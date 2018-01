''Tutto il Natale di Siena'': nella calza della Befana tanti eventi per bambini

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio, tornano protagonisti i bambini con #Sienafrancigenakids e Sms Edu al Santa Maria della Scala

In Piazza del Campo dalle ore 10.30 giochi e attività per bambini in compagnia dei Vigili del Fuoco

La calza della Befana di ‘Tutto il Natale di Siena’ è carica di tanti eventi per grandi e, soprattutto, per bambini. Venerdì 5 e sabato 6 gennaio, il cartellone dedicato alle feste metterà in campo un ricco programma di iniziative tra musica, arte, visite guidate e osservazione del cielo in notturna.Venerdì 5 gennaio, il mercato dei produttori e Lorenzetti ‘for kids’. La mattina di venerdì 5 gennaio, dalle ore 7 si scoprono i sapori e i prodotti del territorio con il tradizionale Mercato dei produttori agricoli, negli spazi di Viale Cesare Maccari. Il pomeriggio, dalle ore 17.30 alle ore 19, torna protagonista l’arte ‘for kids’, con la grande mostra di Ambrogio Lorenzetti e le attività per i più piccoli di ‘Sms Edu: alla scoperta di Ambrogio Lorenzetti’. Le opere del grande maestro del Trecento saranno ‘a misura di bambino’ con l’itinerario guidato all’interno del Santa Maria della Scala che farà scoprire ai piccoli visitatori tutti i segreti dell’artista senese, dagli affreschi alle pale d’altare attraverso laboratori didattici, visite guidate, e magiche audio-storie. L’iniziativa, in programma fino a venerdì 19 gennaio è a pagamento e su prenotazione chiamando il numero 0577 534531. La notte che anticipa l’Epifania sarà all’insegna dei ritmi travolgenti con ‘Un Tubo total party – La befana night’, la serata danzante a ingresso libero del club Un Tubo, in programma dalle ore 22.30, in Vicolo del Luparello.Sabato 6 gennaio appuntamento con la Befana dei Pompieri, con i ‘baby pellegrini’ e la grande lirica al Costone. Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con l’arrivo della Befana in Piazza del Campo in compagnia dei Pompieri. Dalle ore 10.30, i Vigili del fuoco faranno divertire i più piccoli con tanti giochi e attività di simulazione del loro lavoro. Il pomeriggio, dalle ore 17.30, tutti con il naso all’insù per vedere la discesa della Befana dai merli di Palazzo Pubblico. Come per le edizioni passate, la manifestazione sarà anche un’occasione per raccogliere fondi, attraverso libere donazioni, destinate a iniziative sociali. La manifestazione e le attività sono a ingresso libero. Per informazioni chiamare il numero 0577 248911. Il pomeriggio dell’Epifania, sabato 6 gennaio, sarà arricchito alle ore 15 da #SienaFrancigenaKids, il percorso dedicato ai ‘piccoli pellegrini’ alla scoperta del Santa Maria della Scala. La visita sarà guidata dalla Balia Gioconda, che intratterrà i bambini con racconti teatralizzate per scoprire le storie e gli aneddoti del passato, prima di lasciare spazio alla merenda golosa nell’Antico Spedale. Il percorso, in programma fino al 24 febbraio è a pagamento e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 347 6137678 e 3480216972. La grande lirica e i suoi interpreti apriranno il sipario del Teatro Il Costone, dalle ore 17.30 con ‘Tra Verdi e Puccini’, il concerto con le arie più famose dei grandi compositori italiani che scalderanno la notte dell’Epifania. La performance è a cura dell’Associazione Rami musicali, che porterà sul palco il tenore Cristina Ferri e il soprano Jacopo Pesiri, accompagnati dal pianoforte del maestro Simone Marziali e con la partecipazione del musicologo Cesare Orselli. L’evento è a pagamento e su prenotazione. Per informazioni chiamare il numero 328 2449269 o 3297843935.Gran finale tra musica e osservazione delle stelle. A chiudere la magica notte dell’Epifania, sabato 6 gennaio, torna la serata a tema di Un Tubo. Il lounge bar in Vicolo del Luparello, dalle ore 19 ospiterà ‘Piano & Forte. Superpila’, la serata danzante a ingresso libero con il ritmo variegato della rock band senese. Il gran finale è atteso a partire dalle ore 21.30, in compagnia delle stelle, con l’osservazione in notturna del cielo a cura dell’Unione Astrofili Senesi. Il percorso a piedi partirà da Porta Laterina per raggiungere l’Osservatorio astronomico, dove con il telescopio si potranno ammirare le bellezze del cielo d’inverno tra costellazioni, stelle, galassie e nebulose, sotto la guida degli astrofili. La serata è a ingresso libero e su prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 348 2633492.Info. “Tutto il Natale di Siena” è il cartellone degli eventi dedicato alle feste, promosso dal Comune di Siena Assessorato al turismo, main sponsor Banca Monte dei Paschi di Siena. Il programma completo è disponibile su www.enjoysiena.it . La rassegna è realizzata con risorse dell’imposta di soggiorno. Per info è possibile contattare l’ufficio dell’assessorato al turismo ai numeri 0577 292128-178-206, scrivere una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Sui social è possibile seguire l’hashtag #natalesiena nei profili di EnjoySiena su Facebook, Google+, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube. Su Twitter è possibile seguire anche il profilo @NataleSiena.