Degustazioni ''spiritose'' a Wine&Siena con gli assaggiatori Anag

Sabato 27 e domenica 28 gennaio nella prestigiosa location del Grand Hotel Continental Siena

Degustazioni “spiritose” in compagnia di Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti per scoprire da vicino il mondo dei distillati nella cornice di Wine&Siena. L’appuntamento è per domani, sabato 27 e domenica 28 gennaio, dalle ore 11 alle ore 19.30, durante l’evento che coinvolgerà, nella sua terza edizione, oltre 160 produttori e 500 vini in arrivo da 15 regioni italiane, Austria e Francia. Gli espositori e tutte le iniziative in programma saranno distribuiti in location prestigiose quali Palazzo Pubblico, Rocca Salimbeni - sede della Banca Monte dei Paschi di Siena - e il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione. Proprio quest’ultima ospiterà le degustazioni di grappa e distillati presenti alla manifestazione, guidate, per la prima volta, da esperti assaggiatori Anag dell’associazione regionale della Toscana e della delegazione provinciale di Siena.“La partecipazione a Wine&Siena - afferma la presidente federale di Anag, Paola Soldi - rappresenta una bella occasione per la nostra associazione per promuovere la conoscenza del distillato di bandiera e di altri distillati attraverso la ‘cultura del buon bere’ che guida tutte le nostre iniziative, dai corsi alle serate di degustazione fino alla partecipazione a manifestazioni dedicate al settore enogastronomico. Ringrazio gli organizzatori per averci coinvolto e gli assaggiatori Anag che rappresenteranno la nostra associazione con professionalità e competenza”.Per conoscere il programma di Wine&Siena, è possibile seguire il sito www.wineandsiena.it oppure i canali social dell’evento: Pagina Facebook WineHunter, account Twitter @MeranoWineFest e account Instagram TheWineHunter, con hashtag winesiena2018.Anag è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1978 presso la Camera di Commercio di Asti, attiva e presente in tutta Italia con numerose associazioni regionali e delegazioni provinciali. Attraverso corsi di formazione, manifestazioni enogastronomiche, serate di degustazione e abbinamenti con cioccolato, sigaro, salumi, formaggi e altri prodotti, Anag promuove una “cultura del buon bere” e valorizza un prodotto interamente italiano che porta con sé un bagaglio di tradizioni e professionalità. La Grappa, infatti, è riconosciuta dal maggio 1989 come “acquavite di vinaccia prodotta in Italia esclusivamente da vinacce nazionali”. Per conoscere da vicino Anag ed essere sempre aggiornati su attività e iniziative dedicate a grappa e distillati, è possibile consultare il sito www.anag.it oppure seguire l’associazione sulla pagina Facebook Assaggiatori grappa e acquaviti - Anag e sul profilo Twitter Assaggiatori Grappa (@AnagItalia).