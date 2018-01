Istituto ''B. Ricasoli'': studenti a Wine&Siena, coinvolti in degustazioni e accoglienza

Circa 50 i ragazzi in dalle sedi di Siena e Colle di Val d’Elsa

Sono circa 50 gli studenti dell'Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” di Siena che oggi, sabato 27 e domenica 28 gennaio saranno coinvolti direttamente nello svolgimento di Wine&Siena. L’evento - che vedrà protagoniste eccellenze enologiche in arrivo da 15 regioni italiane, Austria e Francia con oltre 160 produttori, 500 vini, distillati, birre e food - ospiterà nelle suggestive sale del Palazzo Pubblico di Siena gli studenti del sesto anno del corso enotecnico dell’Istituto Tecnico Agrario che presenteranno e faranno degustare i vini da loro prodotti, mentre quelli dell'Istituto professionale per l'enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, con sede a Colle di Val d’Elsa, contribuiranno all’accoglienza dei visitatori nelle tre prestigiose sedi dell’evento: Palazzo Pubblico, Rocca Salimbeni e Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione.Continuano gli Open Day. Nel weekend si chiudono anche gli Open Day per conoscere da vicino le opportunità formative dell'Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” che riunisce l’Istituto Tecnico Agrario e la scuola enologica, con sede a Siena; l’Istituto professionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, a Montalcino, e l'Istituto professionale per l'enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, a Colle di Val d’Elsa. Le porte delle tre scuole si apriranno domani, sabato 27 gennaio a Montalcino, dalle ore 15 alle ore 18, e a Colle di Val d’Elsa, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, mentre a Siena gli Open Day si chiudono domenica 28 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18. Fino al 2 febbraio, inoltre, la sede colligiana accompagnerà gli Open Day con cooking show e cocktail preparati dagli studenti.