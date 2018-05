"Nei giorni scorsi si è appreso dai giornali del rinvio a giudizio degli ex vertici della Banca MPS. Sottolineando il fatto che un rinvio a giudizio non è una condanna, come Candidato a Sindaco di Siena per le Amministrative 2018 sento di dover esprimere la mia preoccupazione per gli scenari oscuri che si potranno ancora aprire per la banca, per i dipendenti e per noi tutti". Così interviene il candidato a sindaco David Chiti."Dove ci collocheranno? Cosa ci rimane da fare? Sembra quasi ci siamo dimenticati di cosa significhi Banca MPS, o cosa sia stata, per tutti noi. Quale pietoso spettacolo stiamo offrendo nuovamente della nostra città all’esterno, per mascherare il quale non bastano certo concerti o ritocchi palliativi dell’ultimo minuto. Auguro da cittadino, prima ancora che da Candidato a Sindaco, che la cosa venga risolta al più presto e possiamo iniziare un nuovo percorso per il bene della città".