Nero su Bianco: ''La comunità difenda i dipendenti della Bassilichi''

"Le nostre preoccupazioni già espresse nei giorni scorsi sulla situazione occupazionale alla Bassilichi purtroppo si sono rivelate giuste". Così un intervento di Nero su Bianco, che appoggia la candidatura a sindaco di Massimo Sportelli."C’è stata infatti fumata nera dall’incontro dei sindacati con i vertici di Bassilichi e Nexi Spa tenutosi mercoledì scorso - prosegue Nero su Bianco -; incontro in cui è stata respinta la maggior parte delle richieste dei lavoratori. Addirittura, sembrerebbe che le uniche garanzie date, oltre ad essere diversificate tra i vari settori, non superino comunque i due anni di mantenimento dell’occupazione.Ciò si aggiunge al criticato piano industriale di Nexi di dividere l’azienda in tre tronconi, con la cessione di un ramo d’azienda e la creazione di una “newco” di cui ancora si sa ben poco.Le promesse e l’impegno del ministro Padoan di due mesi fa sono serviti, come era prevedibile, solo per assicurarsi la rielezione in un collegio dove è stato strumentalmente catapultato e dei cui problemi si è presto dimenticato.Esiste però una politica cittadina, civica, che ha a cuore le sorti dei lavoratori del territorio come quelli della Bassilichi e ad essi esprimiamo solidarietà e chiediamo che l’intera comunità senese, nelle sue varie componenti e competenze, si faccia carico mettendo in campo tutto l’impegno possibile affinché la vertenza trovi sbocchi positivi, rassicurando sulle prospettive di vita di tante famiglie senesi. Basta con amministratori di scarsa competenza e poca autorevolezza - conclude Nero su Bianco -, incapaci di influire sulle scelte che incidono profondamente sul tessuto occupazionale ed economico di Siena".