''Tutto il Natale di Siena'': due giorni a tutto gusto con le lezioni di cucina

Lunedì 8 e martedì 9 gennaio sfide ai fornelli con i corsi della International Chef Academy of Tuscany e della Scuola di Cucina di Lella

Sarà la buona cucina la protagonista dei primi giorni della nuova settimana di ‘Tutto il Natale di Siena’: si apre con il gusto, infatti, il calendario dedicato dal Comune di Siena Assessorato al turismo alle festività natalizie. Lunedì 8 e martedì 9 gennaio il programma degli eventi proseguirà con le lezioni ai fornelli all’interno delle scuole della città, per scoprire le ricette di una volta e cimentarsi nella preparazione di menù speciali e piatti gourmet.Tutti gli appuntamenti gustosi delle Feste. Appuntamento lunedì 8 e martedì 9 gennaio con la doppia lezione di cucina alla International Chef Academy of Tuscany, alle ore 18, dedicata alla sfoglia e ai lievitati. Le ricette della tradizione torneranno di nuovo protagoniste martedì 9 gennaio al mattino, alle ore 10, sempre nei locali dell’accademia di Via Memmi, per l’approfondimento dedicato al risotto e il pomeriggio, alle ore 19, a Scuola di Cucina di Lella, che per l’occasione si dedicherà alla preparazione delle zuppe per scaldarsi nelle fredde serate invernali. Tutti gli appuntamenti ai fornelli sono a pagamento e su prenotazione. Per informazioni sui corsi di The International Chef Academy of Tuscany è possibile chiamare i numeri di telefono 0577 280121, 342 1110956 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Per scoprire tutti i segreti e le ricette della Scuola di Cucina di Lella di Via Fontebranda, è possibile telefonare a 057746609, 3388682801 o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .Info. “Tutto il Natale di Siena” è il cartellone degli eventi dedicato alle feste, promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.