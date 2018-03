CiocoSì: al via la VII edizione della festa del cioccolato artigianale

Dal 6 al 11 marzo i migliori artigiani cioccolatieri d’Italia in Piazza del Campo

Tra le novità la speciale pralina con un ingrediente tipico di Siena, l’apericiock e il chupito e una tavoletta lunga 30 metri decorata con i ricciarelli

Dragoncello, vin santo o olio d’oliva. Con quale ingrediente tipico sarà realizzata la speciale pralina dedicata alla città di Siena? A deciderlo sono le persone che attraverso i social stanno partecipando al contest lanciato in occasione della settima edizione di CiocoSì, la grande festa del cioccolato artigianale - promossa dal Comune di Siena - Assessorato al Turismo e organizzata da ChocoMoments e ACAI con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e la partecipazione di ANAG (Assaggiatori Grappa e Acquaviti), OblivionTango, Associazione Mens Sana Scacchi, The International Chef Academy of Tuscany, Scuola di Cucina di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria, A.I.B.E.S, Il Maratoneta Sport e Siena C-Way.Dal 6 al 11 marzo in Piazza del Campo sono tanti gli eventi in calendario: primo fra tutti lo show della squadra dei maestri cioccolatieri Chocomoments che in una sfida contro il tempo sabato 10 marzo realizzeranno in presa diretta una tavoletta di cioccolato lunga 30 metri decorata con i ricciarelli. Ma le soprese non finisco qui. Torna Sebastiano Caridi, il miglior pasticciere d’Italia 2015, protagonista di uno speciale cooking show che domenica 11 marzo anticiperà l’attesissimo Choco Barnan Show, la gara di barman professionisti a cura di A.I.B.E.S ideata e condotta da Raffaele Morrone in collaborazione con Liberamente Osteria. Si confermano gli appuntamenti fissi: il percorso - degustazione di grappa e cioccolato a cura di ANAG (Assaggiatori grappa e acquaviti), i cooking show dei ristoratori locali e delle scuole di cucina The International Chef Academy of Tuscany e la Scuola di Cucina di Lella. Tornano anche le esibizioni di tango a cura di Oblivion, l’Urban Choco Running & Walking organizzato da Il Maratoneta Sport e il Choco Scacchi dell’Associazione Mens Sana Scacchi. Non mancheranno le lezioni di cioccolato per adulti e i laboratori per bambini anche se la vera novità di quest’anno sono gli apericiock dolci e salati al cioccolato e il chupito, il percorso degustazione di liquori a scelta in bicchierini di cioccolato. Si confermano anche i cooking show “Come nasce una sacher” e “Come nasce una pralina” a cura del maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone e le proposte ghiotte al cioccolato nei menù dei ristoranti della città. Per i turisti ci sarà anche un pacchetto per soggiornare in città a cura di Siena C-Way che prevede lezioni e degustazioni incluse.“Per il settimo anno consecutivo torna CiocoSì, l’evento che porta in città le eccellenze italiane del settore ma che è soprattutto una festa per adulti e bambini, un’occasione per fare cultura del cibo e scoprire tutti i segreti della lavorazione del cioccolato - ha dichiarato Sonia Pallai, assessore al turismo del Comune di Siena - grazie all’impegno del Comune e delle associazioni di categoria al fianco degli organizzatori, CiocoSi si conferma l’appuntamento più goloso dell’anno dove anche i ristoratori con le loro proposte ghiotte sono protagonisti”.“I produttori di cioccolato che coinvolgiamo considerano Siena una tappa irrinunciabile del nostro tour - ha commentato Giancarlo Maestrone maestro cioccolatiere responsabile di ChocoMoments - questo perché ogni anno grazie al Comune e ai partner coinvolti, costruiamo un calendario di eventi nell’evento che porta in città tantissime persone. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare una pralina speciale con i prodotti tipici della città e vogliamo decorare la nostra tavoletta da guinness con i ricciarelli. Torna in Piazza del Campo anche Sebastiano Caridi, che due anni fa, ha ottenuto qui un grandissimo successo personale con il suo show”.Il programma. Martedì 28 marzo CiocoSI apre i battenti alle 12.30 con il taglio del nastro e una degustazione di benvenuto a base di cioccolato alla presenza delle autorità. Nel pomeriggio alle 17.30 è previsto lo SPECIALE COOKING SHOW - COME NASCE UNA PRALINA dedicato alla pralina di Siena. Il maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone offrirà in degustazione gratuita a tutti la pralina che ha vinto il contest lanciato da Chocomoments sui social. Una pralina che avrà un ingrediente speciale tra quelli scelti dagli internauti, che scopriremo in diretta. Mercoledì 7 marzo dalle ore 17.30 alle 18.30 spazio ai COOKING SHOW CON GLI CHEF DI SIENA. Si comincia con il Ristorante Grotta di S. Caterina da Bagoga e lo chef Pierino Fagnani che preparerà il Cinghiale al cioccolato mentre a seguire il Ristorante Il Gallo Nero con Mauro Tigli presenterà il suo Uovo croccante Spuma al blu del chianti, cioccolato e zenzero, terra di funghi e rigatino di Cinta croccante. Chiude la serata lo chef del Ristorante da Michele con la preparazione della zuppetta di calamari e cioccolato fondente con crostoncini di pane croccante.Giovedì 8 marzo alle 18.00 è previsto il cooking show di The International Chef Academy of Tuscany e in contemporanea il taglio del nastro del torneo CHOCO SCACCHI a cura dell’Associazione Mens Sana Scacchi. Venerdì 9 va in scena alle 18.00 la Scuola di Cucina di Lella snc di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria. Spazio poi alle finali e alle premiazioni del torneo di scacchi. Sempre giovedì dalle 18.30 alle 19.45 torna URBAN CHOCO RUNNING & WALKING l’evento a cura de Il Maratoneta Sport con ritrovo alle 18.00 in via Camollia 201 (Costo 2.00 euro, gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Info e prenotazioni: 057744277 FB: Siena il maratoneta sport e siena urban running). La camminata sarà accompagnata da guide autorizzate FEDERAGIT. A tutti i partecipanti verrà offerta una maglia e una tavoletta di cioccolato. La Fabbrica del Cioccolato ospiterà anche tante degustazioni per il ciclo CIOCCOLATO & CO. Sabato 10 e domenica 11 marzo dalle 18.00 alle 19.00 e dalle 19.00 alle 20.00 è previsto il percorso degustazione a cura di ANAG Assaggiatori grappa e acquaviti. (Costo 15 euro. Info e prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ).Gli eventi speciali. CiocoSi ospiterà anche tanti eventi nell’evento a cominciare dal grande ritorno del TANGO&CIOCCOLATO e le esibizioni a cura di OblivionTango presso Liberamente Osteria venerdì 9 marzo dalle 18.00 alle 20.00. Grande attesa per la TAVOLETTA DA GUINNES, realizzazione live di una tavoletta di cioccolato lunga 30 metri, in programma sabato alle 19.30. Quest’anno sarà decorata con i ricciarelli di Siena. Domenica alle 12.00 è tutto pronto per lo SPECIALE COOKING SHOW di SEBASTIANO CARIDI il migliore pasticciere d’Italia 2015. Sempre domenica ma dalle 15.00 alle 18.00 torna a grande richiesta il CHOCO BARMAN SHOW la gara di barman professionisti a cura di A.I.B.E.S ideata e condotta da Raffaele Morrone in collaborazione con Liberamente Osteria.Ma le attrazioni della festa del cioccolato artigianale, non finiscono qui. Da martedì a venerdì alle 15.00 ci sono i cooking show COME NASCE UNA SACHER e COME NASCE UNA PRALINA del maestro cioccolatiere Giancarlo Maestrone. Chi vorrà approfondire la conoscenza del cioccolato potrà partecipare alle LEZIONI DI CIOCCOLATO PER ADULTI, veri e propri ai mini-corsi di pralineria. Due ore di lezione - sabato 10 e domenica 11 dalle 10.00 alle 12.00 - per imparare a realizzare i cioccolatini in casa propria. (Info e prenotazioni: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ). Infine da martedì a giovedì dalle 10.00 alle 12.00 ci sarà CHOCOSCUOLA, il percorso didattico riservato alle scuole che si sono prenotate. E per tutti gli altri bambini da martedì 6 a venerdì 9 marzo dalle 15.30 alle 17.30 e sabato 10 e domenica 11 marzo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 c’è CHOCO BABY, il laboratorio per bambini dove i più piccoli potranno cimentarsi nella realizzazione di cioccolatini e lavoretti con il cioccolato con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. (Durata 20 minuti. Costo 5 euro)LA MOSTRA-MERCATO DEL CIOCCOLATO. Circa 20 produttori provenienti da tutta Italia - dal Piemonte alla Sicilia - per promuovere il vero cioccolato artigianale buono e che fa bene. Dal cioccolato di Modica a quello di Perugia, passando per Torino, Cuneo, Pavia, Modena e Parma con tante eccellenze regionali da scoprire. Praline, tavolette, creme, liquori al cioccolato e le sculture di cioccolato: topolini, coccinelle, fiori e scarpine in cioccolato che si potranno acquistare nella mostra-mercato aperta martedì mercoledì, giovedì e domenica dalle 10.00 alle 20.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 24.00.CIOCOSI IN CITTA’. Grazie al circuito delle PROPOSTE GHIOTTE AL CIOCCOLATO nei menù dei ristoranti di Siena ci saranno piatti a base di cioccolato: Uovo croccante Spuma al blu del chianti, cioccolato e zenzero, terra di funghi e rigatino di Cinta croccante (Ristorante Grotta del Gallo Nero Via del Porrione 65 - 0577 284356 www.gallonero.it); Tagliatelle al cacao fatte in casa con salsa al gorgonzola (PASTAZUE e non solo… Via Pantaneto 81 - 0577 222482 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ); Cinghiale al cioccolato (Grotta Santa Caterina da Bagoga Via della Galluzza, 26 - 0577 282208 www.ristorantebagoga.it); Zuppetta di calamari e cioccolato fondente con crostoncini di pane croccante (Ristorante da Michele Strada Massetana 64 - 0577 286110 www.ristorantedamichele.it).Per chi viene a visitare la città in occasione della festa del cioccolato, c’è una PROPOSTA TURISTICA a cura di Siena C-Way e dedicato alla manifestazione: Soggiorno 3 giorni 2 notti a partire da 115 euro a persona. Pranzo degustazione con piatti tipici toscana in centralissimo ristorante in Piazza del Campo. Acropoli pass per la visita di tutti i gioielli d’arte di Piazza del Duomo. Laboratorio di cioccolato per i bambini durante la manifestazione. Info e prenotazioni: 3480216972 / 3476137678 mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. www.c-way.itCiocoSi 2018 è un evento promosso dal Comune di Siena - Assessorato al Turismo e organizzato da ChocoMoments e ACAI con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio e la partecipazione di ANAG (Assaggiatori Grappa e Acquaviti), OblivionTango, Associazione Mens Sana Scacchi, The International Chef Academy of Tuscany, Scuola di Cucina di Lella snc di Lella Cesari Ciampoli - Corsi di Arte Culinaria, A.I.B.E.S, Il Maratoneta Sport, Siena C-Way.Info: www.chomoments.it www.enjoysiena.it #enjoysiena