Il Consorzio Vino Chianti torna da protagonista alla Prowein di Düsseldorf

Da 18 marzo nuova edizione della grande fiera mondiale aperta ad un pubblico specializzato

Presente con 34 aziende associate e 150 etichette. Il Presidente Giovanni Busi: “Pronti ad affrontare una delle manifestazioni più importanti del settore”

Il Consorzio Vino Chianti torna in Germania, a Düsseldorf, per la nuova edizione di Prowein, la più importante fiera tedesca dedicata al settore vinicolo in programma dal 18 al 20 marzo. Con 34 aziende toscane associate e 150 etichette assortite di Chianti, Superiore, Riserva e Vin Santo del Chianti, il Consorzio rafforza la sua presenza all’interno di un evento prestigioso e atteso. Prowein International Trade Fair for Wines and Spirits è infatti un appuntamento tra i più importanti a livello mondiale, aperto solo ad un pubblico specializzato, che attira migliaia di addetti ai lavori da ogni parte del mondo: nella scorsa edizione erano 6.600 gli espositori, espressione dei 300 territori di produzione di 60 paesi, e 58.500 i visitatori specializzati provenienti soprattutto, oltre che dalla Germania, da America, Asia, Est Europa, Francia, Scandinavia, UK.“Il Consorzio Chianti è pronto ad affrontare una delle manifestazioni più importanti del settore, ancora con più motivazione dopo il successo di Chianti Lovers e degli eventi in giro per il mondo, come a Cuba – commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti – Il rapporto con il mercato tedesco è ottimo, il più importante all’interno dell’Unione Europea, con esportazioni che raggiungono la quota del 30%. Questa nuova edizione di Prowein rafforzerà ancora di più la nostra presenza all’interno del paese e accrescerà il prestigio delle nostre etichette a livello mondiale.”