le lezioni golose. La buona cucina sarà protagonista assoluta nella giornata di giovedì 11 gennaio con le lezioni di cucina di The International Chef Academy of Tuscany, in Via Lippo Memmi. Dalle ore 10 alle ore 13.30, appuntamento ai fornelli tra uova e farina per scoprire la ricetta dei tortini e dei ravioli. Le lezioni sono a pagamento e su prenotazione. Per informazioni sulle lezioni dell’International Chef Academy of Tuscany è possibile chiamare il numero 0577 280121. Le lezioni proseguiranno, alle ore 19, con la Scuola di cucina di Lella, in Via Fontebranda, per imparare la preparazione di paste fresche e ripiene da portare in tavola in ogni occasione.Info. Il cartellone degli eventi dedicato alle feste è promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.